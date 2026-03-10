Volvo เพิ่มกำลังผลิต EX60 หลังมียอดจองที่สวีเดนมากกว่า 3,000 คัน

วอลโว่ คาร์ ประกาศเพิ่มกำลังการผลิตเอสยูวี EX60 หลังประสบความสำเร็จได้รับยอดจองสูงเกินคาดที่ยุโรป โดยเฉพาะที่สวีเดนประเทศเดียวมียอดจองไปแล้วมากกว่า 3,000 คัน
วอลโว่ระบุว่าตัวเลขยอดจองดังกล่าวสูงกว่า EX30 ที่เคยเปิดตัวเมื่อปี 2566 ที่ผ่านมา โดยปัจจุบัน EX60 เปิดให้จองในตลาดยุโรปเท่านั้น โดยมีตลาดสำคัญอยู่ที่สวีเดนและเยอรมนี ขณะที่การผลิตมีขึ้นที่โรงงาน Torslanda ประเทศสวีเดน ซึ่งวอลโว่ระบุว่าการเพิ่มกำลังการผลิตจะยังคงรักษาคุณภาพงานประกอบไว้ในระดับสูงเช่นเดิม
Volvo EX60 เป็นรถพรีเมียมเอสยูวีขนาดกลาง ถูกพัฒนาขึ้นบนแพล็ตฟอร์ม SPA3 ซึ่งเป็นแพล็ตฟอร์มแบบ Scalable สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะ พร้อมเทคโนโลยีแบตเตอรี่ Cell-to-body และมอเตอร์ไฟฟ้าที่พัฒนาแบบ In-house โดยวอลโว่คาร์ อีกทั้งยังปล่อยก๊าซเรือนกระจกเทียบเท่ากับ EX30 ที่มีขนาดเล็กกว่า จึงทำให้ EX60 กลายเป็นรถที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสูงกว่า
ขุมพลังของ Volvo EX60 แบ่งออกเป็น 3 รุ่น ได้แก่ P6 Electric, P10 AWD Electric และ P12 AWD Electric โดยทั้งหมดมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ขนาดแตกต่างกันออกไป
รุ่น P6 Electric ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด 374 แรงม้า (275 kW) แรงบิดสูงสุด 480 นิวตัน-เมตร ขับเคลื่อนล้อหลัง อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. อยู่ที่ 5.9 วินาที แบตเตอรี่มีขนาดความจุ 83 kWh (Usable) ระยะทางขับขี่สูงสุด 620 กม. (WLTP)
รุ่น P10 AWD Electric ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ AWD กำลังสูงสุด 510 แรงม้า (375 kW) แรงบิดสูงสุด 710 กม./ชม. อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. ในเวลา 4.6 วินาที แบตเตอรี่ขนาดความจุ 95 kWh (Usable) ระยะทางขับขี่เพิ่มขึ้นเป็น 660 กม. ต่อชาร์จ (WLTP)
รุ่น P12 AWD Electric ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าคู่เช่นกัน แต่เพิ่มกำลังสูงสุดเป็น 680 แรงม้า (500 kW) แรงบิดสูงสุด 790 นิวตัน-เมตร อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. ใช้เวลาเพียง 3.9 วินาที มาพร้อมแบตเตอรี่ขนาด 117 kWh (Usable) เคลมระยะทางขับขี่สูงสุดไว้ที่ 810 กม. (WLTP) โดยทุกรุ่นถูกจำกัดความเร็วสูงสุด 180 กม./ชม.
ดีไซน์ของ Volvo EX60 ยังคงเน้นความเรียบง่ายสไตล์สแกนดิเนเวียน มาพร้อมไฟหน้าทรง Thor's Hammer เอกลักษณ์ของวอลโว่ มือเปิดประตูภายนอกดีไซน์แบบครีบฉลามบริเวณขอบหน้าต่าง ดีไซน์ไฟท้ายแนวตั้งแบบแยกเป็น 2 ส่วน โดยตัวถังของ EX60 มีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำเพียง 0.26 ซึ่งถือว่าต่ำมากเมื่อเทียบกับตัวถังสไตล์เอสยูวี
Volvo EX60 ยังเน้นจุดขายด้านความเป็นรถยนต์อัจฉริยะด้วยระบบประมวลผล HuginCore ที่พัฒนาร่วมกับ Google, NVIDIA และ Qualcomm Technologies Inc. อีกทั้งยังเป็นรถวอลโว่รุ่นแรกที่ติดตั้งระบบ AI โดย Gemini ที่สามารถตอบโต้กับผู้ใช้งานได้อย่างเป็นธรรมชาติ บนพื้นฐานระบบปฏิบัติการ Android Automotive OS
ปัจจุบันวอลโว่คาร์ยังไม่เผยรายละเอียดการวางจำหน่ายในภูมิภาคเอเชีย เพียงแต่ระบุว่าจะเริ่มเปิดรับจองที่ยุโรปก่อน จากนั้นจึงตามด้วยตลาดสหรัฐอเมริกา