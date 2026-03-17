LEXUS IS ใหม่ หล่อจัด-สเปกแน่น เปิดราคา Motor Show ปลายมีนาคม นี้

เลกซัส เปิดตัว LEXUS IS ซีดานสปอร์ตหรูรุ่นล่าสุด ภายใต้การออกแบบ “Refined Rebellion” ที่ผสานความหรูหราเข้ากับบุคลิกสปอร์ตอย่างชาญฉลาด ตามแนวคิด Intelligent Sport โดยรุ่นใหม่นี้มาพร้อมการปรับปรุงครั้งใหญ่ทั้งด้านดีไซน์ เทคโนโลยี และสมรรถนะ เพื่อยกระดับประสบการณ์การขับขี่ให้ตอบโจทย์ผู้ขับขี่ที่ต้องการทั้งความสปอร์ตและความสะดวกสบายในคันเดียว
LEXUS IS มีให้เลือก 2 รุ่นย่อย ได้แก่ IS300h F Sport และ IS300h Luxury โดยทั้งสองรุ่นได้รับการปรับดีไซน์ภายนอกใหม่ ทั้งกันชนหน้าและกระจังหน้าที่ให้ภาพลักษณ์สปอร์ตโฉบเฉี่ยวมากขึ้น พร้อมโลโก้ตัวอักษร “LEXUS” ใหม่บริเวณท้ายรถ ด้านห้องโดยสารได้รับการออกแบบใหม่ เพิ่มความหรูหราด้วยวัสดุตกแต่ง Forge Bamboo และระบบไฟ Ambient Light ที่สามารถปรับได้ถึง 50 สี 14 ธีม สร้างบรรยากาศภายในที่ตอบโจทย์ทุกอารมณ์การเดินทาง
ในด้านเทคโนโลยี LEXUS IS มาพร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลผู้ขับขี่แบบ Full Digital ขนาด 12.3 นิ้ว และหน้าจอสัมผัสขนาด 12.3 นิ้ว รองรับ Apple Wireless CarPlay และ Android Auto แบบไร้สาย เพิ่มความสะดวกด้วยพอร์ต USB Type-C จำนวน 4 ตำแหน่ง พร้อมแท่นชาร์จสมาร์ตโฟนแบบไร้สาย นอกจากนี้ยังเพิ่มวัสดุซับเสียงบริเวณซุ้มล้อและแผ่นปิดใต้ท้องรถ เพื่อช่วยลดเสียงรบกวนและเพิ่มความเงียบภายในห้องโดยสาร
ด้านสมรรถนะการขับขี่ เลกซัส ได้ปรับปรุงระบบช่วงล่างใหม่ โดยเปลี่ยนค่าความหนืดของช็อกอัพและค่าความแข็งของสปริงทั้งด้านหน้าและหลัง รวมถึงปรับอัตราทดพวงมาลัยไฟฟ้าและเพิ่มขนาดแกนพวงมาลัยเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการควบคุม อีกทั้งยังติดตั้งระบบเบรกไฟฟ้า ECB (Electronic Control Brake) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบรกให้ตอบสนองได้ดียิ่งขึ้น
LEXUS IS ยังมาพร้อมระบบความปลอดภัย Lexus Safety System+3.0 ซึ่งประกอบด้วยระบบควบคุมความเร็วแปรผันอัจฉริยะจนถึงจุดหยุดนิ่ง (All-Speed Adaptive Cruise Control) ระบบป้องกันก่อนการชน PCS (Pre-Collision System) และระบบช่วยติดตามช่องทางวิ่ง LTA (Lane Tracing Assist) เพื่อเพิ่มความมั่นใจในทุกการเดินทาง
ขุมพลังของรุ่นนี้เป็นระบบไฮบริด เครื่องยนต์รหัส 2AR-FSE HEV ขนาด 2.5 ลิตร ให้กำลังสูงสุด 223 แรงม้า พร้อมอัตราประหยัดน้ำมันสูงสุด 18.52 กิโลเมตรต่อลิตร ตามข้อมูล ECO Sticker
สำหรับรุ่น IS300h F Sport โดดเด่นด้วยชุดแต่งภายนอก F Sport Design ล้ออัลลอยขนาด 19 นิ้วดีไซน์ใหม่ พร้อมคาลิเปอร์เบรกสีแดง พร้อมการปรับปรุงระบบช่วงล่างแปรผัน AVS (Adaptive Variable Suspension) และระบบเครื่องเสียง Mark Levinson Surround Sound 17 ตำแหน่ง
ขณะที่รุ่น IS300h Luxury มาพร้อมล้ออัลลอยขนาด 19 นิ้วดีไซน์ใหม่ ระบบกล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติแบบไร้ขอบ ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ รวมถึงระบบเตือนมุมอับสายตา Blind Spot Monitoring (BSM)
ในด้านสีตัวถัง รุ่น IS300h F Sport มีให้เลือก 8 สีภายนอกและ 2 สีภายใน โดยมีสีใหม่อย่าง Neutrino Gray และ Titanium Carbide Gray ขณะที่รุ่น IS300h Luxury มีให้เลือก 5 สีภายนอกและ 2 สีภายใน
ลูกค้าที่จองรถภายในงาน Motor Show 2026 จะได้รับแพ็กเกจบริการหลังการขาย Lexus Exclusive Package (LXP) ซึ่งประกอบด้วยการรับประกันคุณภาพตัวรถ 5 ปี ไม่จำกัดระยะทาง การรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด 10 ปี ไม่จำกัดระยะทาง ฟรีค่าแรงเช็กระยะ 100,000 กิโลเมตรแรก และบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 5 ปี โดยราคาจำหน่ายของทั้งสองรุ่นจะประกาศอย่างเป็นทางการภายในงานดังกล่าว