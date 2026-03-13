มิตซูบิชิฉลองความสำเร็จตลาด HEV ขยายการรับประกันสูงสุด 7 ปี Xforce HEV และ Xpander HEV

Mitsubishi Motors Thailand ประกาศยกระดับความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้รถยนต์ไฮบริดในประเทศไทย ด้วยการเปิดตัว “โปรแกรมขยายระยะเวลาการรับประกัน (Extended Warranty Program)” รูปแบบใหม่ ที่ให้ความคุ้มครองทั้งคุณภาพผลิตภัณฑ์และระบบไฮบริดยาวนานสูงสุด 7 ปี สะท้อนความเชื่อมั่นในคุณภาพของรถยนต์ภายใต้แนวคิด “เรามั่นใจในคุณภาพ ถึงกล้ารับประกันที่ยาวนานกว่า” พร้อมตอกย้ำความแข็งแกร่งในฐานะผู้นำตลาดรถยนต์ไฮบริดของแบรนด์ในประเทศไทย
โปรแกรมดังกล่าวมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกค้าที่ตัดสินใจเป็นเจ้าของรถยนต์ไฮบริดรุ่นสำคัญของบริษัท ได้แก่ Mitsubishi Xforce HEV รุ่นใหม่ล่าสุด รวมถึง Mitsubishi Xpander HEV และ Mitsubishi Xpander Cross HEV โดยเริ่มมีผลตั้งแต่เดือนมีนาคม 2569 เป็นต้นไป นอกจากนี้ยังขยายความคุ้มครองไปยังลูกค้าปัจจุบันที่เป็นเจ้าของรถยนต์ทั้งสามรุ่นนับตั้งแต่วันแรกของการเปิดตัว เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้งานระยะยาว ตามมาตรฐานการบริการหลังการขายของมิตซูบิชิภายใต้แนวคิด “เราดูแล คุณแค่ขับ”
สำหรับรายละเอียดของโปรแกรมขยายการรับประกันใหม่ บริษัทได้เพิ่มระยะเวลาการรับประกันคุณภาพตัวรถยนต์เป็นสูงสุด 7 ปี หรือ 150,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน จากเดิม 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร ขณะเดียวกันระบบไฮบริดได้รับการรับประกันนาน 7 ปี ไม่จำกัดระยะทาง จากเดิมที่รับประกัน 5 ปี โดยสามารถรับบริการผ่านเครือข่ายศูนย์บริการมิตซูบิชิกว่า 180 แห่งทั่วประเทศ ทั้งนี้ การรับประกันแบตเตอรี่ขับเคลื่อนไฮบริดยังคงครอบคลุมระยะเวลา 10 ปี ไม่จำกัดระยะทาง ตามเงื่อนไขการรับประกันเดิมของบริษัท
การขยายสิทธิ์การรับประกันยังครอบคลุมลูกค้าปัจจุบัน โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ใช้รถต้องนำรถเข้ารับบริการตรวจเช็กระยะอย่างต่อเนื่องทุก ๆ 10,000 กิโลเมตร หรือทุก 6 เดือน ให้ครบ 10 ครั้งโดยไม่ขาดระยะ พร้อมทั้งต้องมีสถานะสมาชิก M-Care ระดับ GOLD ขึ้นไป และลงทะเบียนเพิ่มข้อมูลรถผ่านแอปพลิเคชัน M-Drive เพื่อใช้ตรวจสอบระดับสมาชิกและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากรถยนต์ไฮบริดของมิตซูบิชิได้รับการตอบรับอย่างดีทั้งด้านคุณภาพและสมรรถนะ โดย Mitsubishi Xforce HEV รถคอมแพกต์เอสยูวีฟูลไฮบริดรุ่นใหม่ ได้รับรางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี 2568 หรือ Thailand Car of the Year 2025 จากสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย ขณะที่ Mitsubishi Xpander HEV และ Mitsubishi Xpander Cross HEV รถยนต์ครอบครัวอเนกประสงค์ 7 ที่นั่ง คว้าอันดับ 1 ด้านคุณภาพรถใหม่จากการศึกษาคุณภาพรถยนต์ใหม่ในประเทศไทยของ J.D. Power ประจำปี 2568 อีกทั้งยังครองตำแหน่งยอดขายอันดับหนึ่งในเซกเมนต์
มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ระบุว่า ความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และความเชื่อมั่นจากผู้ใช้งานจริง บริษัทจึงต่อยอดความไว้วางใจดังกล่าวตามแนวคิด “KANDO” หรือความประทับใจในทุกด้านของผลิตภัณฑ์และบริการ ด้วยการยกระดับความอุ่นใจให้กับลูกค้าผ่านโปรแกรมขยายการรับประกันรูปแบบใหม่ ซึ่งไม่เพียงช่วยเพิ่มความมั่นใจในการเป็นเจ้าของรถยนต์ไฮบริด แต่ยังช่วยให้ผู้ใช้รถสามารถวางแผนค่าใช้จ่ายด้านการบำรุงรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงหลังสิ้นสุดระยะเวลาการรับประกันมาตรฐาน พร้อมทั้งเสริมมูลค่าการถือครองและเพิ่มโอกาสในการขายต่อในอนาคต
ไฮไลต์สำคัญ: มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย เปิดตัวโปรแกรมขยายระยะเวลาการรับประกัน(Extended Warranty Program) รูปแบบใหม่ ที่มอบการรับประกันรถยนต์ไฮบริดทั้งด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ และระบบไฮบริด ที่ยาวนานที่สุด
-การรับประกันคุณภาพรถยนต์: ขยายเป็น7 ปี หรือ150,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) (จากเดิม5 ปี หรือ100,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน))
-การรับประกันระบบไฮบริด: ขยายเป็น7 ปี ไม่จำกัดระยะทาง (จากเดิม5 ปี ไม่จำกัดระยะทาง)
-การรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด:10 ปี ไม่จำกัดระยะทาง (คงเดิม)
รุ่นรถยนต์ที่เข้าร่วมโปรแกรม:
-ออล-นิว มิตซูบิชิ เอ็กซ์ฟอร์ส เอชอีวี
-มิตซูบิชิ เอ็กซ์แพนเดอร์ และ เอ็กซ์แพนเดอร์ ครอส เอชอีวี
เงื่อนไขการรับสิทธิ์:
-ลูกค้าใหม่: สำหรับลูกค้าที่ซื้อรถ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2569 เป็นต้นไป
-ลูกค้าปัจจุบัน: สำหรับลูกค้าที่เข้ารับบริการเช็กระยะอย่างต่อเนื่องทุก 10,000กิโลเมตร หรือทุก 6 เดือน (รวม10 ครั้งต่อเนื่อง) มีสถานะสมาชิกM-Care ระดับGOLD ขึ้นไป และลงทะเบียนพร้อมเพิ่มข้อมูลรถผ่าน แอปพลิเคชันM-Drive
ผู้ที่สนใจสามารถร่วมสัมผัสยนตรกรรมไฮบริดทั้งสามรุ่น รวมถึงรถยนต์รุ่นอื่น ๆ ของมิตซูบิชิ พร้อมข้อเสนอพิเศษได้ที่บูธของ Mitsubishi Motors Thailand ภายในงาน Bangkok International Motor Show 2026 ซึ่งจัดขึ้นที่ IMPACT Challenger Halls ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 5 เมษายน 2569 หรือที่โชว์รูมมิตซูบิชิทั่วประเทศ.