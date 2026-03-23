เปิดราคา “The all-new electric CLA” 2.29 ล้านบาท หรู-แรง-วิ่งไกล 792 กม.

Mercedes-Benz ประเทศไทย ประกาศเปิดราคา “The all-new electric CLA” อย่างเป็นทางการในงาน Bangkok International Motor Show 2026 โดยนำเข้ารุ่นประกอบในประเทศ “CLA 250+ electric” เคาะราคาจำหน่ายที่ 2.29 ล้านบาท
การเปิดตัวครั้งนี้ถือเป็นการยกระดับไลน์อัปรถยนต์ไฟฟ้าของแบรนด์ในประเทศไทย ด้วยการนำเสนอรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% ที่ผสานความหรูหรา เทคโนโลยี และประสิทธิภาพการใช้งานในชีวิตประจำวันไว้อย่างครบถ้วน
สเปกรถ (Specification)
The all-new electric CLA มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด โดยมีรายละเอียดสำคัญ ได้แก่
-มอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมระบบไฟฟ้าแรงดันสูง 800V
-แบตเตอรี่ขนาด 85 kWh
-ระยะทางวิ่งสูงสุด 792 กม./ชาร์จ (WLTP) สูงที่สุดในกลุ่ม Compact
-รองรับชาร์จเร็ว DC สูงสุด 320 kW
-ชาร์จเพียง 10 นาที วิ่งเพิ่มได้สูงสุด 325 กม.
จุดแข็งสำคัญของ The all-new electric CLA อยู่ที่การผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ากับการใช้งานจริง
1. วิ่งไกลระดับท็อปในเซกเมนต์
ด้วยระยะทางเกือบ 800 กม. ต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง ช่วยลดความกังวลเรื่องระยะทาง (Range Anxiety) ได้อย่างชัดเจน
2. ชาร์จเร็วพิเศษระดับ 800V
รองรับการชาร์จความเร็วสูง ทำให้ใช้งานสะดวกยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในไลฟ์สไตล์เมือง
3. ระบบปฏิบัติการใหม่ MB.OS
ติดตั้ง Mercedes-Benz Operating System เป็นครั้งแรก พร้อมระบบผู้ช่วยอัจฉริยะ MBUX Virtual Assistant ที่ผสาน AI
รองรับแอปพลิเคชันชั้นนำ เช่น
ChatGPT
Gemini
Google Maps
Microsoft Teams / Zoom / Webex
4. เชื่อมต่อเต็มรูปแบบ
มาพร้อมอินเทอร์เน็ต 5G LTE ใช้งานไม่จำกัดนาน 3 ปี รองรับทั้งความบันเทิงและการทำงานบนรถ
The all-new electric CLA นับเป็นอีกก้าวสำคัญของ Mercedes-Benz ในการรุกตลาดรถยนต์ไฟฟ้าระดับพรีเมียมในไทย โดยเน้นจุดขายด้าน “ระยะทางไกล เทคโนโลยีล้ำ และการใช้งานจริง” เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้ยุคใหม่ที่ต้องการทั้งสมรรถนะและความสะดวกสบายในคันเดียว