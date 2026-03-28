"Tesla Model Y L Premium" รุ่น 6 ที่นั่ง เคาะราคาเริ่ม 1,999,000 บาท

Tesla Model Y L Premium ใหม่ รุ่นฐานล้อยาวพร้อมห้องโดยสารแบบ 3 แถว 6 ที่นั่ง เปิดตัวอย่างเป็นทางการในไทย แบตเตอรี่ขับขี่ไกลสุด 681 กม. (WLTP) ราคาจำหน่ายเริ่มต้น 1,999,000 บาท
Tesla Model Y L Premium ถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่งานบางกอกอินเตอร์เนชันแนลมอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 47 ได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับการใช้งานในครอบครัว ด้วยการจัดวางเบาะนั่งแบบ 3 แถว 6 ที่นั่ง พร้อมขยายฐานล้อเป็น 3,040 มม. เพิ่มรุ่นจากรุ่นปกติ 150 มม. พื้นที่เก็บสัมภาระท้ายขยายสูงสุด 2,539 ลิตร
เบาะนั่งแถวที่ 2 เป็นแบบ Captain Seat แยกอิสระซ้ายและขวา มาพร้อมที่วางแขนปรับไฟฟ้า ระบบพับเบาะแบบอัตโนมัติ รวมถึงระบบเบาะเย็นและเบาะอุ่น ขณะที่เบาะนั่งแถว 3 รองรับการปรับเอนและพับไฟฟ้า พร้อมช่องแอร์หลังและระบบเบาะอุ่น ติดตั้งระบบกระจก Acoustic Glass และช่วงล่างที่ถูกปรับปรุงจากรุ่นปกติ
รุ่น Model Y L Premium ติดตั้งระบบเสียง Tesla Audio 19 ลำโพง โครงสร้างตัวรถพัฒนาใหม่ทำงานร่วมกับระบบ Adaptive Suspension และโช้กอัปแบบ Adaptive Damping สามารถปรับการทำงานตามสภาพถนนเพื่อลดแรงสะเทือนและเพิ่มการยึดเกาะถนน รวมถึงติดตั้งล้อดีไซน์ Machina ขนาด 19 นิ้ว
ระบบขับเคลื่อนของรุ่น 6 ที่นั่ง ถูกยกมาจากรุ่น Long Range AWD ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ กำลังสูงสุด 456 แรงม้า สามารถทำอัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. และแบตเตอรี่มอบระยะทางขับขี่สูงสุด 681 กม. (WLTP)
ทั้งนี้ Tesla Model Y L Premium มีราคาจำหน่ายคาดการณ์ที่ 1,999,000 บาท และอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากนี้ โดยจะประกาศราคาจำหน่ายทางการในวันเริ่มจำหน่ายบนเว็บไซต์ Tesla ประเทศไทย
ปัจจุบัน Tesla ประเทศไทยยังคงลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการชาร์จอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีสถานี Superchager รวม 41 แห่ง (233 หัวชาร์จ) และสถานี Destination Charging อีก 15 แห่ง (63 หัวชาร์จ) โดยมีสถานีแห่งล่าสุดในจังหวัดพิษณุโลก
นอกจากนี้ Tesla ยังขยายบริการการรับประกันสำหรับการใช้งานข้ามประเทศสำหรับรถ Model 3 และ Model Y ที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยครอบคลุมทั้งหมด 3 ประเทศคือ ประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ เพื่อรองรับการเดินทางข้ามประเทศ โดยมีบริการช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมระบบ Trip Planner ที่ช่วยวางแผนเส้นทาง จุดชาร์จ และระยะเวลาในการชาร์จในแต่ละจุดได้อย่างสะดวก