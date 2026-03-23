“Firefly” ซิตี้คาร์ไฟฟ้าราคา 799,000 บาท จัดเต็มฟีเจอร์–แคมเปญแรงที่ Motor Show 2026

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท ธนบุรีบลูสกาย จำกัด ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ NIO ในประเทศไทย ประกาศเปิดตัวและเปิดราคา “Firefly” ซิตี้คาร์ไฟฟ้า 100% รุ่นพวงมาลัยขวาครั้งแรกอย่างเป็นทางการที่ 799,000 บาท ภายในงาน Bangkok International Motor Show 2026 พร้อมจัดแคมเปญพิเศษสำหรับลูกค้าที่จองภายในงาน


Firefly มาพร้อมคอนเซ็ปต์ “เล็กนอก ใหญ่ใน” (Compact outside, Spacious inside) ผสานดีไซน์และสมรรถนะอย่างลงตัว โดยมีไฮไลต์สำคัญ ได้แก่

-ระบบขับเคลื่อนล้อหลัง (RWD) ให้กำลังสูงสุด 105 kW แรงบิด 200 นิวตันเมตร
-อัตราเร่ง 0–100 กม./ชม. ใน 8.1 วินาที ความเร็วสูงสุด 150 กม./ชม.
-แบตเตอรี่ LFP ขนาด 42.1 kWh วิ่งได้ไกลสูงสุด 400 กม. (NEDC)
-รองรับชาร์จเร็ว DC 10–80% ภายใน 30 นาที
-ฟังก์ชัน V2L จ่ายไฟให้อุปกรณ์ภายนอก


ด้านดีไซน์ โดดเด่นด้วยไฟหน้า–ท้ายแบบ trio lights เอกลักษณ์เฉพาะรุ่น พร้อมหลังคาพาโนรามิกซันรูฟ ห้องโดยสารกว้างขวาง และพื้นที่เก็บสัมภาระรวมสูงสุด 1,253 ลิตร

ภายในจัดเต็มความพรีเมียม เช่น
-เบาะไฟฟ้าพร้อมระบบนวดและระบายอากาศ
-หน้าจอ 13.2 นิ้ว พร้อมระบบเสียง Dolby Atmos 14 ลำโพง
-Ambient Light ปรับได้ 256 สี
-เทคโนโลยีช่วยขับขี่ครบครัน และมาตรฐานความปลอดภัยระดับ 5 ดาว


สำหรับลูกค้าที่จองภายในงาน Bangkok International Motor Show 2026 จะได้รับสิทธิประโยชน์ ได้แก่

-Wall Charger พร้อมติดตั้ง และเครดิตชาร์จไฟสูงสุด 20,000 บาท
-ประกันภัยชั้น 1 นาน 1 ปี
-รับประกันตัวรถ 4 ปี / แบตเตอรี่ 8 ปี
-แพ็กเกจบำรุงรักษา 4 ปี
-บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม. นาน 8 ปี
-อุปกรณ์เสริมและของสมนาคุณพิเศษ
-ความหมายของชื่อ “Firefly”


ชื่อ “Firefly” หรือ “หิ่งห้อย” สื่อถึงแสงสว่างเล็ก ๆ ที่เปล่งประกายในความมืด เป็นสัญลักษณ์ของพลัง ความมีชีวิตชีวา และอิสรภาพในการเคลื่อนไหว สะท้อนตัวตนของรถที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ขับขี่โดดเด่นและเป็นอิสระในทุกเส้นทาง

Firefly ถือเป็นโมเดลแรกของ NIO ในตลาดประเทศไทย และเป็นก้าวสำคัญในการรุกตลาดรถยนต์ไฟฟ้าพรีเมียม ด้วยจุดขายด้านดีไซน์ เทคโนโลยี และราคาที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นในกลุ่มซิตี้คาร์ระดับพรีเมียม



























"Firefly" ซิตี้คาร์ไฟฟ้าราคา 799,000 บาท จัดเต็มฟีเจอร์–แคมเปญแรงที่ Motor Show 2026
