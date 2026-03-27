มิตซูบิชิ จัดใหญ่ Motor Show ขยายประกันไฮบริดสะท้านวงการ 7 ปี พร้อมอัดโปรดอกเบี้ย 0%

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ยกทัพรถยนต์ล้ำสมัยครบทุกไลน์อัปบุกงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่47 ชูไฮไลต์เอาใจลูกค้าสายไฮบริดด้วย“โปรแกรมขยายเวลาการรับประกัน (Extended Warranty) ลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบันที่เป็นเจ้าของรถยนต์ ออล-นิว มิตซูบิชิ เอ็กซ์ฟอร์ส เอชอีวี และ มิตซูบิชิ เอ็กซ์แพนเดอร์ และเอ็กซ์แพนเดอร์ ครอส เอชอีวี พร้อมส่งโปรแรง“ดอกเบี้ยพิเศษ 0%” ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง นาน 1 ปีเพิ่มความคุ้มค่าและความอุ่นใจแบบจัดเต็ม
เรียวอิจิ อินาบะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัดกล่าวว่า“ท่ามกลางกระแสความนิยมของรถยนต์ไฮบริดที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย ความสำเร็จของรถยนต์ไฮบริดมิตซูบิชิสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่ลูกค้ามีต่อคุณภาพในผลิตภัณฑ์ของเรา ทั้งในด้านดีไซน์ สมรรถนะ และเทคโนโลยีความปลอดภัย ที่ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถัน ให้ตอบโจทย์ความต้องการและไลฟ์สไตล์ของลูกค้าให้ได้มากที่สุด เพื่อเป็นการตอบแทนความไว้วางใจดังกล่าว
"เราขอมอบ โปรแกรมขยายเวลาการรับประกัน (Extended Warranty Program) รูปแบบใหม่ ที่ให้ความคุ้มครองคุณภาพผลิตภัณฑ์สูงสุด 7 ปี หรือ 150,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) พร้อมการรับประกันระบบไฮบริดสูงสุด 7 ปี ไม่จำกัดระยะทาง เพราะเรามั่นใจในคุณภาพ จึงกล้ารับประกันที่ยาวนานกว่า"
สิทธิประโยชน์นี้ครอบคลุมทั้งลูกค้าใหม่ที่เป็นเจ้าของ ออล-นิว มิตซูบิชิ เอ็กซ์ฟอร์ส เอชอีวี และ มิตซูบิชิ เอ็กซ์แพนเดอร์ และ เอ็กซ์แพนเดอร์ ครอส เอชอีวี ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2569 เป็นต้นไป และครอบคลุมถึงลูกค้าปัจจุบันที่เป็นเจ้าของรถยนต์ไฮบริดทั้งสามรุ่นตั้งแต่วันแรกของการเปิดตัวเช่นกัน เพื่อให้ลูกค้าสบายใจในทุกเส้นทาง ตามความตั้งใจของมิตซูบิชิมอเตอร์ส ในการส่งมอบยานยนต์ที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ ความทนทาน และความคุ้มค่า
พร้อมดูแลลูกค้าในทุกช่วงเวลาของการใช้งาน ผ่านเครือข่ายศูนย์บริการกว่า 180 แห่งทั่วประเทศ ด้วยมาตรฐานการบริการหลังการขายด้วยความใส่ใจ จริงใจ และให้ความสำคัญกับทุกรายละเอียด ตามแบบฉบับจิตวิญญาณการบริการแบบญี่ปุ่นหรือ Omotenashi (おもてなし)ทั้งนี้ เราขอเชิญชวนลูกค้าทุกท่านร่วมสัมผัสรถมิตซูบิชิ พร้อมรับโปรแรงดอกเบี้ย 0% ที่เราเตรียมไว้ต้อนรับทุกท่านที่บูธของเราภายในงานนี้”