XPENG X9 ปรับไมเนอร์เชนจ์พร้อมชิป Turing AI ราคาทางการเริ่ม 2,399,000 บาท

XPENG X9 โฉมไมเนอร์เชนจ์ปี 2569 ถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทย ชูไฮไลต์ AI Mobility ด้วย Turing AI Chip ประมวลผลแรงขึ้น 3 เท่า และแบตเตอรี่แบบ 5C AI Battery Ultra-Fast Charging รองรับกำลังชาร์จสูงสุด 542 กิโลวัตต์ ราคาจำหน่ายทางการ 2,399,000 - 2,799,000 บาท
XPENG X9 รุ่นไมเนอร์เชนจ์ปี 2569 มีทั้งสิ้น 3 รุ่นย่อย ได้แก่ รุ่น X9 Premium ราคา 2,399,000 บาท รุ่น X9 Executive ราคา 2,599,000 บาท และรุ่น X9 Luxury AWD ราคา 2,799,000 บาท
สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่จอง The New XPENG X9 ที่โชว์รูม เอ็กซ์เผิง ทุกสาขา ถึง 5 เมษายนนี้ ฟรีโปรแกรมบำรุงรักษาตามระยะ 3 ปี หรือ 60,000 กิโลเมตร, ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง พร้อม พรบ. นาน 1 ปี, ฟรี Wallbox Charger พร้อมติดตั้ง, ฟรีสายชาร์จฉุกเฉิน 1 ชุด, รับประกันคุณภาพรถยนต์ นาน 5 ปี หรือ 120,000 กิโลเมตร, รับประกันแบตเตอรี่ และมอเตอร์ขับเคลื่อน 8 ปี หรือ 160,000 กิโลเมตร และบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Roadside Assistance 24 ชั่วโมง นาน 5 ปี
เอ็กซ์เผิง ประเทศไทย ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะระดับพรีเมียม-ไฮเทค ‘เอ็กซ์เผิง’ ภายใต้บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) หรือ MGC-ASIA ร่วมมือกับ เอ็กซ์เผิง มอเตอร์ส สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดงานแสดงวิสัยทัศน์ ‘XPENG VISION NIGHT THAILAND’ นำเสนอทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมล่าสุดภายใต้หัวข้อ ‘The Era of Physical AI’ พร้อมเซอร์ไพรส์ด้วยยนตรกรรมใหม่ครั้งแรกของโลก ‘The New XPENG X9’ พวงมาลัยขวา ขับเคลื่อนด้วยพลัง Turing AI Chip อย่างเหนือระดับ
อภิวันท์ สิงห์ทวีศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอ็กซ์เผิง ประเทศไทย กล่าวว่า “ท่ามกลางกระแสเทคโนโลยีที่หลั่งไหลเข้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไทยนับเป็นประเทศที่ยืนอยู่แถวหน้า ของนวัตกรรม จากปี 2567 ถึง 2568 เอ็กซ์เผิง ประเทศไทย มุ่งมั่นที่จะทำให้ความฉลาดล้ำและความหรูหราเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ สำหรับปีนี้ งาน XPENG VISION NIGHT THAILAND ช่วยตอกย้ำความเป็นผู้นำด้าน AI Mobility ผ่านการพัฒนา XPENG Turing AI Chip ภายใต้แนวคิด ‘When Cars Begin to Think’
พร้อมการเปิดตัวครั้งแรกของโลกกับ ‘The New XPENG X9’ พวงมาลัยขวา เต็มเปี่ยมประสิทธิภาพ การประมวลผลด้วย Turing AI Chip สะท้อนวิสัยทัศน์ของแบรนด์สู่ยุค ‘The Era of Physical AI’ ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสภาพอนาคตในจินตนาการของเรา สู่โลกแห่งเทคโนโลยีที่กลายเป็นจริง”
XPENG X9 ใหม่ ติดตั้ง Turing AI Chip ชิปประมวลผลที่ออกแบบมาเพื่อการทำงานของระบบ AI ในรถยนต์โดยเฉพาะ มาพร้อม 40-Core Processor มีพลังการประมวลผลสูงถึง 750 TOPS หรือ 750 ล้านล้านครั้งต่อวินาที สามารถเข้าใจสภาพแวดล้อมและตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ลดผลกระทบจากสภาพแสงย้อน แสงน้อย หรือแสงจ้า ทำให้ระบบสามารถตรวจจับได้อย่างแม่นยำ คมชัด และไกลขึ้น
รุ่นไมเนอร์เชนจ์มาพร้อมการปรับโฉมทั้งภายนอกและภายใน รูปลักษณ์ภายนอกยังคงคอนเซ็ปต์ดีไซน์แบบ Starship ล้ำอนาคตสไตล์คูเป้ กันชนด้านหน้าปรับใหม่ มาพร้อมระบบ Active Grille Shutter กระจังหน้าด้านล่างเปิด-ปิดอัตโนมัติ ช่วยลดแรงต้านอากาศและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ล้อขนาด 20 นิ้ว ดีไซน์แบบ Multi-Spoke และ Starlight Floating ที่โลโก้ XPENG จะตั้งตรงอย่างสง่างามอยู่เสมอ
นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มฟังก์ชั่นประตูดูดคู่หน้า หรูหราเทียบชั้นรถหรู ภายในปรับดีไซน์แผงประตูให้หรูขึ้นด้วยการใช้วัสดุ ปิดลำโพงแบบใหม่ และตกแต่งด้วยลายไม้อายูส (Ayous) ครั้งแรกกับ เฮด-อัพ ดิสเพลย์ บนกระจกบังลมหน้า ที่นอกจากแสดงข้อมูลการขับและระบบจำลองภาพภายนอก ยังสามารถแสดงภาพจากกล้อง ได้อีกด้วย เพิ่มความสุนทรีย์ด้วยลำโพง 27 ตำแหน่ง รวมถึงกล้องภายในห้องโดยสาร
ทุกรุ่นย่อยยังมาพร้อมเบาะหนัง NAPPA และปรับโครงสร้างเบาะแถวที่สามใหม่ ให้สามารถแบ่งการพับราบแบบ 60:40 ได้ในปุ่มเดียว พร้อมระบบช่วยเลี้ยวล้อหลังอัจฉริยะ (Active Rear-Wheel Steering System) ด้วยรัศมีวงเลี้ยงแคบเพียง 5.4 เมตร เพิ่มจำนวนถุงลมนิรภัย 9 ตำแหน่ง และเพิ่มฟังก์ชั่นควบคุมเสถียรภาพของตัวรถเมื่อยางระเบิด
XPENG X9 ใหม่ ติดตั้งแบตเตอรี่แบบ 5C AI Battery Ultra-Fast Charging ขนาดสูงสุด 110 กิโลวัตต์-ชั่วโมง รองรับกำลังในการชาร์จแบบกระแสตรง (DC) สูงสุด 542 กิโลวัตต์ สามารถชาร์จจาก 10-80% ในเวลาเพียง 12 นาที ชาร์จไฟเต็มวิ่งได้ไกลสูงสุด 715 กิโลเมตร (NEDC)
นอกเหนือจากการนำเสนอวิสัยทัศน์ ภายใต้กรอบความคิด ‘The Era of Physical AI’ พร้อมด้วยนวัตกรรม ‘Turing AI Chip’ และยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะรุ่นล่าสุด เอ็กซ์เผิง ‘The New XPENG X9’ ภายในงานยังได้จัดแสดงสิ่งประดิษฐ์ล้ำสมัย สะท้อนความเป็นเลิศด้านเทคของ เอ็กซ์เผิง ทั้งหุ่นยนต์ฮิวแมนอยด์ ‘IRON’ และรถบินได้อีกด้วย