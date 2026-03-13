xs
Honda ปรับทัพใหญ่ ยกเลิก EV ในอเมริกาเหนือ เบนเข็มลุย ‘ไฮบริด’ สู้ศึกตลาดเอเชีย

ฮอนด้า ประกาศทบทวนกลยุทธ์ยานยนต์ไฟฟ้าครั้งสำคัญ ตัดสินใจยกเลิกการพัฒนา Honda 3 รุ่นหลักในอเมริกาเหนือ หลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาษีและตลาดอีวีชะลอตัว เตรียมรับรู้ผลกระทบทางการเงินในปีงบประมาณ 2569 พร้อมเบนเข็มรุกตลาดไฮบริดและปรับโครงสร้างธุรกิจในเอเชียเพื่อความยั่งยืน

โตเกียว, ประเทศญี่ปุ่น (12 มีนาคม 2569) – บริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด แถลงทิศทางธุรกิจใหม่ท่ามกลางความผันผวนของอุตสาหกรรมยานยนต์โลก โดยตัดสินใจยกเลิกแผนการพัฒนาและการทำตลาดรถยนต์ไฟฟ้า (EV) จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ Honda 0 SUV, Honda 0 Saloon และ Acura RSX ที่เดิมมีแผนจะผลิตในทวีปอเมริกาเหนือ เพื่อเร่งปรับปรุงสถานการณ์ผลประกอบการและรับมือกับความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ


สาเหตุหลักของการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ : ฮอนด้าชี้แจงว่า แม้เป้าหมายหลักคือความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2593 แต่ปัจจุบันต้องเผชิญกับปัจจัยลบหลายด้าน:

-นโยบายภาษีและกฎระเบียบ: การเปลี่ยนแปลงนโยบายในสหรัฐฯ ส่งผลกระทบต่อกำไรของรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปและไฮบริด รวมถึงการผ่อนคลายกฎระเบียบด้านพลังงานฟอสซิลทำให้ตลาด EV ชะลอตัวลง

-การแข่งขันในตลาดจีน: ผู้บริโภคเปลี่ยนความสนใจไปที่ซอฟต์แวร์ (SDV) และระบบช่วยเหลือการขับขี่ (ADAS) มากกว่าคุณสมบัติทางกายภาพ ทำให้ฮอนด้าเผชิญการแข่งขันที่รุนแรงจากผู้ผลิตรายใหม่ที่มีวงจรการพัฒนาสั้นกว่า

-การจัดสรรทรัพยากร: การมุ่งเน้นพัฒนา EV มากเกินไปในช่วงก่อนหน้า ส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันในตลาดเอเชียลดลง


ผลกระทบทางการเงินและการดูแลผู้ถือหุ้น
จากการยกเลิกแผนงานดังกล่าว ฮอนด้าคาดว่าจะรับรู้ผลกระทบทางการเงินในงบการเงินรวมปีงบประมาณสิ้นสุดมีนาคม 2569 โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประมาณ 8.2 แสนล้าน ถึง 1.12 ล้านล้านเยน และอาจมีผลกระทบรวมในอนาคตสูงสุดไม่เกิน 2.5 ล้านล้านเยน

อย่างไรก็ตาม ฮอนด้ายืนยันว่า "จะไม่ปรับลดเงินปันผล" สำหรับปีงบประมาณนี้ โดยใช้อัตรา DOE (Dividend on Equity) เป็นเกณฑ์ เพื่อรักษาความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น


ทิศทางในอนาคต: เน้น "ไฮบริด" และ "ความยืดหยุ่น"
ฮอนด้าเตรียมปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่เพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคง ดังนี้:

-เสริมความแกร่งรถยนต์ไฮบริด: ให้ความสำคัญกับรถยนต์ไฮบริดเจเนอเรชันใหม่ (Honda Next-generation hybrid) โดยเฉพาะในตลาดที่มีศักยภาพอย่าง อินเดีย และภูมิภาคเอเชีย


-ปรับโครงสร้างต้นทุน: ลดต้นทุนคงที่ให้เหมาะสมกับขนาดธุรกิจ และดำเนินแผนรถยนต์ไฟฟ้าในระยะยาวอย่างยืดหยุ่นตามแนวโน้มตลาด

-ใช้ฐานรายได้ที่หลากหลาย: ดึงศักยภาพจากธุรกิจรถจักรยานยนต์และบริการทางการเงินที่แข็งแกร่งมาสนับสนุนธุรกิจยานยนต์

ทั้งนี้ ฮอนด้าเตรียมเปิดเผยรายละเอียดของแผนกลยุทธ์ธุรกิจระยะกลางถึงระยะยาวอย่างเป็นทางการอีกครั้งในงานแถลงข่าวช่วงเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้

