นิสสันเขย่าองค์กร ตั้ง Masao Tsutsumi นั่งประธาน Nissan ASEAN และไทย เริ่ม 1 เม.ย. นี้

นิสสัน มอเตอร์ ประกาศการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงประเทศไทยและฟิลิปปินส์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 เป็นต้นไป เพื่อเสริมความแข็งแกร่งด้านการบริหารธุรกิจและการดำเนินงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การเปลี่ยนแปลงสำคัญในครั้งนี้คือการแต่งตั้ง มาซาโอะ สึสึมิ (Masao Tsutsumi) ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธาน Nissan Philippines ให้ขึ้นดำรงตำแหน่ง ประธานนิสสัน อาเซียน และ นิสสัน ประเทศไทย โดยจะประจำอยู่ที่ประเทศไทย และรายงานตรงต่อ Shohei Yamazaki ประธานคณะกรรมการบริหารประจำภูมิภาค ญี่ปุ่น/อาเซียน และ AFL ของ Nissan Motor ทั้งนี้ สึสึมิจะรับผิดชอบดูแลธุรกิจของนิสสันในภูมิภาคอาเซียนทั้งหมด รวมถึงไต้หวัน พร้อมบริหารทีมงานนานาชาติ ตลอดจนกำกับดูแลฝ่ายผลิต และศูนย์วิจัยและพัฒนา (R&D) ของนิสสันในภูมิภาค ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย
การเข้ารับตำแหน่งครั้งนี้ถือเป็นการกลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทยเป็นครั้งที่สองของสึสึมิ หลังจากก่อนหน้านี้เคยทำงานในไทยเป็นเวลา 4 ปี ในตำแหน่งรองประธานอาวุโสของ Nissan Motor Thailand ดูแลสายงานการตลาด การขาย และงานด้านอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต โดยสึสึมิมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในด้านการตลาด การสร้างแบรนด์ การขาย และบริการหลังการขาย ครอบคลุมหลายอุตสาหกรรม ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงธุรกิจอาหารและบริการ เขาเข้าร่วมงานกับ Nissan Motor ประเทศญี่ปุ่นในปี 2561 ในสายงานกลยุทธ์ด้านแบรนด์และการสื่อสารการตลาด และเริ่มดูแลตลาดอาเซียนตั้งแต่ปี 2564 โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสังคมศาสตร์ จาก Hitotsubashi University ประเทศญี่ปุ่น
ขณะเดียวกัน โทชิฮิโระ ฟูจิคิ (Toshihiro Fujiki) ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานนิสสัน อาเซียน และนิสสัน ประเทศไทย จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง Corporate Executive, Global Aftersales ของ Nissan Motor ประเทศญี่ปุ่น โดยจะรายงานตรงต่อ Guillaume Cartier ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารผลการการปฏิบัติงาน (Chief Performance Officer)
ในส่วนของตลาดฟิลิปปินส์ โยชิโนริ คานาซาวะ (Yoshinori Kanazawa) ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการหน่วยธุรกิจผู้นำเข้า Nissan ASEAN และกรรมการผู้จัดการ Nissan Singapore International จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธาน Nissan Philippines โดยประจำอยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์ และจะรายงานตรงต่อ Masao Tsutsumi ทั้งนี้ การเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นภายหลังจากผ่านกระบวนการตามข้อกำหนดทางกฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์ รวมถึงการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท
นอกจากนี้ อายาโกะ นากามูระ (Ayako Nakamura) ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการทั่วไป สายงานการตลาดและการขายระดับโลกของ Nissan Motor ประเทศญี่ปุ่น จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ หน่วยธุรกิจผู้นำเข้า Nissan ASEAN และกรรมการผู้จัดการ Nissan Singapore International โดยประจำอยู่ที่ประเทศไทย และรายงานตรงต่อ Masao Tsutsumi ในฐานะประธานนิสสัน อาเซียน และ นิสสัน ประเทศไทย
การปรับโครงสร้างผู้บริหารครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ Nissan Motor ในการเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในตลาดสำคัญของบริษัท ทั้งในด้านการผลิต การวิจัยพัฒนา และการขยายตลาดในอนาคต