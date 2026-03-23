มาสด้าช็อกวงการ เปิดราคา Mazda6e 1,169,000 บาท รับประกัน 8 ปี อะไหล่ด่วน 24 ชม.

มาสด้า เซลส์ ประเทศไทย รุกคืบตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเต็มตัว สร้างเซอร์ไพรส์ใหญ่ด้วยการประกาศราคาจำหน่าย The All-Electric Mazda6e รถไฟฟ้า 100% สไตล์ Neo Fastback ที่มาพร้อมความสง่างามระดับยุโรปและมาตรฐานการผลิตจากฐานการผลิตคุณภาพสูงในเมืองน่านจิง ประเทศจีน โดยเคาะราคาเริ่ม สำหรับรุ่น Premium 1,169,000 บาท และรุ่น Exclusive 1,199,000 บาท หวังปักธงเป็นผู้นำรถไฟฟ้าพรีเมียมที่จับต้องได้ง่ายที่สุดในตลาด
สำหรับ The All-Electric Mazda6e ถือเป็นความภาคภูมิใจครั้งใหม่ของมาสด้าที่ฉีกกฎเกณฑ์รถไฟฟ้าทั่วไป ด้วยงานดีไซน์ Kodo Design ตัวรถมาในรูปแบบ 5 ประตูที่เน้นความสปอร์ตพรีเมียมและอเนกประสงค์ พัฒนาภายใต้แนวคิด “Electrified Perfection in Oneness” ที่ทีมวิศวกรจากญี่ปุ่นตั้งใจถ่ายทอดจิตวิญญาณการขับขี่แบบ จินบะ-อิตไต (Jinba-Ittai) ให้ผู้ขับขี่และรถเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างสมบูรณ์แบบ ผ่านการปรับแต่งระบบช่วงล่าง พวงมาลัย และเบรกให้ตอบสนองได้อย่างแม่นยำตามความต้องการของผู้ขับขี่
ในด้านสมรรถนะ Mazda6e มาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ตอบโจทย์การใช้งานจริง ด้วยระยะทางการขับขี่ที่ไกลถึง 654 กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้ง พร้อมระบบชาร์จเร็วที่สามารถเติมพลังงานจาก 30% ถึง 80% ได้ภายในเวลาเพียง 15 นาทีเท่านั้น โดยภายในห้องโดยสารมีการคัดสรรวัสดุเกรดพรีเมียมมาตรฐานยุโรป ซึ่งรุ่น Exclusive จะโดดเด่นเป็นพิเศษด้วยวัสดุ Nappa Suede สีแทน ในขณะที่รุ่น Premium เน้นความโฉบเฉี่ยวด้วยหนังสีดำที่ประณีตในทุกจุดสัมผัส
ด้านนายธีร์ เพิ่มพงศ์พันธ์ ประธานกรรมการบริหารและซีอีโอ มาสด้า เซลส์ ประเทศไทย ย้ำชัดถึงความมั่นใจในการดูแลลูกค้าด้วยการชูจุดแข็งด้านบริการหลังการขาย โดยประกาศรับประกันคุณภาพตัวรถและแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนานสูงสุดถึง 8 ปี หรือ 160,000 กิโลเมตร พร้อมทั้งสร้างมาตรฐานใหม่ในการสำรองอะไหล่แท้ให้ครอบคลุมทุกชิ้นส่วน และมีระบบจัดส่งอะไหล่ด่วนภายใน 24 ชั่วโมง ผ่านเครือข่ายศูนย์บริการมาตรฐาน 84 แห่ง และศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง 40 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้ลูกค้าชาวไทยมั่นใจและไร้กังวลตลอดอายุการใช้งาน หลังจากมียอดจองสิทธิ์ล่วงหน้าเข้ามาแล้วกว่า 4,000 คัน