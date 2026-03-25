Nissan KICKS e-POWER ปรับไมเนอร์เชนจ์เพิ่ม ProPILOT เริ่มต้น 789,900 บาท

Nissan KICKS e-POWER โฉมไมเนอร์เชนจ์ถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกในไทย ปรับดีไซน์ภายนอกโฉบเฉี่ยวกว่าเดิม เพิ่มระบบขับขี่อัตโนมัติ ProPILOT เคาะราคาจำหน่ายแนะนำเริ่มต้น 789,900 บาท
Nissan Kicks e-POWER ใหม่ มีทั้งสิ้น 3 รุ่นย่อย พร้อมราคาจำหน่ายทางการ ได้แก่ รุ่น V 839,000 บาท รุ่น VL ราคา 899,000 บาท และรุ่น SV ราคา 929,000 บาท โดยมีราคาพิเศษช่วงเปิดตัว ได้แก่ รุ่น V ราคา 789,900 บาท รุ่น VL ราคา 849,900 บาท และรุ่น SV ราคา 899,900 บาท เมื่อจองรถตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม – 30 เมษายน 2569 และออกรถภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2569
Kicks e-POWER ใหม่ ชูคอนเซ็ปต์ "KICKS ON. GAME ON. อิสระใหม่แบบคิกส์" ดีไซน์ภายนอกเพิ่มความทันสมัย โฉบเฉี่ยว ติดตั้งกระจังหน้า V-Motion เอกลักษณ์ของนิสสัน พร้อมไฟหน้าดีไซน์เพรียวบางพิเศษ ติดตั้งไฟ Daytime Running Light แบบ 3 เส้น รวมถึงปรับปรุงดีไซน์กันชนและซุ้มล้อเพิ่มความดุดันยิ่งขึ้น ขณะที่ด้านท้ายออกแบบไฟท้ายทรงหกเหลี่ยมเอกลักษณ์ของรถเอสยูวีจากนิสสัน
ห้องโดยสารดีไซน์ใหม่เน้นความทันสมัย ใช้งานง่าย ติดตั้งหน้าจอแสดงผลความละเอียดสูงขนาด 12.3 นิ้ว และหน้าจอ TFT ขนาด 7 นิ้ว พร้อมมาตรวัดความเร็วดิจิทัล มาพร้อมระบบอินโฟเทนเมนท์ NissanConnect รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto หรือเชื่อมต่อผ่าน USB และบลูทูธได้อย่างสะดวก เพิ่มเติมด้วยระบบที่ชาร์จไร้สายสำหรับสมาร์ทโฟน
ภายในห้องโดยสารได้รับการปรับดีไซน์ใหม่ตั้งแต่แผงคอนโซลหน้า คอนโซลกลาง ไปจนถึงแผงประตู และช่องแอร์ ทั้งหมดช่วยให้บรรยากาศภายในดูเป็นระเบียบ และใช้งานได้ง่ายขึ้นในทุกจุด พร้อมพวงมาลัยหุ้มหนังที่มีในทุกรุ่นย่อย เสริมประสบการณ์ใช้งานที่ดีขึ้น
เบาะนั่ง Zero Gravity ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ ลดความเมื่อยล้าในการเดินทางไกลหรือการขับขี่ในสภาพจราจรหนาแน่น พร้อมบุด้วยวัสดุสังเคราะห์สะท้อนความร้อน เบาะนั่งผู้ขับขี่ปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง พร้อมเบาะหลังปรับมุมพนักพิงนั่งสบายยิ่งขึ้น พนักพิงศีรษะขนาดใหญ่ และที่วางแขนตรงกลางพร้อมที่วางแก้ว 2 ตำแหน่ง กระจกมองหลังอัจฉริยะ Intelligent Rear View Mirror (IRVM) และพื้นที่เก็บสัมภาระขนาด 423 ลิตร
Nissan Kicks e-POWER ติดตั้งระบบ ProPILOT ซึ่งเป็นเทคโนโลยีขับขี่อัตโนมัติทำงานร่วมกันระหว่าง 2 เทคโนโลยี ได้แก่ Intelligent Cruise Control (ICC) ที่ช่วยควบคุมความเร็วและรักษาระยะห่างจากรถคันหน้า มาพร้อมกับระบบ Stop and Go และ Lane Keeping Assist (LKA) ที่ช่วยรักษาตำแหน่งรถให้อยู่ในเลน หากรถมีแนวโน้มออกนอกเลน ระบบจะเตือนและประคองรถกลับอย่างนุ่มนวล
ระบบ ProPILOT จะช่วยลดภาระในการขับขี่บนทางด่วนและทางไกล รวมถึงลดความเมื่อยล้าระหว่างเดินทางได้เป็นอย่างดี โดยระบบจะทำงานอย่างต่อเนื่องเมื่อผู้ขับจับพวงมาลัยตลอดเวลา
พร้อมกันนี้ ยังมีเทคโนโลยีความปลอดภัยใหม่ที่ช่วยป้องกันและปกป้องเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เช่น ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่ (Leading Car Departure Notification - LCDN) จะเตือนผู้ขับขี่เมื่อรถคันหน้าออกตัวแล้วแต่ผู้ขับขี่ยังคงหยุดรถอยู่ ระบบช่วยเตือนก่อนการชนด้านหน้า (IFCW) ที่ช่วยตรวจจับการเคลื่อนที่ของรถยนต์ด้านหน้าได้ถึงสองคัน และระบบช่วยเตือนและเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ Intelligent Emergency Braking with Pedestrian Detection (IEB)
นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับฟีเจอร์เสริมอีกมากมาย อาทิ เทคโนโลยีตรวจจับวัตถุด้านหลังรถ Rear Cross Traffic Alert (RCTA) มั่นใจยิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยีกล้องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง Intelligent Around View Monitor พร้อมระบบเตือนวัตถุเคลื่อนไหวรอบคัน Moving Object Detection (MOD) ระบบเปิด-ปิดไฟสูงอัตโนมัติ High Beam Assist (HBA) และระบบเตือนเมื่อผู้ขับขี่เมื่อยล้า Driver Attention Alert (DAA)
Nissan Kicks e-POWER ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมเครื่องยนต์เบนซิน 3 สูบ ขนาด 1.2 ลิตร สำหรับสร้างพลังงานไฟฟ้า รองรับน้ำมัน E20 กำลังสูงสุด 136 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 280 นิวตัน-เมตร คู่กับแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน 2.06 kWh ให้ความรู้สึกขับขี่แบบรถไฟฟ้าเต็มรูปแบบ โดยไม่ต้องชาร์จไฟจากภายนอกหรือเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ พร้อมระบบ อี-เพดัล สเต็ป (e-Pedal Step) สามารถเร่งและชะลอความเร็วได้ด้วยแป้นคันเร่งเพียงแป้นเดียว
สีตัวถังภายนอก 6 สี ได้แก่ สีฟ้า อิเล็กทริก ไซแอน (Electric Cyan) (สีใหม่) สีเกรย์ สกาย เพิร์ล (Gray Sky Pearl) (สีใหม่) สีขาวสตอร์มไวท์ (Storm White) สีแดง เรเดียนท์ เรด (Radiant Red) สีเทา กันเมทัลลิก (Gun Metallic) และ สีดำ แบล็ค สตาร์ (Black Star) และมีตัวเลือก สีภายนอกแบบทูโทนหลังคาดำ สำหรับรุ่น VL และ SV