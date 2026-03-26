ลามิน่าเร่งสื่อสารมาตรฐาน “TSER 90 องศา” สกัดข้อมูลบิดเบือนตลาดฟิล์มกรองแสง พร้อมขยายรับประกัน EV Boost 10 ปี

บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ผู้จำหน่ายฟิล์มกรองแสง “ลามิน่า” เปิดตัวแคมเปญ “ฟิล์มลามิน่า ปกป้องคุณด้วยความจริง” โดยมุ่งเน้นการให้ข้อมูลเชิงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการวัดประสิทธิภาพฟิล์มกรองแสง ท่ามกลางปัญหาการสื่อสารข้อมูลที่คลาดเคลื่อนในตลาด
นางสาวจันทร์นภา สายสมร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า แม้ในช่วงที่ผ่านมาอุตสาหกรรมจะมีการรณรงค์ให้ความรู้ผู้บริโภคมากขึ้น แต่ยังพบการนำเสนอข้อมูลที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิด โดยเฉพาะการใช้ค่าการป้องกันรังสีอินฟราเรด (IR) เป็นตัวชูจุดขาย
ทั้งนี้ บริษัทระบุว่า มาตรฐานการวัดประสิทธิภาพการลดความร้อนจากแสงแดดที่ถูกต้อง ควรพิจารณาจากค่า TSER (Total Solar Energy Rejection) ที่มุม 90 องศา ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ขณะที่การทดสอบค่า IR หรือการวัด TSER ในมุมอื่น อาจให้ผลสูงกว่าความเป็นจริง และไม่สะท้อนประสิทธิภาพโดยรวม
บริษัทเห็นว่า การพิจารณาเฉพาะค่า IR ซึ่งครอบคลุมเพียงบางช่วงคลื่นของความร้อน ไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค และอาจนำไปสู่ความเข้าใจคลาดเคลื่อน จึงพยายามผลักดันให้ตลาดยึดอ้างอิงค่า TSER ตามมาตรฐานขององค์กรสากล เช่น AIMCAL และ NFRC เป็นหลัก
ในด้านผลิตภัณฑ์ บริษัทเดินหน้าทำตลาดฟิล์มกรองแสงที่รองรับเทคโนโลยียานยนต์ยุคใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้า (EV) และสมาร์ทคาร์ ผ่านผลิตภัณฑ์ “Lamina Digital EV Boost” ที่ออกแบบให้รองรับระบบสัญญาณดิจิทัลภายในรถ
พร้อมกันนี้ ได้ขยายเงื่อนไขการรับประกันฟิล์มรุ่นดังกล่าวเป็น 10 ปี สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ นับเป็นครั้งแรกของบริษัทที่นำระบบดิจิทัลมาใช้กับการรับประกันสินค้า
สำหรับภาพรวมตลาดฟิล์มกรองแสงระดับพรีเมียม บริษัทประเมินว่า จะเติบโตสอดคล้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยคาดว่าปีนี้ยอดขายรถยนต์จะอยู่ที่ประมาณ 630,000 คัน และมูลค่าตลาดMotor Show 2026รวมอยู่ที่ราว 1,500–1,700 ล้านบาท
ขณะที่บริษัทตั้งเป้ายอดขายปีนี้ไว้ที่ 630 ล้านบาท หรือคิดเป็นส่วนแบ่งตลาดไม่น้อยกว่า 33% พร้อมเตรียมทำกิจกรรมการตลาดต่อเนื่อง รวมถึงการเข้าร่วมงาน Bangkok International Motor Show 2026 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 5 เมษายนนี้ ณ อิมแพค เมืองทองธานี โดยนำสินค้ากว่า 100 รุ่นเข้าร่วมจัดแสดงและทำโปรโมชั่นภายในงาน