MINI Cooper Paul Smith Edition รุ่นพิเศษจาก 2 แบรนด์อังกฤษ เคาะ 1,899,000 บาท

MINI Cooper Paul Smith Edition ใหม่ รุ่นพิเศษจากความร่วมมือระหว่าง MINI และ Paul Smith แบรนด์แฟชันระดับโลกสัญชาติอังกฤษ พร้อมขุมพลังไฟฟ้า 218 แรงม้า ราคาจำหน่ายทางการ 1,899,000 บาท (ราคารวมแพ็กเกจ MSI Standard)
รุ่นพิเศษ Paul Smith Edition ถูกตกแต่งด้วยหลังคาสีเขียว Notthingham Green อันเป็นสีพิเศษที่สื่อถึงบ้านเกิดของเซอร์ พอล สมิธ บริเวณขอบหลังคาฝั่งคนขับตกแต่งด้วยแถบสี Signature Strip อันโด่งดังของ พอล สมิธ โดยสีเขียว Nottingham Green ยังถูกตกแต่งบริเวณกระจกมองข้าง กระจังหน้าทรงแปดเหลี่ยม และฝาครอบดุมล้อตกแต่งด้วยสัญลักษณ์ Paul Smith
ตัวรถถูกติดตั้งล้ออัลลอยขนาด 18 นิ้ว ลาย Night Flash Spoke สีดำตัดกับสี Dark Steel โลโก้มินิที่ด้านหน้าและด้านหลังมาในสีใหม่ Black Blue เข้ากับโทนสีของพอล สมิธ และมินิ ส่วนมือจับประตูหลังสีดำด้านท้ายรถก็ตกแต่งด้วยลายเซ็นของพอล สมิธ สะท้อนถึงพลังแห่งการสร้างสรรค์ที่อยู่เบื้องหลังงานออกแบบของรถคันนี้
ห้องโดยสารตกแต่งด้วยพื้นผิวถักสีดำบนแผงคอนโซลและแผงประตู โดยพื้นผิวคอนโซลหน้ามีลวดลายแถบสีโทนดำตัดเทาที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเนื้อผ้าในงานออกแบบของพอล สมิธ เบาะนั่งสปอร์ตสีน้ำเงิน Nightshade Blue ใช้วัสดุ Vescin และตกแต่งด้วยผ้าถักบริเวณไหล่และพนักพิงศีรษะ พวงมาลัยตกแต่งด้วยแถบผ้าที่มีแถบสีสดใส ซึ่งถอดแบบมาจากองค์ประกอบดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์ของพอล สมิธ
บริเวณหน้าจอแสดงผลทรงกลมมาพร้อมภาพพื้นหลังลาย Paul Smith สามารถเลือกใช้ได้ 3 ภาพ ในโหมด Personal มาพร้อมไฟโปรเจกเตอร์ฉายคำว่า ‘Hello’ ในรูปแบบลายมือลงที่พื้น ส่วนกรอบประตูรถด้านล่างก็ยังตกแต่งด้วยข้อความ ‘Every day is a new beginning’ ซึ่งเป็นคติประจำใจของพอล สมิธ ขณะที่พรมปูพื้นในห้องโดยสารมาพร้อมกับกราฟิกรูปกระต่าย จากฝีมือการวาดของเซอร์ พอล สมิธ
MINI Cooper Paul Smith Edition ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนล้อหน้า กำลังสูงสุด 218 แรงม้า อัตราเร่ง 0-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาเพียง 6.7 วินาที และทำความเร็วสูงสุดได้ 170 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยมีระยะทางขับขี่สูงสุดประมาณ 402 กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง (ตามมาตรฐาน WLTP)
รุ่นพิเศษ Paul Smith Edition มีให้เลือก 3 สี โดยมี 2 สีพิเศษเป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่น คือ สีเทา Statement Grey ซึ่งมีที่มาจากสีเทาสุดคลาสสิกของมินิ ออสติน เซเว่น รุ่นปี 1959 และสีขาว Inspired White ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากสีเบจยอดนิยมที่พบได้ในมินิคลาสสิกหลายรุ่น รวมถึงสีดำ Midnight Black Metallic เป็นอีกทางเลือก