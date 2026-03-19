xs
xsm
sm
md
lg

เปิดตัว The new BMW i3 รถไฟฟ้าตระกูล Neue Klasse ขับขี่ไกลสูงสุด 900 กม.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



The new BMW i3 รถไฟฟ้าตระกูล Neue Klasse รุ่นที่ 2 ถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว ประเดิมรุ่น i3 50 xDrive ขุมพลังไฟฟ้า 469 แรงม้า ระยะทางขับขี่ไกลสูงสุดถึง 900 กม. (WLTP)


BMW i3 ถือเป็นรถยนต์ซีดานพลังงานไฟฟ้า 100% รุ่นแรกในตระกูลซีรี่ส์ 3 และเป็นโมเดลที่ 2 ที่พัฒนาขึ้นบนโครงสร้างวิศวกรรมยุคใหม่ Neue Klasse ต่อจาก BMW iX3 ที่ถูกเปิดตัวเมื่อช่วงกลางปี 2568 ที่ผ่านมา ประเดิมส่งรหัส i3 50 xDrive เป็นรุ่นแรก ซึ่งบีเอ็มดับเบิลยูระบุว่าการเปิดตัว i3 ใหม่ เปรียบเสมือนการก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีเพื่อนำพาแบรนด์เข้าสู่ยุคยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มตัว

BMW i3 50 xDrive ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าจำนวน 2 ตัว ติดตั้งที่เพลาขับหน้าและหลัง พร้อมระบบขับเคลื่อนสี่ล้ออัจฉริยะ xDrive ให้กำลังรวมสูงสุด 469 แรงม้า (PS) หรือ 345 กิโลวัตต์ แรงบิดสูงสุด 645 นิวตัน-เมตร โดยเทคโนโลยีขับเคลื่อน BMW eDrive เจเนอเรชันที่ 6 มาพร้อมระบบ BMW Panoramic iDrive ซึ่งถูกระบุว่าช่วยยกระดับประสบการณ์การขับขี่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน


BMW i3 ถูกติดตั้งเทคโนโลยีไฟฟ้าแบบ 800 โวลต์ พร้อมแบตเตอรี่แรงดันสูงแบบ Cell-to-pack ที่ถูกออกแบบเซลล์เป็นรูปทรงกลม ส่งผลให้มีความหนาแน่นของพลังงานมากขึ้นแต่มีขนาดบางลงกว่าเดิม สามารถขับขี่ได้เป็นระยะทางสูงสุดกว่า 900 กม. ตามมาตรฐาน WLTP รองรับการชาร์จด่วน DC กำลังไฟสูงสุด 400 กิโลวัตต์ สามารถชาร์จเพียง 10 นาที เพื่อเรียกคืนระยะทางขับขี่สูงสุดถึง 400 กม.

นอกจากนี้ BMW i3 ยังมีระบบจ่ายไฟภายนอก Vehicle-to-Load รวมถึง Vehicle-to-Home และ Vehicle-to-Grid ช่วยให้ตัวรถสามารถทำหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานสำรองให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือที่พักอาศัยได้


รูปลักษณ์ภายนอกสะท้อนการออกแบบที่เน้นความสปอร์ตเช่นเดียวกับซีรี่ส์ 3 ด้วยสัดส่วนตัวถังแบบ 2.5-box โดดเด่นด้วยฐานล้อที่ยาวเป็นพิเศษ ระยะโอเวอร์แฮงก์หน้า-หลังที่สั้น และแนวหลังคาที่ลาดเทไปทางด้านหลังอย่างสมดุล

ดีไซน์ด้านหน้าโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ด้วยการรวมชุดไฟหน้าและกระจังหน้าทรงไตคู่เข้าไว้ด้วยกัน ขณะที่ด้านท้ายเน้นความกว้างด้วยเส้นสายไฟท้ายแนวนอนและซุ้มล้อที่ขยายกว้างขึ้น ช่วยเสริมภาพลักษณ์ของความเป็นสปอร์ตซีดาน


ภายในห้องโดยสารได้รับการออกแบบโดยยึดผู้ขับขี่เป็นศูนย์กลางควบคู่กับการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ของแพลตฟอร์มรถไฟฟ้าอย่างเต็มพิกัด มาพร้อมระบบ BMW Panoramic iDrive รูปแบบใหม่ที่ใช้หน้าจอแสดงผลและระบบอินเตอร์เฟซขั้นสูง รวมถึงระบบ BMW Symbiotic Drive ที่ยกระดับระบบช่วยเหลือการขับขี่ให้มีความเป็นธรรมชาติและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

The new BMW i3 จะถูกผลิตขึ้นที่โรงงานหลักในเมืองมิวนิก ประเทศเยอรมนี เป็นฐานการผลิตสำคัญ โดยมีแผนเริ่มเดินสายผลิตในเดือนสิงหาคม 2569 และคาดว่าจะเริ่มส่งมอบถึงมือลูกค้าในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ทั้งนี้ บีเอ็มดับเบิลยูมีแผนที่จะปรับเปลี่ยนสายการผลิตในโรงงานมิวนิกให้เป็นโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้า 100% ทั้งหมดภายในระยะเวลาหนึ่งปีหลังจากเริ่มผลิตโมเดล Neue Klasse รุ่นแรก



































เปิดตัว The new BMW i3 รถไฟฟ้าตระกูล Neue Klasse ขับขี่ไกลสูงสุด 900 กม.
+18