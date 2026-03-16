Hyundai STARGAZER ปรับไมเนอร์เชนจ์มีเฉพาะรุ่น 6 ที่นั่ง เตรียมเปิดราคาที่มอเตอร์โชว์

Hyundai Stargazer โฉมไมเนอร์เชนจ์ถูกเปิดตัวก่อนประกาศราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการที่งานบางกอกมอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 47 มีเฉพาะรุ่น 6 ที่นั่ง พร้อมเบาะแถวสอง Captain Seat ระบบ Hyundai SmartSense 13 ฟังก์ชัน พ่วงขุมพลังเบนซิน 1.5 ลิตร กำลังสูงสุด 113 แรงม้า
Hyundai Stargazer รุ่นปรับโฉมถูกเปิดตัวภายใต้สโลแกน 'Life Upgrader' รองรับการใช้งานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตคนเดียว หรือสร้างครอบครัวใหม่ รวมถึงเจ้าของธุรกิจ SME หรือสตาร์ทอัป สามารถขนสินค้า อุปกรณ์ทำงาน และสามารถพาครอบครัวเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย พร้อมความยืดหยุ่นในการพับเบาะเพื่อตอบโจทย์การใช้งานแบบ Multi-purpose
ดีไซน์ด้านหน้าของ Stargazer ใหม่ ถูกออกแบบฝากระโปรงหน้าให้สูงและยาวขึ้น ติดตั้งไฟหน้า LED ดีไซน์ใหม่ พร้อม Dayime Running Lamp แบบ Integrated รับกับกระจังหน้าและกันชนเพิ่มมิติความดุดันสไตล์เอสยูวี ขณะที่ด้านท้ายติดตั้งไฟท้าย LED ใหม่ เน้นเส้นสายคมชัดและชัดเจนยิ่งขึ้น โดยยังคงรักษาเอกลักษณ์รูปตัว H ไว้เช่นเคย ตัวถังมีความยาวเพิ่มขึ้น 115 มม. ช่วยเสริมสัดส่วนให้ดูลงตัว
โฉมไมเนอร์เชนจ์ถูกปรับเป็น 2 รุ่นย่อย คือ Trend 6 และ Smart 6 ติดตั้งเบาะนั่งแบบ 3 แถว 6 ที่นั่ง โดยเบาะนั่งแถว 2 เป็นแบบ Captain Seat แยกอิสระ พร้อมทางเดินแบบ Walk Through เพิ่มความสะดวกในการเข้า-ออกเบาะนั่งแถวที่ 3 ซึ่งถูกออกแบบให้ผู้ใหญ่นั่งได้จริง กว้างที่สุดในคลาส รองรับการโดยสารเต็ม 6 ที่นั่งได้อย่างสบาย พื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังมีความจุ 185 ลิตร และสามารถขยายได้สูงสุดถึง 1,892 ลิตร
ภายในห้องโดยสารติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน ได้แก่ เบาะนั่งหุ้มผ้าสลับหนังสังเคราะห์, หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ TFT LCD 4.2 นิ้ว, หน้าจอเครื่องเสียงแบบสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับ Apple CarPlay / Android Auto แบบไร้สาย, ช่องจ่ายไฟ USB-C, เบรกมือไฟฟ้าพร้อม Auto Hold, ระบบ Smart Keyless Entry, ระบบสตาร์ทรถด้วยรีโมท และช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง เป็นต้น
เทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะ Hyundai SmartSense (ADAS) จำนวน 13 ฟังก์ชัน (เฉพาะรุ่น Smart 6) ไฮไลต์สำคัญ ได้แก่ Smart Cruise Control พร้อม Stop & Go ที่ช่วยควบคุมความเร็วและรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าโดยอัตโนมัติ ลดความเหนื่อยล้าในการขับขี่ ระบบ Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) พร้อม Junction Turning ช่วยเตือนและเบรกอัตโนมัติเมื่อมีความเสี่ยงชนด้านหน้า รวมถึงขณะเลี้ยวผ่านทางแยก
เสริมด้วย Lane Keeping Assist (LKA) และ Lane Following Assist (LFA) ที่ช่วยรักษารถให้อยู่ในเลน Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA) ลดความเสี่ยงจากมุมอับสายตา Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA) ช่วยเบรกเมื่อมีรถตัดผ่านด้านหลังขณะถอย และระบบเสริมอื่น ๆ เช่น Safe Exit Warning (SEW), Driver Attention Warning (DAW), Rear Occupant Alert (ROA) และ High Beam Assist (HBA)
Hyundai Stargazer ติดตั้งเครื่องยนต์เบนซิน 4 สูบ Smartstream 1.5 MPI กำลังสูงสุด 113 แรงม้า ที่ 6,300 รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด 144 นิวตัน-เมตร ที่ 4,500 รอบต่อนาที ส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ IVT (CVT) ผ่านค่ามาตรฐานไอเสีย Euro 6 รองรับเชื้อเพลิง E10
ทั้งนี้ การประกาศราคาจำหน่ายจะมีขึ้นที่งานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 47 จัดรอบสื่อมวลชนวันที่ 23 มีนาคม 2569 นี้