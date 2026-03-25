Mercedes-Benz จัดเต็ม ฉลอง 140 ปี มอบส่วนลดสูงสุดถึง 1,490,000 บาท ในงาน Motor Show 2026 นี้!

พบกับ TTC MOTOR ในงาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่ 47 ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "THE ICONIC SYNCHRONICITY" ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 5 เมษายน 2026 นี้ ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ เมืองทองธานี เพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 140 ปี Mercedes-Benz โดยลูกค้าที่จองรถรุ่นใดก็ได้ภายในงาน ยังได้รับของสมนาคุณ Limited Edition อีกมากมาย
3 รุ่น Plug-in Hybrid ตัวท็อป ตอบโจทย์การขับเคลื่อนยุคใหม่
ไฮไลต์ภายในงาน Motor Show 2026 คือข้อเสนอพิเศษจาก TTC MOTOR สำหรับรถ Mercedes-Benz กลุ่ม Plug-in Hybrid (PHEV) ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวัน พร้อมสิทธิประโยชน์ทางการเงินใน 3 รุ่นหลัก ได้แก่
Mercedes-Benz C 350 e AMG Dynamic: รับสิทธิประโยชน์มากกว่า 600,000 บาท* ขับเคลื่อนระบบ Plug-in Hybrid ผสานเครื่องยนต์ 2.0 ลิตร ให้กำลังรวม 313 แรงม้า แรงบิด 550 นิวตันเมตร โดดเด่นด้วยชุดแต่ง AMG ไฟหน้า DIGITAL LIGHT และล้อ AMG ขนาด 18 นิ้ว ภายในติดตั้งจอแสดงผลขนาด 12.3 นิ้ว และหน้าจอกลาง 11.9 นิ้ว พร้อมระบบ MBUX และเครื่องเสียง Burmester® 3D Surround
Mercedes-Benz E 350 e AMG Dynamic: รับสิทธิประโยชน์มากกว่า 700,000 บาท* ขับเคลื่อนด้วยระบบ Plug-in Hybrid เครื่องยนต์ 2.0 ลิตร Turbo กำลังรวม 313 แรงม้า แรงบิด 550 นิวตันเมตร อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. ใน 6.4 วินาที พร้อมภายนอก AMG Bodystyling ไฟหน้า DIGITAL LIGHT และล้อ AMG Multi-Spoke 20 นิ้ว ภายในหุ้มหนัง Leather เบาะหน้าปรับไฟฟ้า พวงมาลัย Nappa แบบสปอร์ต รวมถึง MBUX และระบบเสียง Burmester® 4D Surround Sound
Mercedes-Benz GLC 350 e AMG Dynamic: รับสิทธิประโยชน์มากกว่า 700,000 บาท* SUV Plug-in Hybrid ขับเคลื่อน 4 ล้อ 4MATIC กำลังรวม 313 แรงม้า วิ่งด้วยพลังไฟฟ้าล้วนได้ไกลถึง 120 กม. (WLTP) ภายนอกโดดเด่นด้วยล้อ 20 นิ้ว 5 ก้าน ไฟหน้า DIGITAL Light ส่องไกล 650 เมตร และ Panoramic Sunroof ส่วนภายในจัดเต็มด้วย AMG Interior Package เบาะ Sport Seats ปรับไฟฟ้า ระบบเสียง Burmester® 3D Surround และ Premium Ambient Lighting
นอกจากนี้ ยังมีของสมนาคุณสุดพรีเมียมสำหรับลูกค้าที่จองรถ Mercedes-Benz รุ่นใดก็ได้ รับหมวก CLA Limited Edition หมวกผ้าลูกฟูกสีแดงสด ปักตัวอักษร “CLA” และ Lipstick Special Collection จาก BWB (Bitch With Brain) ดีไซน์พิเศษ
เพื่อความอุ่นใจตลอดการใช้งาน ยังมอบข้อเสนอสุดเซอร์ไพร อาทิ อัตราดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 6 ปี ประกันภัยชั้น 1 และโปรแกรม MBSP Extra Guarantee นาน 4 ปี พร้อมทีมที่ปรึกษาการขายคอยให้คำแนะนำตลอดระยะเวลา 12 วันของการจัดงาน
ข้อเสนอเดียวกับ Motor Show
สำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกเดินทางมายังงาน Motor Show ทาง TTC MOTOR ได้ขยายข้อเสนอและสิทธิประโยชน์เดียวกับภายในงาน ครอบคลุมทั้งช่องทางโชว์รูมและออนไลน์ เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าทุกคนจะได้รับความคุ้มค่าที่สุดในโอกาสครบรอบ 140 ปีนี้
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมรถยนต์ Mercedes-Benz และรับข้อเสนอพิเศษได้ที่บูธภายใน IMPACT Challenger HALL 2 (Booth A19) เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 5 เมษายน 2026
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด