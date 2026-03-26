สงครามอิหร่าน ฉุดส่งออกรถยนต์ไทยตะวันออกกลางหด 7.5% “ปิกอัพ” กระทบหนัก

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า สถานการณ์ความขัดแย้งใน อิหร่าน จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการส่งออกรถยนต์ของไทยไปยังภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งถือเป็นตลาดส่งออกสำคัญอันดับ 3 ของไทย รองจากเอเชียและโอเชียเนีย และมีสัดส่วนราว 21% ของการส่งออกรถยนต์รวม
รายงานระบุว่า รถยนต์ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ “รถปิกอัพ” ซึ่งเป็นสินค้าหลักที่ไทยส่งออกไปยังตลาดดังกล่าว โดยในปี 2568 ไทยส่งออกรถปิกอัพไปตะวันออกกลางรวม 114,644 คัน
อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงในปี 2569 ไม่ได้มาจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์เพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นจาก จีน ซึ่งเร่งขยายการส่งออกรถยนต์ไปยังตลาดตะวันออกกลางอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมา การส่งออกรถยนต์จากจีนไปภูมิภาคดังกล่าวเติบโตถึง 45% ขณะที่ไทยขยายตัวเพียง 2%
จากแรงกดดันทั้งสองด้าน ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า การส่งออกรถยนต์ไทยไปตะวันออกกลางในปี 2569 จะหดตัว 7.5% จากปีก่อน เหลือประมาณ 1.85 ล้านคัน สะท้อนความเปราะบางของตลาดส่งออกที่ต้องเผชิญทั้งปัจจัยภายนอกและการแข่งขันที่เข้มข้นมากขึ้น