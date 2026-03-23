มาสด้าเปิดตัว “CX-6e” รถไฟฟ้าใหม่ครั้งแรกในไทย จ่อขายไทยปีนี้ นำเข้าจากจีน ราคารอลุ้น

บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศเดินหน้ากลยุทธ์ยานยนต์พลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบ ด้วยการเผยโฉมรถครอสโอเวอร์เอสยูวีพลังงานไฟฟ้า 100% รุ่นใหม่ล่าสุด ALL-NEW MAZDA CX-6e อย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ภายในงาน Bangkok International Motor Show 2026 ที่เมืองทองธานี โดยรถรุ่นดังกล่าวเตรียมเปิดจำหน่ายภายในปีนี้ในรูปแบบนำเข้าจากประเทศจีน ขณะที่ราคาจำหน่ายยังไม่ถูกเปิดเผย
นายธีร์ เพิ่มพงศ์พันธ์ ประธานกรรมการบริหารและซีอีโอของ มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า การเปิดตัว ALL-NEW MAZDA CX-6e นับเป็นก้าวสำคัญของมาสด้าในการขยายพอร์ตโฟลิโอยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ท่ามกลางการแข่งขันที่ทวีความเข้มข้นในตลาดอีวี โดยรถรุ่นนี้สะท้อนตัวตนของแบรนด์ที่ผสานเอกลักษณ์ด้านการออกแบบและสมรรถนะเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ พร้อมย้ำจุดยืนการขับเคลื่อนองค์กรภายใต้แนวคิด “Joy Drives Lives” และคุณค่าหลัก “Radically Human” เพื่อส่งมอบประสบการณ์การเดินทางที่มีความหมายในชีวิตประจำวัน
สำหรับ ALL-NEW MAZDA CX-6e ถูกพัฒนาขึ้นในฐานะครอสโอเวอร์เอสยูวีไฟฟ้าที่โดดเด่นทั้งด้านดีไซน์และสมรรถนะ โดยยังคงปรัชญาการขับขี่แบบ “จินบะ-อิตไต” ที่สร้างความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างผู้ขับและตัวรถ พร้อมเติมเต็มความสนุกในการขับขี่ในแบบฉบับของมาสด้า อีกทั้งยังถือเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่สองที่มาสด้าเปิดตัวในประเทศไทย ภายใต้กลยุทธ์ Multi-solution ที่มุ่งสร้างทางเลือกด้านพลังงานที่หลากหลายควบคู่กับเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน
ด้านการออกแบบ รถรุ่นนี้มาพร้อมแนวคิด “Soulful Futuristic Modern” ที่ผสานความเรียบหรูเข้ากับความล้ำสมัยได้อย่างลงตัว ภายในห้องโดยสารได้รับการออกแบบเพื่อตอบโจทย์ครอบครัวยุคใหม่ โดยยกระดับแนวคิดจินบะ-อิตไตให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นผ่านการปรับจูนช่วงล่างและการควบคุมที่เหมาะสมกับสภาพถนนในประเทศไทย ขณะเดียวกันยังอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ อาทิ ระบบสั่งงานด้วยเสียงและท่าทาง ระบบช่วยเหลือการขับขี่ขั้นสูง รวมถึงกระจกมองข้างและกระจกมองหลังแบบดิจิทัล เพื่อยกระดับความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการใช้งาน
การมาถึงของ ALL-NEW MAZDA CX-6e สะท้อนความมุ่งมั่นของมาสด้า ในการรุกตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยอย่างจริงจัง โดยมีเป้าหมายสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคพลังงานสะอาดที่กำลังเร่งตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลก