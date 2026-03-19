BMW iX3 50 xDrive M Sport ไฟฟ้าล้วนตระกูล Neue Klass ราคาทางการ 3,599,000 บาท

BMW iX3 50 xDrive M Sport รถยนต์ไฟฟ้าตระกูล Neue Klasse รุ่นแรกถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทย ครั้งแรกกับหน้าจอ BMW Panoramic iDrive พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด 469 แรงม้า เทคโนโลยีชาร์จ 800 โวลต์ ระยะทางขับขี่ต่อชาร์จ 805 กม. (WLTP) ราคาทางการ 3,599,000 บาท (ราคารวมแพ็กเกจ BSI Standard)
All-new BMW iX3 ใหม่ ถูกพัฒนาเป็นรถอเนกประสงค์ SAV (Sport Activity Vehicle) รุ่นแรกของตระกูล Neue Klasse ประเดิมทำตลาดด้วยรุ่น iX3 50 xDrive M Sport มาพร้อมชุดไฟหน้าที่รวมเป็นหนึ่งเดียวกับกระจังหน้า BMW Iconic Glow วางตัวในแนวตั้งคล้ายกับกระจังหน้าของรถยนต์ Neue Klasse รุ่นดั้งเดิมจากทศวรรษ 1960
ด้านข้างติดตั้งมือเปิดประตูแบบเรียบไปกับตัวถัง พร้อมไฟส่องสว่างเพื่ออำนวยความสะดวกในที่มืด ขณะที่ฝาปิดช่องชาร์จส่วนท้ายรถมีระบบ AI ช่วยวิเคราะห์ว่าผู้ขับขี่ตั้งใจจะจอดรถเพื่อชาร์จแบตเตอรี่หรือไม่ จากนั้นจะทำการเปิด-ปิดฝาโดยอัตโนมัติ ติดตั้งล้อ BMW Individual aerodynamic ขนาด 22 นิ้ว เสริมด้วยช่องเก็บของเพิ่มเติมใต้ฝากระโปรงหน้าความจุ 58 ลิตร
ภายในห้องโดยสารโดดเด่นด้วยหน้าจอ BMW Panoramic iDrive ที่รวบรวมองค์ประกอบและฟังก์ชันหลักๆ มาแสดงบนหน้าจอที่ทอดยาวตลอดความกว้างของแผงคอนโซลหน้า ครอบคลุมถึงพื้นที่ผู้โดยสารด้านหน้า โดยสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลและเลือกเนื้อหามาวางในส่วนกลางและฝั่งผู้โดยสารได้อย่างอิสระ พร้อมจอแสดงผล BMW 3D Head-Up Display ติดตั้งอยู่เหนือ BMW Panoramic Vision ทางฝั่งผู้ขับ เพื่อแสดงข้อมูลเส้นทางเป็นภาพสามมิติ
ระบบ BMW Panoramic iDrive ทำงานบนระบบปฏิบัติการ BMW Operating System X ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งรายละเอียดได้ ผ่านทางบัญชีผู้ใช้ BMW ID ทั้งยังรองรับระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่อัจฉริยะ ฟังก์ชันดิจิทัลต่างๆ และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ผ่านแอป My BMW รวมถึงรองรับเทคโนโลยีใหม่ในอนาคตผ่านการอัปเดตซอฟต์แวร์จากบีเอ็มดับเบิลยูอีกด้วย
หน้าจอกลางแสดงผลคมชัดด้วยเทคโนโลยี Matrix Backlight พร้อมฟังก์ชันวิดเจ็ต QuickSelect เพื่อเข้าถึงฟังก์ชันที่ใช้งานเป็นประจำโดยไม่ต้องเข้าผ่านเมนูหลายชั้น พวงมาลัยถูกพัฒนาเป็นศูนย์รวมปุ่มควบคุมที่สามารถรับคำสั่งและแจ้งเตือนถึงฟังก์ชันต่างๆ ด้วยผิวสัมผัสของตัวปุ่มเอง ไฟส่องสว่างใต้ปุ่ม และระบบสั่น (haptic feedback) ที่ตอบสนองต่อการสัมผัส
ภายในห้องโดยสารถูกตกแต่งด้วยแพ็กเกจ M Sport ติดตั้งเบาะนั่งแบบมัลติฟังก์ชันปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมระบบรองรับหลังและโปรแกรมนวด 7 รูปแบบ และพวงมาลัยแบบ M บริเวณด้านท้ายมีพื้นที่เก็บสัมภาระที่สามารถขยายสูงสุดเป็น 1,750 ลิตร เมื่อพับพนักพิงเบาะลง
นอกจากนี้ The new BMW iX3 ยังมีระบบเสียงสังเคราะห์ประกอบการขับขี่ BMW HypersonX ที่พัฒนาขึ้นสำหรับรถตระกูล Neue Klasse โดยเฉพาะ
BMW iX3 50 xDrive M Sport ติดตั้งเทคโนโลยี BMW eDrive เจเนอเรชันที่ 6 ที่พัฒนาขึ้นสำหรับตระกูล Neue Klasse โดยเฉพาะ โดยเซลล์แบตเตอรี่ทรงกระบอกถูกบรรจุเข้าสู่แบตเตอรี่แรงดันสูงโดยตรง (Cell to pack) เพื่อเพิ่มความหนาแน่นของพลังงานและประสิทธิภาพด้านต้นทุน และผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างตัวรถ (Pack to open body) เพื่อช่วยลดน้ำหนักของตัวรถให้น้อยที่สุด
มอเตอร์ไฟฟ้าของ BMW iX3 50 xDrive M Sport มีพละกำลังสูงสุด 469 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 645 นิวตัน-เมตร ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ xDrive ทำอัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. ในเวลา 4.9 วินาที ความเร็วสูงสุด 210 กม./ชม. โดยเทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนแบบใหม่ของ Neue Klasse สามารถลดการสูญเสียพลังงานมากถึง 40% ลดน้ำหนักลง 10% และลดต้นทุนการผลิตลง 20% เมื่อเทียบกับ BMW eDrive เจเนอเรชันที่ 5
แบตเตอรี่ของ iX3 ใหม่ เพิ่มปริมาณพลังงานต่อเซลล์ขึ้นราว 20% มีความจุรวม 113.4 กิโลวัตต์ชั่วโมง สามารถขับขี่เป็นระยะทางสูงสุด 805 กม. (WLTP) รองรับการชาร์จด่วนกำลังไฟสูงสุด 400 กิโลวัตต์ (เมื่อชาร์จเข้ากับสถานีชาร์จ DC 800 โวลต์) สามารถชาร์จเพียง 10 นาที เพิ่มระยะทางขับขี่ 372 กม. และชาร์จจาก 10-20% ภายใน 21 นาที
ระบบส่งกำลังและการควบคุมของ The new BMW iX3 ขับเคลื่อนโดยระบบที่มีชื่อว่า Heart of Joy ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่คอมพิวเตอร์ระดับ Superbrain ที่ควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ในรถยนต์ Neue Klasse ทุกรุ่น สามารถประมวลผลข้อมูลได้เร็วกว่าชุดควบคุมทั่วไปถึง 10 เท่า เมื่อรวมกับซอฟต์แวร์ BMW Dynamic Performance Control จะเสริมให้ตัวรถสามารถตอบสนองต่อคันเร่ง แป้นเบรก และพวงมาลัยได้อย่างแม่นยำ
BMW iX3 ใหม่ ยังมีฟังก์ชัน Soft Stop ทำงานโดยระบบ Heart of Joy สามารถหยุดรถได้อย่างนุ่มนวลกว่าที่เคย ขณะที่ Superbrain อีกตัวหนึ่งทำหน้าที่ควบคุมฟังก์ชันอัตโนมัติทั้งหมดสำหรับการขับขี่และจอดรถ มีพลังประมวลผลมากกว่าเดิม 20 เท่า โดยเทคโนโลยี BMW Symbiotic Drive จะนำเทคโนโลยี AI มาร่วมประมวลผล เช่น ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติจะไม่หยุดการทำงานทันทีหากแตะเบรกเบาๆ หรือระบบที่ช่วยคุมตัวรถให้อยู่ในเลน จะยังทำงานอยู่แม้ผู้ขับขี่จะหมุนพวงมาลัยเล็กน้อย
BMW iX3 มีตัวถังให้เลือกทั้งหมด 6 สี ได้แก่ สีน้ำเงิน Ocean Wave Blue Metallic (พร้อมห้องโดยสารในโทนสีดำ), สีเทา Brooklyn Grey Metallic, สีเทา Polarised Grey Metallic, สีดำ Black Sapphire Metallic, สีขาว Alpine White Solid และสีเงิน Space Silver Metallic (ทั้งหมดมาพร้อมห้องโดยสารในสีน้ำตาล Castanea)