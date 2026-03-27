มิตซูบิชิ ยกทัพไฮบริด–กระบะแกร่ง โชว์ศักยภาพครบไลน์ในมอเตอร์โชว์ 2026

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ตอกย้ำภาพลักษณ์แบรนด์ที่แข็งแกร่งในตลาดไทย ด้วยการยกทัพผลิตภัณฑ์ครบทุกเซกเมนต์เข้าร่วมจัดแสดงในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ 2026 โดยเน้นจุดขายด้านเทคโนโลยีขับเคลื่อนสมัยใหม่ สมรรถนะที่ตอบโจทย์การใช้งานจริง และความคุ้มค่าในการเป็นเจ้าของ ครอบคลุมตั้งแต่กลุ่มรถยนต์ไฮบริด รถครอบครัวอเนกประสงค์ ไปจนถึงรถกระบะและรถอเนกประสงค์ขนาดใหญ่
ไฮไลต์สำคัญภายในบูธ นำโดย ออล-นิว มิตซูบิชิ เอ็กซ์ฟอร์ส เอชอีวี รถยนต์คอมแพกต์เอสยูวีฟูลไฮบริดรุ่นล่าสุด ที่ได้รับการตอบรับอย่างดีจากตลาด ด้วยยอดส่งมอบกว่า 10,000 คันภายในระยะเวลาเพียง 1 ปี สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในคุณภาพและความคุ้มค่า พร้อมการันตีด้วยรางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2568 โดยจุดเด่นของรุ่นนี้อยู่ที่ระบบขับเคลื่อนฟูลไฮบริดเจเนอเรชันใหม่ MITSUBISHI e:MOTION ที่ให้ทั้งพละกำลังและความประหยัด ควบคู่กับโหมดการขับขี่ 7 รูปแบบ และระบบ Active Yaw Control (AYC) ที่ช่วยเพิ่มเสถียรภาพในการเข้าโค้ง เสริมด้วยช่วงล่างที่พัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพถนนในประเทศไทย ผ่านการทดสอบจริงระยะทางกว่า 100,000 กิโลเมตร
อีกหนึ่งกลุ่มรถที่สร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ คือ มิตซูบิชิ เอ็กซ์แพนเดอร์ และ เอ็กซ์แพนเดอร์ ครอส เอชอีวี ใหม่ รถยนต์อเนกประสงค์ 7 ที่นั่ง ที่ครองตำแหน่งผู้นำในเซกเมนต์อย่างต่อเนื่อง ด้วยจุดขายด้านความกว้างขวางและความอเนกประสงค์ ภายใต้แนวคิด “พื้นที่ใหญ่ ใส่ให้เต็มที่” โดยรุ่นล่าสุดได้รับการปรับดีไซน์ให้สปอร์ตพรีเมียมยิ่งขึ้น ทั้งกระจังหน้าใหม่และไฟท้าย LED สี Smoke ขณะที่ภายในห้องโดยสารมอบความสะดวกสบายด้วยวัสดุหุ้มเบาะสะท้อนความร้อน พื้นที่ใช้สอยที่ยืดหยุ่น และระบบความปลอดภัย Diamond Sense รอบคัน ตอบโจทย์การใช้งานครอบครัวยุคใหม่
ในกลุ่มรถกระบะ มิตซูบิชิ ไทรทัน แอทลีท ยังคงเป็นตัวแทนของความแข็งแกร่งและสมรรถนะ ด้วยขุมพลัง Hyper Power X2 ให้กำลังสูงสุด 204 แรงม้า โดดเด่นด้วยโครงสร้าง Mega Frame ที่แข็งแรงแต่น้ำหนักเบา ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทั้งบนถนนปกติและเส้นทางออฟโรด ขณะที่ มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต ยังคงตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่มองหารถอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ ด้วยความครบครันของอุปกรณ์และความคุ้มค่าในระดับราคาเริ่มต้น 1.139 ล้านบาท
นอกจากนี้ ภายในบูธยังมีการจัดแสดงรถแข่ง ไทรทัน แรลลี่คาร์ โฉมใหม่ ซึ่งสะท้อนศักยภาพด้านมอเตอร์สปอร์ตของแบรนด์ พร้อมประกาศความพร้อมของทีม Mitsubishi Ralliart ในการลงแข่งขันรายการเอเชีย ครอส คันทรี แรลลี่ 2026 (AXCR 2026) เพื่อป้องกันแชมป์ หลังจากสร้างผลงานยอดเยี่ยมในปีที่ผ่านมา
ทั้งนี้ มิตซูบิชิยังเตรียมข้อเสนอด้านความคุ้มค่าไว้รองรับลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มรถยนต์ไฮบริด ผ่านโปรแกรมขยายการรับประกัน (Extended Warranty Program) สูงสุด 7 ปี ครอบคลุมทั้งตัวรถและระบบไฮบริดสำหรับรุ่น Xforce HEV และ Xpander HEV ควบคู่กับแคมเปญส่งเสริมการขาย อาทิ ดอกเบี้ยพิเศษ 0% และประกันภัยชั้นหนึ่งนาน 1 ปี เพื่อเพิ่มความอุ่นใจและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าของในระยะยาว
ผู้สนใจสามารถสัมผัสรถยนต์มิตซูบิชิทุกรุ่นได้ภายในบูธ A11 ในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 47 ณ อิมแพค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 5 เมษายน 2569 หรือที่โชว์รูมมิตซูบิชิทั่วประเทศ