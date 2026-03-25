ตลาดรถยนต์ก.พ.ชะลอตัว ยอดขาย 48,242 คัน ลดลง 2.17% โตโยต้าครองแชร์ 32.9%

รายงานภาวะตลาดรถยนต์ในประเทศไทยเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ระบุว่า มียอดขายรวมทั้งสิ้น 48,242 คัน ลดลง 2.17% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนการชะลอตัวของกำลังซื้อผู้บริโภคที่ยังคงรอดูความชัดเจนของสถานการณ์เศรษฐกิจและปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ
เมื่อพิจารณาตามประเภทรถยนต์ พบว่า กลุ่มรถยนต์นั่งและรถยนต์นั่งตรวจการณ์ (Passenger Car + SUV) มียอดขาย 28,635 คัน ลดลง 6.84% ขณะที่รถกระบะมียอดขาย 12,998 คัน ลดลง 1.41% ส่วนรถกระบะไฟฟ้า (BEV) มียอดขาย 94 คัน เติบโตสูงถึง 168.57% และรถยนต์ประเภท PPV มียอดขาย 4,277 คัน เพิ่มขึ้น 43.76% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณายอดขายสะสมในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2569 (มกราคม-กุมภาพันธ์) พบว่าตลาดยังคงเติบโต โดยมียอดขายรวม 122,218 คัน เพิ่มขึ้น 25.49% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยกลุ่มรถยนต์นั่งและ SUV มียอดขาย 84,635 คัน เพิ่มขึ้น 38.11% ขณะที่รถกระบะมียอดขาย 24,502 คัน ลดลง 3.69% ด้านรถกระบะไฟฟ้า (BEV) มียอดสะสม 173 คัน เติบโต 343.69% และรถ PPV มียอดขาย 8,409 คัน เพิ่มขึ้น 37.13%
ในส่วนของผู้ผลิตรายหลัก Toyota Motor Thailand มียอดขายสะสม 2 เดือนแรกอยู่ที่ 40,238 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 32.92% เติบโต 11.44% โดยมีแรงหนุนจากกลุ่ม Eco Car อย่าง Yaris และ Yaris ATIV ที่ทำยอดรวม 12,715 คัน รวมถึงกลุ่มรถกระบะ Pure Pick-Up อย่าง Hilux Travo, Revo และ Champ ที่ทำยอดรวม 12,019 คัน
นายศุภกร รัตนวราหะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า แนวโน้มตลาดรถยนต์ในเดือนมีนาคมเริ่มเห็นสัญญาณชะลอตัวต่อเนื่อง ตามภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระหว่างประเทศ รวมถึงความกังวลด้านต้นทุนพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในทุกเซกเมนต์
อย่างไรก็ตาม ตลาดยังมีปัจจัยบวกจาก Bangkok International Motor Show ครั้งที่ 47 ที่จัดขึ้นในช่วงปลายเดือนมีนาคมต่อเนื่องถึงเมษายน ซึ่งคาดว่าจะมีส่วนช่วยกระตุ้นยอดขายรถยนต์ในช่วงเวลาดังกล่าว