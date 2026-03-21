xs
xsm
sm
md
lg

ตัวตึงสายลุย LAND CRUISER FJ หล่อ ราคา 1,269,000 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



การกลับมาครั้งนี้ของโตโยต้า LAND CRUISER FJ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของตระกูลโตโยต้า Land Cruiser ที่ยังคงรักษาดีเอ็นเอความแข็งแกร่งเอาไว้ได้อย่างครบถ้วน พร้อมเติมความทันสมัยและความสนุกในการใช้งานเข้าไปอย่างลงตัว ภายใต้แนวคิดการออกแบบ “PLAYFUL-DICE” ที่ผสานกับ “FUNCTIONAL BEAUTY” ถ่ายทอดความบึกบึนในแบบฉบับ Land Cruiser แต่เพิ่มความคล่องตัวและความร่วมสมัยให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ได้อย่างชัดเจน


ดีไซน์ภายนอกของตัวรถโดดเด่นด้วยรูปทรงเหลี่ยมที่เป็นเอกลักษณ์ เส้นสายชัดเจน พร้อมการตัดมุมตัวถังในจุดที่ไม่จำเป็นเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการขับขี่ ทั้งยังช่วยให้รถมีมิติกะทัดรัดและลุยได้จริงในสภาพทางทุรกันดาร เส้นขอบกระจกด้านข้างที่ถูกออกแบบให้ต่ำลง รวมถึงฝากระโปรงหน้าที่เว้าตรงกลาง ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยให้ผู้ขับขี่มองเห็นเส้นทางได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น กันชนหน้าและหลังแบบแยก 3 ชิ้น ไม่เพียงเพิ่มความดุดัน แต่ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงในระยะยาว กาบข้างประตูถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนจากการใช้งานหนัก ขณะที่ชุดไฟหน้าแบบ LED โปรเจคเตอร์ พร้อม Daytime Running Light และไฟตัดหมอก LED เติมความทันสมัยให้ตัวรถ ส่วนไฟท้าย LED ผสานกับไฟเลี้ยวแบบ Bulb ยังคงความเรียบง่ายและทนทาน


ความบึกบึนยังถูกขับเน้นด้วยซุ้มล้อขนาดใหญ่ พร้อมล้ออัลลอยสีดำขนาด 18 นิ้ว รัดด้วยยางขนาด 265/60 R18 รองรับการใช้งานออฟโรดเต็มรูปแบบ ยางอะไหล่ถูกติดตั้งไว้ที่ประตูท้ายแบบเปิดออกด้านข้าง เพิ่มความสะดวกในการใช้งานจริง และสะท้อนภาพลักษณ์รถลุยอย่างชัดเจน โดยตัวรถมีให้เลือกถึง 3 สี ได้แก่ สีฟ้า Smoky Blue, สีขาว Platinum White Pearl Mica และสีเทา Ash


ภายในห้องโดยสารถูกออกแบบภายใต้แนวคิด “FUNCTIONAL FUN COCKPIT” ที่เน้นความใช้งานง่ายและตอบโจทย์การขับขี่จริง คอนโซลกลางและปุ่มควบคุมต่าง ๆ ถูกจัดวางให้อยู่ใกล้มือผู้ขับ พวงมาลัยออกแบบให้มีช่องว่างกว้างเพื่อลดความเสี่ยงจากแรงสะท้อนในสภาพการขับขี่ออฟโรด ห้องโดยสารให้ความรู้สึกโปร่งโล่งด้วยพื้นที่เหนือศีรษะที่กว้าง เบาะนั่งหุ้มด้วยหนังสังเคราะห์สีดำทั้ง 5 ที่นั่ง ใช้วัสดุที่ทนทาน ดูแลรักษาง่าย เหมาะกับการใช้งานหนัก


เบาะคนขับปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง ขณะที่เบาะหลังสามารถพับแบบ 55:45 เลื่อนหน้า-หลังได้ถึง 5 ระดับ และปรับเอนได้สูงสุด 40 องศา เพิ่มความยืดหยุ่นทั้งด้านผู้โดยสารและการบรรทุกสัมภาระ พื้นที่เก็บสัมภาระมีความจุ 765 ลิตร และขยายได้สูงสุดถึง 1,522 ลิตรเมื่อพับเบาะทั้งหมด ระบบความบันเทิงมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด 12.3 นิ้ว รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สาย พร้อมลำโพง 6 ตำแหน่ง หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ขนาด 7 นิ้ว แสดงข้อมูลสำคัญรวมถึงมุมเอียงและมุมเงยของรถ ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกซ้าย-ขวา กระจกไฟฟ้า One Touch ทั้ง 4 บาน และระบบ Push Start เติมความสะดวกสบายให้ครบครัน


ด้านขุมพลังใช้เครื่องยนต์เบนซิน 2.7 ลิตร รหัส 2TR-FE ที่ผ่านการพิสูจน์ความทนทานมาอย่างยาวนาน ให้กำลังสูงสุด 166 แรงม้า และแรงบิด 245 นิวตัน-เมตร ผ่านมาตรฐาน Euro 6 พร้อมเกียร์อัตโนมัติ 6 จังหวะ ที่ให้การตอบสนองต่อเนื่องทั้งบนถนนปกติและเส้นทางออฟโรด โดยมีการปรับจูนให้เหมาะสมกับระบบขับเคลื่อนสี่ล้อเพื่อรองรับการใช้งานสมบุกสมบันโดยเฉพาะ


โครงสร้างตัวรถแบบ Body-on-Frame ซึ่งใช้พื้นฐานเดียวกับ Hilux Champ SSWB ถูกพัฒนาเพิ่มเติมให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยเฉพาะบริเวณเฟรมด้านหลัง มีการเพิ่มจุดเชื่อมและเสริมความแข็งแรงในหลายตำแหน่ง พร้อมติดตั้งแผ่นกันกระแทกใต้เครื่องยนต์ ปรับปรุงคานขวางและจุดลากจูงให้แข็งแรง รองรับการใช้งานหนักและการลากจูงได้ดีขึ้น รวมถึงการปรับจุดศูนย์ถ่วงให้ต่ำลง เพื่อเพิ่มเสถียรภาพในการควบคุม


ระบบขับเคลื่อน 4WD แบบ Part-time พร้อมระบบล็อกเฟืองท้าย ทำงานร่วมกับโหมด 2nd Start ช่วยลดการหมุนฟรีของล้อในสภาพพื้นผิวลื่น ตัวรถสามารถลุยน้ำได้ลึกถึง 700 มิลลิเมตร มีมุมไต่และมุมจากที่สูงที่ดี พร้อมรัศมีวงเลี้ยวแคบ เพิ่มความคล่องตัว ช่วงล่างหน้าแบบอิสระปีกนกคู่ และหลังแบบโฟร์ลิงค์ ถูกปรับจูนใหม่ให้ลดการโคลงตัว ขณะเดียวกันยังคงความนุ่มนวลในการขับขี่ ระบบเบรกดิสก์ทั้งสี่ล้อพร้อมครีบระบายความร้อน และพวงมาลัยแรคแอนด์พีเนียนพร้อมพาวเวอร์ไฮดรอลิก ช่วยให้การควบคุมแม่นยำและมั่นใจในทุกสถานการณ์


ด้านความปลอดภัยจัดเต็มด้วย Toyota Safety Sense ไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมไฟสูงอัจฉริยะ Adaptive High-beam System, ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Dynamic Radar Cruise Control, ระบบป้องกันการชน Pre-Collision System และระบบเตือนออกนอกเลน Lane Departure Alert เสริมด้วยกล้องรอบคัน Panoramic View Monitor ความละเอียดสูง ที่สามารถแสดงภาพใต้ท้องรถได้ รวมถึงระบบ Blind Spot Monitor, Rear Cross Traffic Alert และ Parking Support Brake พร้อมถุงลมนิรภัย 7 ตำแหน่ง และระบบช่วยขับขี่ทางลาดชันทั้งขึ้นและลง


การผลิตในประเทศไทยถือเป็นอีกจุดแข็งสำคัญที่ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นทั้งด้านคุณภาพและการเข้าถึงของลูกค้า โดยโตโยต้า LAND CRUISER FJ เตรียมเปิดราคาอย่างเป็นทางการที่ 1,269,000 บาท 

โตโยต้า LAND CRUISER FJ คือ SUV สายลุยที่ไม่ได้มีดีแค่ภาพลักษณ์ แต่จัดเต็มทั้งดีไซน์ สมรรถนะ ความแข็งแกร่ง และเทคโนโลยีความปลอดภัย ตอบโจทย์ทั้งสายออฟโรดตัวจริงและผู้ใช้งานที่ต้องการรถอเนกประสงค์ที่พร้อมไปได้ทุกที่อย่างแท้จริง























































ตัวตึงสายลุย LAND CRUISER FJ หล่อ ราคา 1,269,000 บาท
ตัวตึงสายลุย LAND CRUISER FJ หล่อ ราคา 1,269,000 บาท
ตัวตึงสายลุย LAND CRUISER FJ หล่อ ราคา 1,269,000 บาท
ตัวตึงสายลุย LAND CRUISER FJ หล่อ ราคา 1,269,000 บาท
ตัวตึงสายลุย LAND CRUISER FJ หล่อ ราคา 1,269,000 บาท
+33