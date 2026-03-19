เปิดสเปกไทย BYD ATTO 1 รุ่นเล็กรอง Dolphin มี 2 รุ่นย่อย แบตวิ่งไกลสุด 380 กม.

เปิดสเปก BYD ATTO 1 (หรือ BYD Seagull ที่จีน) เวอร์ชันไทย 100% เลือกได้ 2 รุ่นย่อย ได้แก่ Dynamic และ Premium พ่วงมอเตอร์ไฟฟ้า 75 แรงม้า (PS) พร้อมแบตเตอรี่ขับขี่ไกลสุด 380 กม. ต่อ 1 ชาร์จ (NEDC)
BYD ATTO 1 เป็นรถยนต์ไฟฟ้าแฮทช์แบ็ก 5 ประตูขนาดรองลงมาจาก Dolphin ตัวถังมีความยาวตลอดคัน 3,925 มม. ความกว้าง 1,720 มม. ความสูง 1,590 มม. และความยาวฐานล้อ 2,500 มม. (BYD Dolphin มีขนาดตัวถัง 4,290 x 1,770 x 1,570 x 2,700 มม. ตามลำดับ) แบ่งเป็น 2 รุ่นย่อย คือ Dynamic และ Premium
ทั้ง 2 รุ่นย่อย ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้ามอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร (PMS) กำลังสูงสุด 75 แรงม้า (55 กิโลวัตต์) แรงบิดสูงสุด 135 นิวตัน-เมตร ขับเคลื่อนล้อหน้า ทำอัตราเร่ง 0-50 กม./ชม. ในเวลา 4.9 วินาที พร้อมโหมดการขับขี่ 3 โหมด ได้แก่ ECO / Normal / Sport
รุ่น Dynamic ติดตั้งแบตเตอรี่ BYD Blade Battery ขนาดความจุ 30.08 kWh ระยะทางขับขี่สูงสุด 300 กม. (NEDC) รองรับชาร์จด่วน DC สูงสุด 30 kW ส่วนรุ่น Premium เพิ่มความจุแบตเตอรี่เป็น 38.88 kWh ระยะทางขับขี่สูงสุด 380 กม. รองรับชาร์จด่วน DC สูงสุด 40 kW ทั้งคู่รองรับการชาร์จ AC Type 2 สูงสุด 6.6 kW และมีระบบจ่ายไฟภายนอก VtoL (Vehicle to Load) เป็นมาตรฐาน
ระบบช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบแม็คเฟอร์สันสตรัท ด้านหลังแบบทอร์ชันบีม ติดตั้งระบบดิสก์เบรก 4 ล้อ มาพร้อมล้ออัลลอยขนาด 16 นิ้ว และยางขนาด 185/55 R16
BYD ATTO 1 รุ่น Dynamic ติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐานภายนอก ประกอบด้วย ไฟหน้าแบบ LED เปิด-ปิดอัตโนมัติ พร้อม Follow-Me-Home, ระบบปรับความสูงไฟหน้า, ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน LED, ไฟท้าย LED, ระบบปัดน้ำฝนแบบหน่วงเวลา, กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า และเสาอากาศแบบครีบฉลาม
ภายในห้องโดยสารติดตั้งเบาะนั่งหุ้มหนังสังเคราะห์, เบาะนั่งคู่หน้าปรับมือ 4 ทิศทาง, พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังสังเคราะห์ปรับได้ 2 ทิศทาง, หน้าจอเรือนไมล์ 7 นิ้ว, หน้าจอสัมผัส 10.1 นิ้ว รองรับ Apple CarPlay / Android Auto, ระบบสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยและอังกฤษ, ลำโพง 4 ตำแหน่ง, ช่อง USB-C และ USB-A, ระบบ Keyless Entry และ Keyless Start, ระบบกุญแจ NFC Card, ระบบ BYD Digital Key, ระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับการใช้งาน BYD app และอัปเดตซอฟต์แวร์ OTA
รุ่น Dynamic ติดตั้งระบบความปลอดภัย ได้แก่ ถุงลมนิรภัยคู่หน้า, ม่านถุงลมนิรภัยคู่หน้า, ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยหน้า-หลัง, กล้องมองภาพด้านหลัง, เซนเซอร์กะระยะท้าย 3 จุด, ระบบควบคุมการทรงตัวของตัวรถขณะเข้าโค้ง (VDC), ระบบช่วยป้องกันการลื่นไถลขณะขับขี่ (TCS), ระบบควบคุมการทรงตัวบนทางลาดชัน (HHC), ระบบช่วยควบคุมการไหลของรถอัตโนมัติ (AVH), ระบบเบรก ABS / EBD / HBA และระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS)
รุ่น Premium ติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐานเพิ่มจากรุ่น Dynamic ได้แก่ เบาะนั่งผู้ขับขี่ปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง, กระจกด้านผู้ขับขี่เปิด-ปิดอัตโนมัติแบบสัมผัสครั้งเดียว พร้อมป้องกันหนีบ, พวงมาลัยปรับได้ 4 ทิศทาง, ที่ชาร์จมือถือไร้สาย, ถุงลมนิรภัยด้านข้างคู่หน้า และระบบช่วยการขับขี่ ADAS รวม 9 ฟังก์ชัน
ระบบช่วยการขับขี่ ADAS ใน BYD ATTO 1 รุ่น Premium ประกอบด้วย ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน (ACC), ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันอัจฉริยะ (ICC), ระบบจดจำป้ายสัญญาณจราจร (TSR), ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัจฉริยะ (ISLC), ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ (AEB), ระบบช่วยเตือนการชนด้านหน้า (FCW), ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน (LDW), ระบบช่วยควบคุมรถไม่ให้ออกนอกช่องทางเดินรถ (LDP) และระบบช่วยควบคุมไฟสูงอัจฉริยะ (IHBC)
ตัวถังภายนอกมีให้เลือกทั้งหมด 4 สี ได้แก่ สีขาว Shell White, สีดำ Quantum Black, สีเขียว Pop Green (เฉพาะรุ่น Premium) และสีฟ้า Velocity Blue (เฉพาะรุ่น Premium)
ทั้งนี้ BYD ATTO 1 มีแผนประกาศราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการที่งานบางกอกมอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 47 จัดรอบสื่อมวลชนวันที่ 23 มีนาคม 2569 นี้