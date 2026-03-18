เปิดตัว The New ZEEKR X หั่นราคาถูกลง 3 แสน เหลือเริ่มต้น 899,000 บาท

เปิดตัว The New ZEEKR X ปรับราคาถูกลงสูงสุด 3 แสนบาท เลือกได้ทั้งรุ่นมอเตอร์เดี่ยว 335 แรงม้า และมอเตอร์คู่ 489 แรงม้า แบตเตอรี่ขับขี่ไกลสุด 470 กม. (NEDC) ราคาจำหน่ายเริ่มต้นเหลือ 899,000 บาท
The New ZEEKR X รุ่นปี 2569 มีทั้งสิ้น 2 รุ่นย่อย รุ่น Standard RWD ราคา 899,000 บาท (ลดลงจากเดิม 300,000 บาท) และรุ่น Flagship AWD ราคา 1,069,000 บาท (ลดลงจากเดิม 280,000 บาท)
รุ่น Standard RWD ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนล้อหลัง กำลังสูงสุด 335 แรงม้า (250 กิโลวัตต์) แรงบิดสูงสุด 373 นิวตัน-เมตร อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. ในเวลา 5.6 วินาที พร้อมแบตเตอรี่ LFP ขนาดความจุ 61 กิโลวัตต์ชั่วโมง ระยะทางขับขี่สูงสุด 450 กม. (NEDC) รองรับการชาร์จกระแสสลับ AC สูงสุด 11 kW
รุ่น Flagship AWD ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนสี่ล้อ กำลังรวมสูงสุด 489 แรงม้า (365 กิโลวัตต์) แรงบิดสูงสุด 573 นิวตัน-เมตร อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. ในเวลา 3.7 วินาที พร้อมแบตเตอรี่ NCM ขนาดความจุ 66 กิโลวัตต์ชั่วโมง ระยะทางขับขี่สูงสุด 470 กม. (NEDC) รองรับการชาร์จกระแสสลับ AC สูงสุด 22 kW
The New ZEEKR X รุ่น Standard RWD ติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน อาทิ ระบบไฟหน้า Full LED, ไฟท้าย LED, LED Daytime Running Lights, ประตูไร้กรอบ 4 บาน, ประตูท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบจดจำตำแหน่ง, หลังคากระจกป้องกันความร้อน, ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ, ระบบกุญแจคีย์การ์ด NFC และล้ออัลลอยขนาด 19 นิ้ว พร้อมยางขนาด 235/50 R19
ห้องโดยสารติดตั้งเบาะนั่งหุ้มหนังสังเคราะห์, เบาะนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง พร้อมระบบจดจำตำแหน่ง ที่ดันหลังไฟฟ้า และระบบระบายอากาศ, หน้าจอมาตรวัด 8.8 นิ้ว, หน้าจอกลางแบบสัมผัสขนาด 14.6 นิ้ว, Apple CarPlay / Android Auto, ที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้สาย, ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ 2 โซน, ลำโพง YAMAHA 13 ตำแหน่ง, ไฟตกแต่งห้องโดยสาร Pixel RGB LED, ช่องแอร์หน้าปรับทิศทางผ่านหน้าจอ และระบบอัปเกรดออนไลน์ (OTA)
รุ่น Flagship AWD ถูกเพิ่มเติมด้วยระบบประตูไฟฟ้าคู่หน้า, หน้าจอ Intelligent B-Pillar Screen, สีตัวถัง Two-tone หลังคาดำ, เบาะนั่งคู่หน้าพร้อมระบบนวด, หน้าจอแสดงผล AR-HUD ขนาด 24.3 นิ้ว, เพด้านห้องโดยสารตกแต่งด้วยวัสดุหนังกลับ และล้อ Fodged ขนาด 20 นิ้ว พร้อมยางขนาด 245/45 R20
ทั้ง 2 รุ่นย่อย ติดตั้งระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะ ZEEKR AD อาทิ ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ACC (Adaptive Cruise Control), ระบบช่วยเปลี่ยนเลนอัตโนมัติ ALC (Automatic Lane Change), ระบบช่วยควบคุมให้อยู่กลางเลน LCC (Lane Centering Control), ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตา BSD (Blind Spot Detection),ระบบช่วยหลบเลี่ยงสิ่งกีดขวางอัตโนมัติ EMA (Evasive Maneuver Assist) และระบบช่วยจอดรถอัตโนมัติ APA (Automated Parking Assist) เป็นต้น
ระบบความปลอดภัยมาตรฐานอื่นๆ เช่น กล้องมองภาพรอบทิศทาง, กล้องบันทึกภาพด้านหน้า DVR, ถุงลมนิรภัย 7 ตำแหน่ง, ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ESP Functions พร้อมระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน HDC (Hill Descent Control), ระบบลดความเสี่ยงที่จะทำให้พลิกคว่ำ ARP (Anti Rolling Program) และเสียงเตือนคนเดินเท้าที่ความเร็วต่ำ (Low-Speed Pedestrian Warning Sound)
ตัวถังมีให้เลือก 5 สี ได้แก่ สีขาว Crystal White, สีเบจ Palace Beige, สีเทา Grid Grey, สีดำ Onyx Black, สีชมพู Porcelain Pink และสีภายใน 3 สี ได้แก่ สีดำ Full Black, สีขาว - ดำ Black & Whiteและสีใหม่ สีดำ - ส้ม Black & Orange ที่มีเฉพาะในรุ่น Flagship