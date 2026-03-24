น้ำมันแพง ดันกระแส EV พุ่ง! มอเตอร์โชว์ 2026 ตั้งเป้ายอดจอง 4-5 หมื่นคัน

ผู้จัดงานมอเตอร์โชว์ 2026 มั่นใจตลาดรถไฟฟ้า-ไฮบริดโตต่อเนื่อง รับแรงหนุนราคาน้ำมันผันผวน ขณะการแข่งขันค่ายรถเดือด จัดเต็มกว่า 45 แบรนด์ เปิดตัวรถใหม่ทะลุ 10 รุ่น
นายพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานจัดงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 47 หรือ มอเตอร์โชว์ 2026 เปิดเผยว่า แม้สถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกจะผันผวนและอยู่ในระดับสูง แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการจัดงาน เนื่องจากมีการวางแผนและบริหารจัดการล่วงหน้าอย่างรัดกุม
ในทางกลับกัน ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่เร่งให้ผู้บริโภคหันมาสนใจรถยนต์ไฟฟ้า (EV) มากขึ้น รวมถึงรถยนต์กลุ่มไฮบริด และเทคโนโลยีประหยัดพลังงานรุ่นใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางตลาดยานยนต์ที่กำลังเปลี่ยนผ่านอย่างชัดเจน
สำหรับยอดจองภายในงานปีนี้ คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 40,000 – 50,000 คัน ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยประเมินว่าตลาดยังมีแรงหนุนจากเสถียรภาพทางการเมืองและมาตรการส่งเสริมจากภาครัฐ อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากสถานการณ์ความขัดแย้งในต่างประเทศ ที่อาจกระทบต่อความเชื่อมั่นและต้นทุนพลังงานในระยะยาว
ขณะที่กลุ่มรถยนต์พาณิชย์และรถกระบะเครื่องยนต์ดีเซล มีแนวโน้มชะลอตัว จากทั้งต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น และความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน
ในด้านบรรยากาศการแข่งขัน ปีนี้ถือว่าเข้มข้นมากขึ้น โดยมีแบรนด์เข้าร่วมกว่า 45 แบรนด์ แบ่งเป็นรถยนต์ 37 แบรนด์ และรถจักรยานยนต์ 8 แบรนด์ พร้อมการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่มากกว่า 10 รุ่น รวมถึงไฮไลต์ World Premiere ซึ่งคาดว่าจะช่วยกระตุ้นยอดขายและการส่งมอบรถยนต์ต่อเนื่องตลอดทั้งปี
ทั้งนี้ งานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ 2026 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 5 เมษายน 2569 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี