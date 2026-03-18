“วีครอส–มิว-เอ็กซ์” 2.2 Ddi MAXFORCE ขับ 4 ใหม่ สมรรถนะสอบผ่าน ไม่แพ้รุ่นใหญ่ 3.0

การมาของเครื่องยนต์ดีเซล 2.2 Ddi MAXFORCE ในระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ถือเป็นการเติมไลน์อัพสำคัญของอีซูซุในกลุ่มรถสายลุย โดยถูกนำมาใส่ในทั้งรุ่นปิกอัพ วีครอส และรถอเนกประสงค์ มิว-เอ็กซ์ เพื่อขยายทางเลือกให้ผู้ใช้ที่ต้องการสมรรถนะระดับใช้งานจริง ควบคู่ความประหยัด
ความเปลี่ยนแปลงหลักของทั้งสองรุ่นอยู่ที่ขุมพลังใหม่ 2.2 ลิตร ที่จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ 8 สปีด พร้อมระบบขับเคลื่อน 4 ล้อเต็มรูปแบบ ซึ่งก่อนหน้านี้เครื่องยนต์บล็อกนี้ทำตลาดในรุ่นขับสอง และได้รับการตอบรับค่อนข้างดี การขยับมาสู่รุ่น 4x4 จึงเป็นโจทย์สำคัญว่าศักยภาพจะเพียงพอกับงานสมบุกสมบันหรือไม่
เมื่อวันที่ 11 มีนาคมที่ผ่านมา สื่อมวลชนถูกเชิญให้ร่วมทดสอบรถทั้งสองรุ่นในสนามออฟโรดของอีซูซุ จ.ปทุมธานี สนามแห่งนี้ถูกพัฒนาใหม่ด้วยงบลงทุนกว่า 100 ล้านบาท และออกแบบโดยทีมงานจากญี่ปุ่น ให้มีสถานีทดสอบที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งอุปสรรคแบบออฟโรดจริงจังรวม 9 สถานี ตั้งแต่ทางชัน ทางเอียง ทางขรุขระ ไปจนถึงสถานการณ์ที่ต้องใช้ระบบเกียร์ 4L และแรงบิดในรอบต่ำ
ลักษณะสนามเน้นการขับแบบวอคกิ้งสปีด ใช้การควบคุมมากกว่าความเร็ว ซึ่งเป็นจุดที่สะท้อนสมรรถนะของระบบขับเคลื่อน 4 ล้อได้ชัดเจน โดยเฉพาะในเส้นทางที่รถขับเคลื่อนสองล้อไม่สามารถผ่านได้
ผลการทดสอบในช่วงออฟโรด พบว่าเครื่องยนต์ 2.2 Ddi MAXFORCE ให้แรงบิดมาอย่างต่อเนื่องเพียงพอต่อการปีนไต่และฝ่าอุปสรรค การทำงานร่วมกับระบบขับเคลื่อน 4 ล้อและโหมดต่าง ๆ เช่น Rough Terrain และ Diff-Lock ช่วยให้รถผ่านสถานีได้อย่างไม่ยากเย็นนัก แม้จะเป็นเครื่องยนต์ขนาดเล็กกว่า 3.0 ลิตร แต่ในสถานการณ์ใช้งานจริงถือว่า “เอาอยู่”
นอกจากเส้นทางออฟโรด อีซูซุยังเพิ่มการทดสอบในทางฝุ่นหรือดิร์ทแทรค ซึ่งเปิดโอกาสให้ลองอัตราเร่งและการควบคุมในความเร็วที่สูงขึ้น สภาพพื้นผิวลูกรังและโคลนทำให้ต้องอาศัยการควบคุมพวงมาลัยและการบาลานซ์รถมากขึ้น
ในจุดนี้ พวงมาลัยไฟฟ้า EPS ที่ปรับใหม่ให้ความแม่นยำดีขึ้น การตอบสนองของคันเร่งทำได้ทันใจ อัตราเร่งอยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ ขณะที่การควบคุมอาการสไลด์ในโค้งทำได้ง่ายกว่าที่คาด รถมีบาลานซ์ที่ดี และยังคงให้ความมั่นใจแม้ในสภาพพื้นผิวลื่น
ภาพรวมของการทดสอบ ทั้งวีครอสและมิว-เอ็กซ์ เครื่องยนต์ 2.2 ใหม่ ให้สมรรถนะใกล้เคียงกับเครื่อง 3.0 ในการใช้งานทั่วไป โดยเฉพาะในเส้นทางออฟโรดและทางฝุ่น ถือเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการรถขับ 4 แต่ไม่จำเป็นต้องขยับไปถึงเครื่องยนต์ขนาดใหญ่
ในด้านราคาจำหน่าย วีครอส 4x4 เครื่องยนต์ 2.2 Ddi MAXFORCE เริ่มต้นที่ประมาณ 1.06 ล้านบาท ขณะที่ มิว-เอ็กซ์ 4WD เครื่องยนต์เดียวกัน มีให้เลือก 2 รุ่นย่อย ราคาเริ่มต้นที่ 1.65 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นการเติมช่องว่างของตลาดรถขับเคลื่อน 4 ล้อในระดับราคาที่เข้าถึงได้มากขึ้น