อีซูซุ D-Max EV เปิดราคาแล้ว 1,591,000 บาท กระบะไฟฟ้า 4WD คันแรก

Isuzu Motors เดินหน้าสู่ยุครถยนต์พลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบ ด้วยการเปิดตัวและประกาศราคาอย่างเป็นทางการของ Isuzu D‑Max EV รถกระบะไฟฟ้า 100% ขนาด 1 ตันรุ่นแรกของค่าย โดยมีราคาอยู่ที่ 1,591,000 บาท พร้อมแพ็กเกจบำรุงรักษาเช็กระยะนาน 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร ถือเป็นก้าวสำคัญของแบรนด์กระบะสัญชาติญี่ปุ่นที่มีฐานการผลิตหลักในประเทศไทย
การประกาศครั้งนี้นำโดย Shinsuke Minami ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Isuzu Motors ซึ่งระบุว่ารถกระบะไฟฟ้ารุ่นดังกล่าวจะถูกผลิตที่โรงงานอีซูซุสำโรงในประเทศไทย ก่อนส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดพวงมาลัยขวาอย่างสหราชอาณาจักร ซึ่งมีแผนเปิดรับจองในช่วงครึ่งหลังของปี 2025 และเริ่มส่งมอบในเดือนมีนาคม 2026 ก่อนขยายไปยังตลาดอื่นในอนาคต
สำหรับตัวรถ Isuzu D‑Max EV ยังคงพัฒนาบนพื้นฐานของ D-Max เจเนอเรชันปัจจุบัน โดยมีมิติตัวถังยาว 5,280 มม. กว้าง 1,870 มม. สูง 1,810 มม. ระยะฐานล้อ 3,125 มม. และมีระยะต่ำสุดจากพื้น 210 มม. พร้อมความสามารถลุยน้ำได้ลึกถึง 600 มม. รองรับการใช้งานแบบรถกระบะเชิงพาณิชย์และการใช้งานหนักตามแบบฉบับของตระกูล D-Max
ระบบขับเคลื่อนเป็นแบบ มอเตอร์ไฟฟ้าคู่ ทำงานผ่านชุดขับเคลื่อนแบบ eAxle ใหม่ ให้กำลังรวมสูงสุด 190 แรงม้า และแรงบิด 325 นิวตันเมตร โดยแบ่งเป็นมอเตอร์ด้านหน้า 58 แรงม้า 108 นิวตันเมตร และมอเตอร์ด้านหลัง 132 แรงม้า 217 นิวตันเมตร ส่งกำลังผ่านระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ Full-Time 4WD ให้อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. ภายใน 10.1 วินาที และความเร็วสูงสุดมากกว่า 130 กม./ชม.
ด้านพลังงานใช้แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนแรงดัน 350 โวลต์ ความจุ 66.9 kWh รองรับการชาร์จไฟ AC สูงสุด 11 kW ใช้เวลาประมาณ 10 ชั่วโมง จาก 0-100% และรองรับการชาร์จด่วน DC 50 kW สามารถชาร์จจาก 20-80% ในเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง พร้อมระบบ Regenerative Braking 4 ระดับ เพื่อช่วยชาร์จพลังงานกลับขณะชะลอความเร็ว
ในด้านสมรรถนะการใช้งานตามสไตล์รถกระบะ Isuzu D‑Max EV รองรับน้ำหนักบรรทุกได้สูงสุด 1,010 กิโลกรัม และลากจูงได้ถึง 3,500 กิโลกรัม ขณะที่น้ำหนักตัวรถอยู่ที่ 2,350 กิโลกรัม พร้อมช่วงล่างด้านหลังแบบ De-Dion ใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าโดยเฉพาะ
ระยะทางการขับขี่สูงสุดตามมาตรฐาน WLTP อยู่ที่ประมาณ 361 กิโลเมตร (ใช้งานจริงเฉลี่ยราว 331 กม.) และมีการรับประกันแบตเตอรี่แรงดันสูง 8 ปี หรือ 160,000 กิโลเมตร ตอกย้ำความมั่นใจในการใช้งานระยะยาวของรถกระบะไฟฟ้ารุ่นนี้
การเปิดตัว Isuzu D‑Max EV ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของ Isuzu Motors ในการเข้าสู่ตลาดรถกระบะไฟฟ้าเต็มรูปแบบ พร้อมตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการผลิตรถกระบะระดับโลกของแบรนด์ ที่จะใช้เป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศในอนาคต