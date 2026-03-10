ชิพแพงกว่าแบตฯ วิกฤตใหม่รถอีวีจีน เมื่อ AI แย่งกำลังผลิตจนราคาพุ่ง 300%

อุตสาหกรรมยานยนต์จีนกำลังเผชิญกับบททดสอบครั้งใหญ่ เมื่อปัญหาการขาดแคลนชิพหน่วยความจำ (Memory Chip) กลับมาหลอกหลอนอีกครั้ง โดยครั้งนี้มีชนวนเหตุสำคัญมาจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี AI ที่ดึงกำลังการผลิตส่วนใหญ่ไปจากตลาด ทำให้ต้นทุนการผลิตรถยนต์พลังงานใหม่ (NEV) พุ่งสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
AI แย่งชิพ! ดันราคา DRAM พุ่งกระฉูด 3 เท่า
คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ (NDRC) ของจีน รายงานว่าความต้องการใช้ชิพในรถยนต์ยุคใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล แต่กลับต้องเผชิญกับการแย่งชิงทรัพยากรกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเซิร์ฟเวอร์ AI โดยข้อมูลจาก UBS และ TrendForce ระบุตัวเลขที่น่าตกใจ ดังนี้:
-ชิพ DRAM สำหรับยานยนต์: ราคาพุ่งขึ้น 180% ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา (ปลายปี 2025 – กุมภาพันธ์ 2026)
-ชิพ DDR5 ระดับไฮเอนด์: ราคาดีดตัวสูงถึง 300% (3 เท่า)
สาเหตุหลักเกิดจากผู้ผลิตชิพยักษ์ใหญ่อย่าง Samsung, SK Hynix และ Micron ปรับเปลี่ยนสายการผลิตไปเน้นหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง (HBM) เพื่อป้อนตลาดเซิร์ฟเวอร์ AI ที่มีกำไรสูงกว่า และมีความต้องการมากกว่าเซิร์ฟเวอร์ดั้งเดิมถึง 8 เท่า ทำให้ชิพเกรดพื้นฐานที่ใช้ในรถยนต์และแล็ปท็อปขาดตลาดทันที
ค่ายรถยักษ์ใหญ่ประสานเสียง "ต้นทุนอ่วม"
William Li ประธานบริหารของ Nio เปิดเผยว่า ความผันผวนของราคาชิพในขณะนี้กลายเป็นแรงกดดันด้านต้นทุนหลักในปี 2026 ซึ่งมีผลกระทบแซงหน้าต้นทุนแบตเตอรี่ไปแล้ว ขณะที่ Lei Jun ผู้ก่อตั้ง Xiaomi ยืนยันว่าราคาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลในรถยนต์พุ่งขึ้นกว่า 50% ตั้งแต่ไตรมาสสุดท้ายของปีที่ผ่านมา
วิกฤตดังกล่าวส่งผลกระทบต่อราคารถยนต์ในตลาดโดยตรง
Xiaomi SU7: ประกาศปรับราคาขึ้นเป็น 33,410 เหรียญสหรัฐฯ (เพิ่มขึ้นประมาณ 2,030 เหรียญ หรือราว 7 หมื่นบาท)
อย่างไรก็ตาม Xiaomi ยังคงได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้า โดยมียอดจองรุ่นใหม่ทะลุ 100,000 คัน แม้จะมีการปรับราคาขึ้นก็ตาม
ทางออกที่จำกัดและมาตรฐานที่เข้มงวด
นอกจากปัญหาด้านราคา การจัดหาชิพทดแทนยังทำได้ยากเนื่องจากชิพยานยนต์ต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน AEC-Q100 ที่เข้มงวด ทำให้ค่ายรถไม่สามารถเปลี่ยนไปใช้ชิพเกรดอื่นได้ทันที
แม้ว่าบริษัทในจีนอย่าง ChangXin Memory Technologies (CXMT) จะเริ่มเร่งกำลังการผลิตชิพ LPDDR5X ภายในประเทศเพื่อสู้ศึกนี้ โดยตั้งเป้าแชร์ส่วนแบ่งตลาด 35% ให้ได้ภายในสิ้นปี 2026 แต่ดูเหมือนว่าจะยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในปัจจุบันที่มียอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าสูงถึง 820,000 คันในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
NDRC คาดการณ์ว่า: ผู้ผลิตรถยนต์อาจไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยอมแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้น หรือส่งต่อภาระนี้ไปยังผู้บริโภค โดยคาดว่าสถานการณ์ความตึงเครียดของซัพพลายเชนนี้จะลากยาวไปอย่างน้อยจนถึงสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ของปี 2026