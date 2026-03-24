MG เปิดราคา IM5 ซีดานไฟฟ้า วิ่งไกล 860 กม. เคาะราคา 1.449 ล้านบาท

MG IM5 เปิดตัวในไทยอย่างเป็นทางการ ชูจุดเด่นซีดานไฟฟ้าสมรรถนะสูง แบตเตอรี่ 100 kWh วิ่งไกลสุด 860 กม. พร้อมเทคโนโลยีขับขี่อัจฉริยะและระบบชาร์จเร็ว 800V จัดจำหน่ายรุ่นเดียว ราคาเริ่ม 1.449 ล้านบาท ในช่วง Motor Show 2026
บริษัท MG ประเทศไทย เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ MG IM5 อย่างเป็นทางการในงาน Bangkok International Motor Show 2026 โดยเป็นซีดานไฟฟ้าระดับพรีเมียมที่เน้นทั้งสมรรถนะ เทคโนโลยี และระยะทางการขับขี่
MG IM5 มาในรูปแบบสปอร์ตคูเป้ซีดาน ขับเคลื่อนล้อหลัง ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแบบ Permanent Magnet Synchronous Motor ให้กำลังสูงสุด 407 แรงม้า แรงบิด 500 นิวตันเมตร จับคู่แบตเตอรี่ขนาด 100 kWh รองรับระยะทางขับขี่สูงสุด 860 กิโลเมตร (มาตรฐาน NEDC)
รองรับระบบไฟฟ้าแรงดันสูง 800 โวลต์ ชาร์จเร็วแบบ DC สูงสุด 396 kW สามารถชาร์จจาก 10–80% ได้ในเวลาต่ำกว่า 18 นาที (ขึ้นอยู่กับสถานีชาร์จ)
โครงสร้างตัวรถใช้แพลตฟอร์ม IM Digital Chassis เสริมการควบคุม พร้อมระบบเลี้ยว 4 ล้อ (Four-Wheel Steering) ช่วยลดรัศมีวงเลี้ยวเหลือ 4.99 เมตร เพิ่มความคล่องตัวในเมือง และเสถียรภาพที่ความเร็วสูง
ดีไซน์และห้องโดยสาร : MG IM5 เน้นดีไซน์สปอร์ต เส้นสายโฉบเฉี่ยว พร้อมล้ออัลลอยขนาด 20 นิ้ว และกระจก Acoustic Glass แบบ 2 ชั้นรอบคัน ลดเสียงรบกวนจากภายนอก
ภายในติดตั้งหน้าจอขนาดใหญ่ แบ่งเป็น หน้าจอแสดงผลดิจิทัล 26.3 นิ้ หน้าจอกลางระบบสัมผัส 10.5 นิ้ว เบาะนั่งแบบ POPO Sofa พร้อมระบบระบายอากาศ และระบบเสียง 7.1.4 พร้อมลำโพง 20 จุด
เทคโนโลยีและระบบช่วยขับขี่ :MG IM5 มาพร้อมระบบช่วยขับขี่ระดับ Autonomous Level 2 และฟังก์ชันสำคัญ เช่น
-ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ One Touch iAD
-ระบบถอยหลังอัตโนมัติ (จดจำเส้นทางได้ ~100 เมตร)
-โหมด Crab Mode สำหรับเคลื่อนตัวในพื้นที่แคบ
-Rainy Night Mode เพิ่มทัศนวิสัยขณะฝนตก
-Pet Mode ควบคุมอุณหภูมิในรถขณะจอด
รวมถึงระบบเชื่อมต่อ i-SMART ควบคุมรถผ่านสมาร์ทโฟน ด้านความปลอดภัย รองรับระบบ ADAS และผ่านมาตรฐานความปลอดภัยระดับ 5 ดาวจาก Euro NCAP
ราคาและรุ่นย่อย (อย่างเป็นทางการ) MG IM5 จำหน่ายในไทยเพียงรุ่นเดียว
รุ่น PREMIUM LONG RANGE ราคาพิเศษช่วงเปิดตัว: 1,449,900 บาท ราคาปกติ: 1,549,900 บาท
ข้อเสนอสำหรับลูกค้าที่จองในช่วงงาน ได้แก่
-ประกันภัยชั้น 1 พร้อม พ.ร.บ. 1 ปี
-เครื่องชาร์จที่บ้าน (Home Charger) พร้อมติดตั้ง
-อุปกรณ์ V2L
-บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 5 ปี
-ใช้งานระบบ i-SMART ฟรี 5 ปี
-รับประกันรถ 5 ปี หรือ 160,000 กม.
-รับประกันแบตเตอรี่ มอเตอร์ และระบบขับเคลื่อนตลอดอายุการใช้งาน
MG IM5 ถือเป็นอีกตัวเลือกในกลุ่มซีดานไฟฟ้าพรีเมียม ที่ชูจุดเด่นด้านระยะทางขับขี่ สมรรถนะ และเทคโนโลยีครบในคันเดียว โดยเฉพาะจุดขายด้านระบบไฟ 800V และช่วงล่างพร้อมเลี้ยว 4 ล้อ ซึ่งยังพบไม่มากในรถระดับราคาใกล้เคียงในตลาดปัจจุบัน