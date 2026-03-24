อีซูซุ ยกทัพรถ 15 คันอวดโฉม "มอเตอร์โชว์" ชูไฮไลต์รถแต่งพิเศษ แคมเปญแจกน้ำมัน 5.4 ล้านบาท

อีซูซุยกขบวนรถ 15 คัน อวดโฉมในงาน Bangkok International Motor Show 2026 นำโดย D-MAX และ MU-X รุ่นล่าสุด พร้อมไฮไลต์รถแต่งพิเศษ และแคมเปญแจกบัตรน้ำมันรวมกว่า 5.4 ล้านบาท
โดยแบ่งเป็นรถรุ่นโปรดักชันหลัก 10 คัน ครอบคลุมทั้งปิกอัพ Isuzu D-Max และรถอเนกประสงค์ Isuzu MU-X พร้อมเพิ่มทางเลือกใหม่ด้วย Isuzu D-Max EV ที่นำมาเปิดจำหน่ายภายในงานเป็นครั้งแรก
อีซูซุยังจัดเต็มรถตกแต่งพิเศษอีก 5 คัน ที่ออกแบบมาในสไตล์เฉพาะตัว สร้างแรงบันดาลใจให้สายแต่งรถ
นำโดย
-ISUZU V-CROSS 4x4 “THE ONE & ONLY”
-MU-X “THE NEXT PEAK” 4WD
ที่มาพร้อมเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 Ddi MAXFORCE
รวมถึงโปรเจกต์สุดพิเศษ
-“TOP Secret The First PPV” ครั้งแรกของโลก
-MU-X แต่งสไตล์ Top Secret และ Premium Tough
-รถแข่งต้นแบบสำหรับรายการ ISUZU Challenge Thailand 2026
แคมเปญใหญ่ “MAXFORCE MAX DEAL” ไฮไลต์สำคัญของปีนี้คือแคมเปญ “MAXFORCE MAX DEAL ลุ้นรับบัตรน้ำมันทุกสัปดาห์”
สำหรับลูกค้าที่ซื้อ D-MAX หรือ MU-X
-ลุ้นบัตรน้ำมัน PT รวม 459 รางวัล
-มูลค่ารวมกว่า 5.4 ล้านบาท
อีซูซุยังจัดโปรและกิจกรรมแบบจัดเต็ม เช่น
-ส่วนลดลูกค้าเก่า ISUZU my-MEMBER สูงสุด 50,000 บาท
-กิจกรรม 4x4 Experience ทดลองขับเสมือนจริง
-พบอินฟลูเอนเซอร์–แขกรับเชิญชื่อดัง
-โซน AI Camera และ Workshop DIY
-ของที่ระลึกและสินค้าพิเศษภายในบูธ
อีซูซุยังคงตอกย้ำความแข็งแกร่งในตลาดปิกอัพและ SUV ด้วยการขนทัพรถครบทุกไลน์อัป พร้อมรถแต่งสุดเอ็กซ์คลูซีฟ และแคมเปญแจกหนัก กระตุ้นยอดขายในช่วง Motor Show ได้อย่างคึกคัก
พบกันได้ที่บูธอีซูซุ อาคารชาเลนเจอร์ 3 วันที่ 25 มี.ค. – 5 เม.ย. 2569 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี