มาสด้า EZ-6 ไฟฟ้า 100 % DNA ยังอยู่ครบ ขับสนุกจนลืมว่าไม่มีเครื่องยนต์

มาสด้า เปิดมิติใหม่ของการขับขี่รถพลังงานไฟฟ้า ด้วยการจัดกิจกรรมทดสอบสมรรถนะ Mazda6e อย่างเป็นทางการในสนามปิด ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์ โดยเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สัมผัสรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกของมาสด้าในประเทศไทย ผ่านสถานีทดสอบหลากหลายรูปแบบ เพื่อพิสูจน์สมรรถนะและเอกลักษณ์การขับขี่ที่แบรนด์มาสด้าพยายามรักษาไว้ แม้จะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคของพลังงานไฟฟ้าอย่างเต็มตัว
การทดสอบเริ่มต้นจากสถานีอัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. ที่เผยให้เห็นพลังของมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งตอบสนองทันใจ การออกตัวทำได้อย่างนุ่มนวลแต่หนักแน่น แรงบิดที่ส่งมาอย่างต่อเนื่องช่วยให้รถพุ่งไปข้างหน้าอย่างมั่นคงโดยไม่รู้สึกกระชาก จากนั้นจึงเข้าสู่สถานีทดสอบระบบเบรกและระบบรีเจนเนอเรทีฟเบรกกิ้ง ซึ่งให้ความรู้สึกการชะลอความเร็วที่เป็นธรรมชาติและควบคุมได้ง่าย ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่มากกว่าที่คาดไว้สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า
เมื่อผ่านการทดสอบสมรรถนะแล้ว จึงได้มีโอกาสพิจารณาตัวรถอย่างใกล้ชิด Mazda6e ถ่ายทอดดีไซน์ตามแนวคิด Kodo: Soul of Motion ที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ ผ่านตัวถังรูปแบบ Neo Fastback ที่ผสานความสง่างามของรถซีดานเข้ากับเส้นสายแบบสปอร์ตคูเป้ ด้านหน้ามาพร้อมเอกลักษณ์ “Flying Signature” ของชุดไฟที่ดูราวกับปีกนกกำลังโบยบิน ขณะที่ด้านท้ายโดดเด่นด้วยไฟท้ายดีไซน์ต่อเนื่องและไฟทรงกลมสี่ดวง เสริมภาพลักษณ์สปอร์ตและทันสมัย
ภายในห้องโดยสารเน้นความเรียบหรูและทันสมัยตามแนวคิด Smart Cockpit พร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ 14.6 นิ้ว และจอแสดงผลดิจิทัลสำหรับผู้ขับขี่ รวมถึง AR Head-up Display ขนาดใหญ่ที่ฉายข้อมูลการขับขี่บนกระจกหน้า ภายในยังตกแต่งด้วยวัสดุคุณภาพสูงและงานประกอบที่ประณีต พร้อมหลังคากระจก Panoramic Glass Roof ที่ช่วยเพิ่มความโปร่งโล่งให้กับห้องโดยสาร เสริมด้วยระบบเสียงพรีเมียมจาก SONY ที่ติดตั้งลำโพงถึง 14 ตำแหน่ง เพื่อสร้างบรรยากาศการเดินทางที่เหนือระดับ
ในด้านสมรรถนะ Mazda6e มาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กำลังสูงสุด 258 แรงม้า แรงบิด 290 นิวตันเมตร สามารถทำอัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. ได้ในเวลาไม่ถึง 8 วินาที ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนชนิด LFP ขนาด 77.9 kWh รองรับการชาร์จเร็วแบบ DC Fast Charging และให้ระยะทางขับขี่สูงสุดถึง 654 กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ซึ่งถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน
แม้รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนี้จะถูกผลิตขึ้นที่โรงงานในเมืองนานจิง ประเทศจีน จากความร่วมมือระหว่างมาสด้ากับพันธมิตรท้องถิ่นที่ทำงานร่วมกันมายาวนานกว่า 20 ปี แต่ในการทดสอบจริงกลับสัมผัสได้ถึงดีเอ็นเอของมาสด้าอย่างชัดเจน ทั้งในเรื่องการควบคุมรถ ความสมดุลของช่วงล่าง และความรู้สึกเชื่อมโยงระหว่างผู้ขับกับรถตามปรัชญา “จินบะ-อิตไต” ที่เป็นหัวใจของแบรนด์มาโดยตลอด
Mazda6e ถือเป็นก้าวสำคัญของมาสด้าในการเข้าสู่ยุครถยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย โดยเตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมประกาศราคาจำหน่ายภายในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ 2026 ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งโมเดลสำคัญที่สะท้อนทิศทางใหม่ของแบรนด์ ในการผสานเทคโนโลยียุคไฟฟ้าเข้ากับความสนุกในการขับขี่แบบฉบับมาสด้าได้อย่างลงตัว