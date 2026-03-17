เปิดตัว All-new Audi Q3 ทั้งรุ่น SUV / Sportback ราคาทางการเริ่ม 2,499,000 บาท

All-new Audi Q3 ถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการในไทย ชูไฮไลต์ขุมพลังเบนซิน Mild Hybrid 1.5 ลิตร กำลังสูงสุด 150 แรงม้า อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ย 18.2 กม./ลิตร ดีขึ้นกว่าเดิม 32.8% เคาะราคาจำหน่ายทางการเริ่มต้น 2,499,000 บาท
All-new Audi Q3 เปิดตัวพร้อมกันทั้งสิ้น 4 รุ่นย่อย ได้แก่ Q3 S line Tech Plus ราคา 2,499,000 บาท, Q3 Sportback S line Tech Plus ราคา 2,599,000 บาท, Q3 quattro S line Tech Pro ราคา 2,999,000 บาท และ Q3 Sportback quattro S line Tech Pro ราคา 3,099,000 บาท
All-new Audi Q3 ถูกพัฒนาต่อเนื่องเป็นเจเนอเรชันที่ 3 มาพร้อมทางเลือก 2 ตัวถัง ทั้งแบบ SUV และ Sportback ดีไซน์ภายนอกได้รับการออกแบบขึ้นใหม่ทั้งหมด พร้อมเปิดตัวสีใหม่ สีเขียว Sage green metallic และสีเทา Arrow grey, pearl effect
โดดเด่นด้วย Lighting Technology รุ่นใหม่ล่าสุดของอาวดี้ กับไฟหน้า LED Headlight ดีไซน์ใหม่ที่สามารถปรับเปลี่ยนไฟ Daytime ได้ 3 รูปแบบ พร้อมไฟท้าย LED Light Strip พาดยาวตลอดแนว รุ่น Tech Pro เพิ่มเติมด้วย Illuminated Audi Ring ติดตั้งหลังคา Panoramic Glass Roof เปิดรับแสงธรรมชาติช่วยเพิ่มความโปร่งโล่งของห้องโดยสาร
เพิ่มความสปอร์ตด้วยชุดแต่ง S line ที่มีในทั้งสองรุ่นย่อย ได้แก่ Tech Plus และ Tech Pro โดยรุ่น Tech Plus มาพร้อมล้ออัลลอยขนาด 19 นิ้ว ส่วนรุ่น Tech Pro มาพร้อมล้ออัลลอยขนาด 20 นิ้ว พร้อมชุดตกแต่ง Black Exterior Package ที่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้ดูสปอร์ต เข้ม และดุดันยิ่งขึ้น
ภายในห้องโดยสาร All-new Audi Q3 ติดตั้งหน้าจอ Curved MMI Panoramic Display ประกอบด้วย Audi virtual cockpit plus ขนาด 11.9 นิ้ว และ MMI touch display 12.8 นิ้ว ที่ได้รับการพัฒนา UX/UI รูปแบบใหม่ที่อ่านง่าย ใช้งานสะดวกยิ่งขึ้น รวมถึงย้ายชุดเกียร์ New Gearshift Selector ติดตั้งไว้บริเวณหลังพวงมาลัย สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้โดยไม่ต้องละมือจากพวงมาลัย และเพิ่มพื้นที่บริเวณคอนโซลกลางให้ใช้งานได้มากยิ่งขึ้น
แผงคอนโซลตกแต่งด้วย Inlay อะลูมิเนียม ผสานระบบไฟ Ambient Light ปรับได้ 30 สี ติดตั้งระบบเสียง Audi Sound System พร้อมลำโพง 10 ตำแหน่ง และซับวูฟเฟอร์ มอบมิติของเสียงที่คมชัดและทรงพลัง
All-new Audi Q3 ถูกติดตั้งระบบช่วยเหลือการขับขี่ขั้นสูงเป็นครั้งแรกตั้งแต่รุ่นเริ่มต้น Tech Plus เช่น Adaptive Cruise Control with Stop & Go Function ระบบควบคุมความเร็วแปรผันพร้อมรักษาระยะห่างจากรถคันหน้า และ Lane Departure Warning ระบบแจ้งเตือนเมื่อรถออกนอกเลน
ขณะที่รุ่น Tech Pro ถูกเพิ่มเติมด้วย Rear Cross Traffic Assist ระบบแจ้งเตือนสภาพแวดล้อมด้านข้างและด้านท้ายรถขณะถอยหลัง, Proactive Occupant Protection (Front, Side and Rear) ระบบป้องกันก่อนเกิดเหตุทั้งด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง, Exit Warning ระบบแจ้งเตือนสภาพแวดล้อมเมื่อเปิดประตูลงจากรถ และ Lane Change Warning ระบบแจ้งเตือนจุดอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน
รุ่น Tech Plus ติดตั้งเครื่องยนต์เบนซิน 4 สูบเทอร์โบชาร์จ ความจุ 1.5 ลิตร Mild Hybrid กำลังสูงสุด 150 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 250 นิวตัน-เมตร ขับเคลื่อนล้อหน้า ส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ S tronic 7 จังหวะ อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. ในเวลา 9.1 วินาที ความเร็วสูงสุด 209 กม./ชม. ในรุ่น SUV และ 207 กม./ชม. ในรุ่น Sportback
รุ่น Tech Pro ติดตั้งเครื่องยนต์เบนซิน 4 สูบเทอร์โบชาร์จ ความจุ 2.0 ลิตร กำลังสูงสุด 204 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 320 นิวตัน-เมตร ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ quattro ส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ S tronic 7 จังหวะ อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. ในเวลา 7.1 วินาที ความเร็วสูงสุด 229 กม./ชม. ในรุ่น SUV และ 228 กม./ชม. ในรุ่น Sportback
ตัวถังมีให้เลือกทั้งหมด 6 สี ได้แก่ สีเขียว Sage green, สีแดง Progressive red, สีขาว Glacier white, สีดำ Mythos black และสีพิเศษเพิ่มเงิน 50,000 บาท ได้แก่ สีเทา Arrow grey (pearl effect) และสีเทา Daytona grey (pearl effect)