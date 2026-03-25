ฮอนด้าเคลียร์ชัด ปมล้างไพ่ EV สหรัฐฯ ยันเงินสดปึ้ก-ลุยส่ง 20 รุ่นใหม่บุกตลาดโลก

โคจิ อิวานามิ ประธานกรรมการบริหารและซีอีโอ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ออกมาชี้แจงสถานการณ์ทางการเงิน ภายหลังการประกาศบันทึกค่าใช้จ่ายจากการยกเลิกโครงการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า (EV) สำหรับตลาดสหรัฐอเมริกา โดยยืนยันว่าเป็นผลกระทบทางบัญชีเท่านั้น และไม่ส่งผลต่อกระแสเงินสดหรือฐานะทางการเงินของบริษัทในปัจจุบัน พร้อมเดินหน้ากลยุทธ์พัฒนา EV และรถยนต์ไฮบริดในตลาดสำคัญ รวมถึงประเทศไทย
รายงานระบุว่า การบันทึกค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้นจากการยกเลิกการผลิตและจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า 3 รุ่นหลักในสหรัฐฯ ซึ่งเป็นโมเดลขนาดใหญ่ โดยเฉพาะ Zero Series SUV ที่ถูกพัฒนาเพื่อตลาดอเมริกาโดยเฉพาะ ส่งผลให้บริษัทต้องบันทึกด้อยค่าทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาทั้งหมดภายในปีงบประมาณปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม บริษัทระบุว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นไปแล้ว และไม่ได้กระทบต่อสภาพคล่องทางการเงิน
ในด้านกลยุทธ์ระดับโลก ฮอนด้ายังคงเดินหน้าพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนเปิดตัวมากกว่า 20 รุ่นในหลายประเทศ ขณะที่ตลาดประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในตลาดสำคัญ โดยมีการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่น Honda e:N2 ไปแล้ว และมีแผนขยายไลน์อัพ EV เพิ่มเติมในเซกเมนต์ใหม่ ๆ เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค