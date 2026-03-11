Mercedes-Benz VLE เอ็มพีวีไฟฟ้าสุดหรูเปิดตัวที่ยุโรป ชาร์จเดียววิ่งไกลกว่า 700 กม.

Mercedes-Benz VLE เอ็มพีวีไฟฟ้าหรูเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่เยอรมนี พัฒนาขึ้นบนแพล็ตฟอร์ม Van Architecture สำหรับรถตู้ไฟฟ้าโดยเฉพาะ เน้นจุดขายระยะทางขับขี่ไกลกว่า 700 กม. พร้อมสถาปัตยกรรมไฟฟ้า 800 โวลต์
Mercedes-Benz VLE เป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกของเมอร์เซเดส-เบนซ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นบนแพล็ตฟอร์ม Van Architecture เน้นจับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการใช้งานแบบครอบครัวและงานรับ-ส่งระดับหรู ห้องโดยสารสามารถเลือกได้ตั้งแต่ 5 ที่นั่ง ไปจนถึง 8 ที่นั่ง พร้อมประตูคู่หลังแบบสไลด์ไฟฟ้า และประตูท้ายที่สามารถเปิดแยกส่วนเฉพาะกระจกหรือเปิดออกทั้งบานได้
ดีไซน์ภายนอกของ VLE ถูกออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศ (cd) เพียง 0.25 ซึ่งถือว่าต่ำมากสำหรับรถในกลุ่มนี้ ด้านหน้าโดดเด่นด้วยกระจังหน้าแบบปิดทึบพร้อมแถบไฟส่องสว่างเชื่อมต่อชุดไฟหน้า DIGITAL LIGHT เข้าด้วยกัน ขณะที่ส่วนท้ายถูกออกแบบให้มีความมนโค้งรับกับสปอยเลอร์หลังอย่างแนบเนียน พร้อมชุดไฟท้ายเอกลักษณ์ใหม่แบบคาดยาวรูปตัว U หัวกลับ
ภายในห้องโดยสารเน้นความยืดหยุ่นด้วยระบบการปรับที่นั่งแบบ "Roll & Go" ที่ผู้ใช้สามารถเลื่อนเบาะเดินหน้า-ถอยหลัง หรือถอดเบาะออกเพื่อเพิ่มพื้นที่บรรทุกสัมภาระได้โดยง่ายผ่านล้อลากที่ติดมากับตัวเบาะ หรือจะเลือกสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันให้เบาะขยับเองอัตโนมัติผ่านฟังก์ชัน Remote Variable Rear Space
จุดเด่นของห้องโดยสารอยู่ที่การติดตั้งหน้าจอพาโนรามิกขนาด 31.3 นิ้ว ความละเอียด 8K ที่พับเก็บได้บนเพดานรถ (MBUX Rear Space Experience) รองรับการดูภาพยนตร์ เล่นเกม รวมถึงการประชุมวิดีโอผ่านกล้องในตัวความละเอียด 8 ล้านพิกเซล ขณะที่บริเวณคนขับมาพร้อมหน้าจอ MBUX Superscreen ยาวเต็มพื้นที่คอนโซล ประกอบด้วยจอมาตรวัดขนาด 10.25 นิ้ว จอกลาง 14 นิ้ว และจอฝั่งผู้โดยสารหน้า 14 นิ้ว
Mercedess-Benz VLE ติดตั้งระบบช่วงล่างถุงลม AIRMATIC ที่สามารถปรับระดับความสูง-ต่ำได้ 40 มิลลิเมตร เพื่อความนุ่มนวลสูงสุดระดับเดียวกับรถยนต์นั่ง และที่สำคัญคือระบบ Rear-axle steering หรือระบบเลี้ยวล้อหลังที่ทำมุมได้ถึง 7 องศา ช่วยให้รถรุ่นนี้มีรัศมีวงเลี้ยวแคบเพียง 10.9 เมตร ใกล้เคียงกับรถคอมแพ็กอย่าง Mercedes-Benz CLA ทำให้การขับขี่ในเมืองหรือการเข้าจอดทำได้อย่างสะดวก
หัวใจในการควบคุมรถทั้งคันอยู่ที่ระบบปฏิบัติการใหม่ล่าสุด MB.OS (Mercedes-Benz Operating System) ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาช่วยจัดการ ทั้งในส่วนของระบบความบันเทิงและระบบช่วยเหลือการขับขี่ มีระบบ MBUX Virtual Assistant ที่จดจำบทสนทนาและพฤติกรรมของผู้ใช้ได้อย่างแม่นยำ รวมถึงระบบนำทางที่ทำงานร่วมกับ Google Maps เพื่อวางแผนการเดินทางและจุดชาร์จไฟล่วงหน้าอย่างอัจฉริยะ
ด้านความปลอดภัย VLE มาพร้อมระบบขับขี่กึ่งอัตโนมัติ MB.DRIVE ที่รองรับการเปลี่ยนเลนอัตโนมัติเพียงแค่เปิดสัญญาณไฟเลี้ยว รวมถึงระบบความปลอดภัยเชิงป้องกัน PRE-SAFE ที่ครอบคลุมรอบคัน โดยมีถุงลมนิรภัยสูงสุดถึง 11 จุด ทั่วทั้งห้องโดยสาร
VLE ประเดิมทำตลาดด้วยรุ่น VLE 300 electric มาพร้อมแบตเตอรี่เจเนอเรชันใหม่แบบ NMC (Nickel Manganese Cobalt) ขนาดความจุ 115 kWh ทำงานคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าพละกำลัง 203 กิโลวัตต์ หรือ 276 แรงม้า (PS) สามารถทำระยะทางวิ่งได้สูงสุดกว่า 700 กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง (WLTC)
ตัวรถยังมาพร้อมเทคโนโลยีแรงดันไฟฟ้า 800 โวลต์ ทำให้การชาร์จไฟมีความรวดเร็วเป็นพิเศษ โดยสามารถชาร์จเพียง 15 นาที เพื่อเพิ่มระยะทางวิ่งได้ถึง 355 กิโลเมตร ขณะที่รุ่นสมรรถนะสูงอย่าง VLE 400 4MATIC จะถูกเปิดตัวตามมาอีกครั้งในภายหลัง โดยมีพละกำลังกว่า 300 กิโลวัตต์ (ประมาณ 408 แรงม้า) ขับเคลื่อนสี่ล้อ 4MATIC ทำอัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. ได้ภายในเวลาเพียง 6.5 วินาทีเท่านั้น