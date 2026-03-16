บีวายดี เขย่าตลาด EV แบตเตอรี่ใหม่ชาร์จ 5 นาที วิ่งต่อได้ทันที

บีวายดี ผู้ผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารายใหญ่ของโลก เปิดตัวแบตเตอรี่ Blade รุ่นที่ 2 อย่างเป็นทางการ โดยถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านความเร็วในการชาร์จและประสิทธิภาพการใช้งานของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในยุคใหม่
แบตเตอรี่ Blade รุ่นที่ 2 ถูกพัฒนาขึ้นมาในสองรูปแบบ ได้แก่ Short Blade และ Long Blade 2.0 โดยรุ่น Short Blade ถูกออกแบบให้รองรับการชาร์จความเร็วสูงเป็นพิเศษ สามารถชาร์จพลังงานจากระดับ 10% ถึง 70% ได้ภายในเวลาเพียงประมาณ 5 นาที รองรับอัตราการชาร์จสูงสุดระดับ 8C และอัตราการคายประจุสูงสุด 16C ซึ่งเหมาะสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าบนแพลตฟอร์มแรงดันสูง 800–1000 โวลต์ รวมถึงรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดรุ่นใหม่
ขณะที่แบตเตอรี่ Long Blade 2.0 ถูกพัฒนาให้มีความทนทานและความหนาแน่นพลังงานสูงขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีลิเธียมแมงกานีสเหล็กฟอสเฟต (LMFP) ส่งผลให้ความหนาแน่นพลังงานระดับระบบเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 190–210 Wh/kg สูงขึ้นราว 40% เมื่อเทียบกับ Blade รุ่นแรก และสามารถชาร์จพลังงานจาก 10% ถึง 70% ได้ภายในประมาณ 5 นาที เช่นกัน รวมถึงชาร์จจาก 10% ถึง 97% ได้ในเวลาไม่ถึง 10 นาที
การพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวทำให้รถยนต์ไฟฟ้าสามารถเติมพลังงานได้รวดเร็วใกล้เคียงกับการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงแบบดั้งเดิม โดยบีวายดีได้สาธิตการชาร์จจริงกับรถยนต์ไฟฟ้าระดับพรีเมียม ซึ่งสามารถชาร์จจากระดับพลังงานต่ำจนเกือบเต็มภายในเวลาไม่ถึง 10 นาที พร้อมระยะทางวิ่งคาดการณ์มากกว่า 1,000 กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC
เพื่อรองรับการชาร์จความเร็วสูงระดับสูงสุดถึง 1,500 กิโลวัตต์ ของระบบ “Flash Charging 2.0” บีวายดีจึงเดินหน้าปรับกลยุทธ์ครั้งสำคัญด้วยการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างจริงจัง ผ่านโครงการ “Flash Charging China” ที่มีเป้าหมายติดตั้งสถานีชาร์จความเร็วสูงจำนวน 20,000 แห่งทั่วประเทศจีนภายในสิ้นปี 2026
โครงการดังกล่าวจะใช้โมเดลการลงทุนแบบผสมผสาน โดยส่วนหนึ่งเป็นการร่วมมือกับผู้ให้บริการสถานีชาร์จที่มีอยู่เดิมเพื่อลดต้นทุนการพัฒนา และอีกส่วนเป็นการลงทุนสถานีชาร์จโดยตรงตามเส้นทางหลักและโครงข่ายทางหลวง เพื่อสร้างเครือข่ายการชาร์จที่รองรับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ในอนาคต
การเปิดตัวแบตเตอรี่ Blade รุ่นที่ 2 ครั้งนี้สะท้อนความพยายามของบีวายดีในการผลักดันนวัตกรรมใหม่เข้าสู่ตลาดรถยนต์ไฟฟ้า ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานไฟฟ้าของจีนและทั่วโลก โดยบริษัทหวังว่าเทคโนโลยีแบตเตอรี่และระบบชาร์จรุ่นใหม่นี้จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการยกระดับประสบการณ์ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าและขยายตลาดในระยะต่อไป