“นิสสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์ ใหม่” ชู ProPILOT ขุมพลังอี-พาวเวอร์ ราคาเริ่ม 789,900 บาท

นิสสัน ประเทศไทย เปิดตัว “นิสสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์ ใหม่” อย่างเป็นทางการในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 47 ภายใต้แนวคิด “KICKS ON. GAME ON. อิสระใหม่แบบคิกส์” มาพร้อมการปรับโฉมใหม่ทั้งคัน เพิ่มความโฉบเฉี่ยว ทันสมัย และยกระดับเทคโนโลยีการขับขี่ โดยเฉพาะการนำระบบ ProPILOT มาใช้เป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้รถยุคใหม่ที่ต้องการทั้งความสนุกและความปลอดภัย
โทชิฮิโระ ฟูจิคิ ประธานนิสสัน ประเทศไทย และอาเซียน ระบุว่า การเปิดตัวครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของนิสสัน กับการพัฒนาเทคโนโลยีอี-พาวเวอร์รุ่นที่ 4 ซึ่งผลิตในประเทศไทย สะท้อนความเชื่อมั่นในศักยภาพการผลิตในประเทศ และความมุ่งมั่นในการนำเสนอเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ลูกค้าในภูมิภาคอาเซียน
ด้านการออกแบบ นิสสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์ ใหม่ มาพร้อมรูปลักษณ์ที่ปราดเปรียว โฉบเฉี่ยวมากขึ้น กระจังหน้า V-Motion ดีไซน์ใหม่แบบสามมิติ ไฟหน้าเพรียวบาง พร้อมไฟ Daytime Running Lights แบบหางลูกศร เพิ่มความโดดเด่น ขณะที่ด้านท้ายใช้ไฟทรงหกเหลี่ยม สร้างเอกลักษณ์และจดจำได้ง่าย
ภายในห้องโดยสารถูกออกแบบใหม่ในสไตล์ดิจิทัลทันสมัย ติดตั้งหน้าจอ Audio Display ขนาด 12.3 นิ้ว และหน้าจอ TFT ขนาด 7 นิ้ว รองรับระบบ NissanConnect เชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สาย พร้อมที่ชาร์จสมาร์ตโฟนแบบไร้สาย เพิ่มความสะดวกสบายตลอดการเดินทาง อีกทั้งยังมาพร้อมเบาะนั่ง Zero Gravity ที่ช่วยลดความเมื่อยล้า และพื้นที่เก็บสัมภาระขนาด 423 ลิตร
จุดเด่นสำคัญของรุ่นใหม่นี้คือเทคโนโลยี ProPILOT ระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะที่ทำงานร่วมกันระหว่าง Intelligent Cruise Control และ Lane Keeping Assist ช่วยควบคุมความเร็ว รักษาระยะห่าง และประคองรถให้อยู่ในเลน เพิ่มความปลอดภัยและลดความเหนื่อยล้าในการขับขี่ โดยเฉพาะในเส้นทางไกลหรือการจราจรหนาแน่น
นอกจากนี้ยังเสริมด้วยระบบความปลอดภัย Nissan 360 Safety Shield ครบครัน อาทิ ระบบเตือนก่อนการชนด้านหน้า ระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ ระบบเตือนจุดอับสายตา กล้องมองภาพรอบคัน และระบบเตือนความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่ ยกระดับความมั่นใจในทุกการเดินทาง
ในด้านสมรรถนะ มาพร้อมเทคโนโลยีอี-พาวเวอร์ ที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก ให้กำลังสูงสุด 136 แรงม้า แรงบิด 280 นิวตันเมตร ผสานเครื่องยนต์ 1.2 ลิตร ทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้า ทำให้ได้อัตราเร่งทันใจ เงียบ และประหยัดน้ำมัน โดยไม่ต้องชาร์จไฟจากภายนอก พร้อมระบบ e-Pedal Step ที่ช่วยควบคุมความเร็วด้วยคันเร่งเพียงแป้นเดียว
นิสสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์ ใหม่ มีให้เลือก 3 รุ่น ได้แก่ V, VL และ SV พร้อมสีตัวถัง 6 สี และตัวเลือกทูโทนสำหรับรุ่นสูง
สำหรับราคาอย่างเป็นทางการ
รุ่น V ราคา 839,000 บาท
รุ่น VL ราคา 899,000 บาท
และรุ่น SV ราคา 929,000 บาท
โดยช่วงเปิดตัวมีราคาพิเศษเริ่มต้นที่ 789,900 บาท พร้อมแคมเปญ “SAY YES” มอบข้อเสนอพิเศษ อัตราดอกเบี้ยเริ่ม 1.49% รับประกันตัวรถและระบบอี-พาวเวอร์ 5 ปี และแบตเตอรี่ 10 ปี ไม่จำกัดระยะทาง พร้อมฟรีประกันภัยชั้น 1 ในบางรุ่น โดยเริ่มส่งมอบรถตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป
การเปิดตัวครั้งนี้ตอกย้ำความพร้อมของนิสสันในการรุกตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย และยกระดับมาตรฐานคอมแพคเอสยูวี ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ดีไซน์โดดเด่น และความคุ้มค่าที่เข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น