XPEL แต่งตั้ง “ออโต้ โซไซตี้” ทำตลาดไทย เปิดตัวฟิล์มเซรามิก 3 รุ่น

บริษัท XPEL Inc. ผู้ผลิตฟิล์มกันรอยและฟิล์มกรองแสงรถยนต์จากสหรัฐอเมริกา เดินหน้าขยายตลาดในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยแต่งตั้งบริษัท ออโต้ โซไซตี้ จำกัด เป็นตัวแทนทำตลาดฟิล์มกรองแสง XPEL ในไทย พร้อมวางแผนขยายเครือข่ายบริการติดตั้งมาตรฐานในกรุงเทพฯ จำนวน 5 แห่ง ภายในช่วงครึ่งปีแรก
นายธนบดี จินวัฒนาภรณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ออโต้ โซไซตี้ จำกัด กล่าวว่า การขยายตลาดครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการแข่งขันที่สูงขึ้นในตลาดฟิล์มกรองแสงรถยนต์ของไทย ซึ่งมีมูลค่าหลายพันล้านบาท และเติบโตตามอุตสาหกรรมรถยนต์ โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของรถยนต์ไฟฟ้า รวมถึงพฤติกรรมผู้ใช้รถที่ให้ความสำคัญกับการปกป้องตัวรถมากขึ้น ส่งผลให้ตลาดฟิล์มกรองแสงและฟิล์มกันรอยรถยนต์มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง
ด้านนายคริส เวสต์ รองประธานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ของ XPEL ระบุว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในตลาดสำคัญในภูมิภาคเอเชีย โดยบริษัทมองเห็นโอกาสเติบโตจากตลาดรถยนต์พรีเมียมและกลุ่มผู้ใช้รถสมรรถนะสูง ซึ่งนิยมติดตั้งฟิล์มกันรอยเพื่อปกป้องพื้นผิวรถยนต์ โดยปัจจุบัน XPEL เป็นแบรนด์ที่ถูกเลือกใช้โดยผู้ใช้รถระดับซูเปอร์คาร์และรถหรูในหลายประเทศ
การทำตลาดในประเทศไทยครั้งนี้ยังสอดคล้องกับการขยายเครือข่ายพันธมิตรในอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยในต่างประเทศมีแบรนด์รถยนต์หลายรายเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ XPEL ขณะที่ในไทยมีแบรนด์รถยนต์พรีเมียมหลายรายเริ่มร่วมมือกับบริษัทแล้ว
พร้อมกันนี้ บริษัทได้เปิดตัวฟิล์มกรองแสงเซรามิกในตระกูล XPEL PRIME จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ PRIME XR PLUS, PRIME XR BLACK และ PRIME AS เพื่อตอบโจทย์ตลาดรถยนต์พรีเมียม รถสปอร์ต และรถยนต์ไฟฟ้า โดยฟิล์มรุ่น XR PLUS ใช้เทคโนโลยีชั้นอนุภาคนาโนหลายชั้น สามารถลดความร้อนจากรังสีอินฟราเรดได้สูงสุดประมาณ 98% ขณะที่รุ่น XR BLACK เน้นโทนสีดำเข้มเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวและลดความร้อนภายในห้องโดยสาร
ส่วน PRIME AS ถูกพัฒนาให้เป็นฟิล์มกรองแสงระดับพรีเมียมที่สามารถใช้งานในตลาดโชว์รูมรถยนต์ โดยมีค่าการสะท้อนพลังงานความร้อนรวม (TSER) สูงสุดประมาณ 65% และสามารถป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตได้ถึง 99%
ทั้งนี้ บริษัทมีแผนเปิดศูนย์บริการติดตั้งในกรุงเทพฯ 5 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่สำคัญ เช่น กาญจนาภิเษก นวมินทร์ วิภาวดีรังสิต และจรัญสนิทวงศ์ เพื่อรองรับตลาดรถยนต์พรีเมียมและกลุ่มผู้ใช้รถที่ต้องการบริการติดตั้งฟิล์มมาตรฐานระดับสากล