สัญญาณแรง รถจีนเร่งเครื่อง ดีลเลอร์พุ่ง 10% ฝั่งญี่ปุ่น-ตะวันตกหด ตลาดรถปี 69 สะดุด

ยอดขายรถยนต์ในประเทศปี 2569 คาดหดตัว 0.2% (YoY) สู่ระดับประมาณ 6.2 แสนคัน โดยได้รับแรงกดดันหลักจากยอดขายรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ที่คาดลดลง 5% (YoY) แม้ยอดขายรถยนต์นั่งคาดขยายตัว 2% (YoY) ตามการเติบโตของยอดขายรถยนต์ BEV & PHEV ซึ่งคาดเพิ่มขึ้น 28% (YoY) สู่ราว 1.81 แสนคัน
การเร่งตัวของยอดขายรถยนต์ BEV & PHEV ส่งผลให้จำนวนดีลเลอร์รถยนต์จีนมีแนวโน้มขยายตัวราว 10% (YoY) ขณะที่จำนวนดีลเลอร์รถยนต์ญี่ปุ่น & ตะวันตก คาดหดตัว 4% (YoY) ตามทิศทางการลดลงของยอดขายรถยนต์นั่ง ICE และปิกอัพ โดยกลุ่มดีลเลอร์ที่มีส่วนแบ่งตลาดต่ำคาดถูกกระทบมากที่สุด ทำให้จำนวนดีลเลอร์คาดลดลงถึง 10.8% (YoY)
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย