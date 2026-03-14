โตโยต้า ประกาศผล “อาชีวะ ท้าแต่งแซด ปี 3” ทีม Touch Line คว้าแชมป์แต่ง ไฮลักซ์ รีโว่ แซด อิดิชั่น

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศผลการประกวดแต่งรถกระบะ Toyota Hilux Revo Z Edition ภายใต้กิจกรรม “อาชีวะ ท้าแต่งแซด กับ ไฮลักซ์ รีโว่ แซด อิดิชั่น ปี 3” โดยมีพิธีมอบรางวัลเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569 ที่ Toyota Alive
ในโอกาสนี้ นายณัทธร ศรีนิเวศน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย นางเบญจวรรณ ปกป้อง ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และนายศุภชัย แพร่พิพัฒน์มงคล ประธานชมรมผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า เขตภาคตะวันออก ร่วมมอบรางวัลให้กับทีมผู้ชนะการประกวด ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและนักศึกษาสายอาชีวะได้พัฒนาทักษะด้านการออกแบบและการตกแต่งรถยนต์
การแข่งขันครั้งนี้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันนำรถกระบะ ไฮลักซ์ รีโว่ แซด อิดิชั่น มาพัฒนาแนวคิดการตกแต่งภายใต้โจทย์ “Z Generation” โดยใช้ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ตกแต่งที่มีจำหน่ายจริงในท้องตลาด พร้อมนำเสนอแนวคิดผ่านภาพสเก็ตช์ 2 มิติ หรือ 3 มิติ และคลิปวิดีโออธิบายแรงบันดาลใจ ก่อนจะคัดเลือกเหลือ 4 ทีมสุดท้ายเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
สำหรับรอบชิงชนะเลิศ ผู้เข้ารอบแต่ละทีมได้ร่วมตกแต่งรถจริงกับอินฟลูเอนเซอร์สายรถยนต์ของไทย ภายใต้งบประมาณการตกแต่ง 50,000 บาท พร้อมใช้อุปกรณ์จากร้านประดับยนต์ชั้นนำ อาทิ Toyota Genuine Accessories, BRD Racing Shop, Cosmis Wheel, ECU Shop, ExplorAR Shock และ Monza Shop โดยเกณฑ์การตัดสินพิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์ของคอนเซปต์ ความสวยงามของการออกแบบ การเลือกใช้อุปกรณ์ตกแต่งอย่างเหมาะสม การนำเสนอผลงาน ความถูกต้องตามกฎหมาย และความสามารถในการจัดสรรงบประมาณ
ผลการแข่งขันปรากฏว่า ทีม Touch Line จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) คว้ารางวัลชนะเลิศ รับทุนการศึกษา 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร ขณะที่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม ZE86 Chikara จากวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ รับทุนการศึกษา 50,000 บาท ส่วนรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Jokjing จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) รับทุนการศึกษา 30,000 บาท และรางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม CTC Legacy จากวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี รับทุนการศึกษา 10,000 บาท
นายณัทธร ศรีนิเวศน์ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนสายอาชีวะ โดยใช้รถยนต์ของโตโยต้าเป็นโจทย์ในการออกแบบและพัฒนา เพื่อเปลี่ยนจากความชอบให้กลายเป็นทักษะอาชีพที่สามารถต่อยอดได้จริงในอนาคต อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของตลาดการแต่งรถที่กำลังเติบโต และเป็นโอกาสสำคัญสำหรับคนรุ่นใหม่ในการสร้างอาชีพในอุตสาหกรรมยานยนต์
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจยังสามารถร่วมโหวตรางวัล “ทีมขวัญใจมหาชน” ได้ผ่านเพจ Facebook Toyota Hilux Thailand จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2569 เวลา 18.00 น. โดยผู้ร่วมโหวตที่ทำตามกติกามีสิทธิ์ลุ้นรับหูฟังบลูทูธ Soundcore Space One จำนวน 3 รางวัล