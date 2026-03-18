Primus Group ทุ่ม 120 ล้าน เปิด “Zeekr House” ราชพฤกษ์ รุกตลาด EV ลักชูรีเต็มสูบ

Primus Group เดินหน้าขยายธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ต่อเนื่อง ทุ่มงบกว่า 120 ล้านบาท เปิด “Zeekr House Primus” โชว์รูมและศูนย์บริการแฟลกชิปแห่งใหม่บนถนนราชพฤกษ์ รองรับตลาดรถ EV ระดับลักชูรีที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว
นายณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ ประธานกลุ่มบริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด และ Primus Group เปิดเผยว่า แม้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2568 จะเติบโตเพียงเล็กน้อย แต่ตลาดรถยนต์ไฟฟ้ายังคงขยายตัวโดดเด่น โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการ EV 3.0 และการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ในราคาที่เข้าถึงได้มากขึ้น ส่งผลให้ตลาด EV ไทยเติบโตมากกว่า 74%
สำหรับ Primus Group ยังคงรักษาการเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง โดยในปี 2568 มียอดขายรวม 5,321 คัน เพิ่มขึ้น 70% จากปีก่อนหน้า และผลักดันให้กลุ่ม TOAVH มีรายได้รวมกว่า 12,000 ล้านบาท เติบโตกว่า 20% โดยธุรกิจดีลเลอร์รถยนต์ยังคงเป็นรายได้หลักคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 50%
โชว์รูม “Zeekr House Primus” แห่งใหม่นี้ ถูกพัฒนาภายใต้มาตรฐานแบรนด์ระดับสากล บนพื้นที่กว่า 2 ไร่ ออกแบบในคอนเซ็ปต์พรีเมียม-ลักชูรี ครบทั้งพื้นที่จัดแสดงรถกว่า 6 คัน โซนรับรองลูกค้าแบบเอ็กซ์คลูซีฟ และบริการให้คำปรึกษาแบบครบวงจร รวมถึงพื้นที่ส่งมอบรถที่ออกแบบพิเศษเพื่อสร้างประสบการณ์เหนือระดับ
ด้านศูนย์บริการหลังการขาย รองรับงานซ่อมบำรุงครบวงจร ทั้งตรวจเช็ก ซ่อมสีและตัวถัง ด้วยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีทันสมัย รองรับรถได้สูงสุด 600 คันต่อเดือน
นอกจากนี้ Primus Group ยังได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย Zeekr อย่างเป็นทางการในพื้นที่ภาคเหนือ เตรียมเปิด “Zeekr House Primus” สาขาเชียงใหม่ ภายในเดือนสิงหาคมนี้ เพื่อขยายฐานลูกค้ากลุ่มรถ EV พรีเมียม
นายจิระพล รุจิวิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ Primus Group กล่าวว่า บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด One-Stop Service มุ่งเน้นการให้บริการครบวงจรโดยทีมงานมืออาชีพ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า และผลักดันแบรนด์สู่การเป็น “Top of Mind” ในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าระดับพรีเมียม
ทั้งนี้ การเปิด Zeekr House Primus ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการบริการรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย และรองรับการเติบโตของตลาด EV ในระยะยาว