Nissan VERSA (Almera) โฉมไมเนอร์เชนจ์เปิดตัวแล้วที่เม็กซิโก

Nissan VERSA / ALMERA โฉมไมเนอร์เชนจ์ถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วที่ประเทศเม็กซิโก ปรับงานดีไซน์ทั้งภายนอกและภายใน พ่วงขุมพลังเบนซิน 1.6 ลิตร ส่วนไทยและภูมิภาคเอเชียยังไม่มีกำหนดเปิดตัว
ภายหลังจากที่นิสสันประกาศเริ่มเดินสายการผลิต Versa / Almera โฉมไมเนอร์เชนจ์ที่ประเทศเม็กซิโกก่อนหน้านี้ ล่าสุดได้ทำการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว โดยรถรุ่นดังกล่าวมีการปรับดีไซน์ภายนอกแตกต่างไปจากเดิมอย่างชัดเจน ทั้งดีไซน์ด้านหน้าที่แยกส่วนไฟหน้าเป็นแบบ 2 ชั้น พร้อมกระจังหน้าที่ถูกออกแบบใหม่ทั้งหมด เน้นความโฉบเฉี่ยวเป็นพิเศษ
ขณะที่ด้านท้ายมีการออกแบบรายละเอียดไฟท้ายใหม่เช่นกัน เพิ่มเติมด้วยแผงสีดำเชื่อมไฟท้ายทั้งสองข้างเข้าไว้ด้วยกัน ประดับด้วยสัญลักษณ์ VERSA สีเงิน มาพร้อมกันชนท้ายดีไซน์ใหม่ และล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด 17 นิ้ว
ภายในห้องโดยสารถูกปรับปรุงแผงคอนโซลต่างไปจากเดิมเช่นกัน เพิ่มความพรีเมียมด้วยการใช้วัสดุหนังตกแต่งด้วยด้ายสีเหลืองบริเวณพวงมาลัย เบาะนั่ง แผงประตู ฯลฯ ติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาด 12.3 นิ้ว รองรับ Apple CarPlay / Android Auto พร้อมระบบ NissanConnect และเครื่องเสียง Bose ที่มาพร้อมลำโพงบริเวณพนักพิงศีรษะผู้ขับขี่
ด้านขุมพลังของเวอร์ชันเม็กซิโกติดตั้งเครื่องยนต์รหัส HR16DE ขนาด 1.6 ลิตร ให้กำลังสูงสุด 118 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 149 นิวตัน-เมตร เลือกได้ทั้งเกียร์อัตโนมัติ CVT และเกียร์ธรรมดา 5 จังหวะ แม้สเปกเครื่องยนต์จะยังคงเดิม แต่นิสสันได้ทำการปรับเซตระบบช่วงล่างและเกียร์ใหม่เพื่อให้มีความทนทานและนุ่มนวลมากขึ้น เพื่อรองรับสภาพถนนในภูมิภาคอเมริกาใต้ที่มีความหลากหลาย
เวอร์ชันเม็กซิโกยังมีการเพิ่มเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่ (ADAS) สูงสุดถึง 12 รายการ อาทิ ระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะพร้อมตรวจจับคนเดินถนน และระบบเตือนการชนด้านหน้า โดยในรุ่นท็อปยังมีการติดตั้งกล้องมองภาพรอบทิศทาง 360 องศา และระบบช่วยเตือนจุดอับสายตา
ทั้งนี้ นิสสันวางกลยุทธ์ด้านราคาเพื่อสู้กับคู่แข่งอย่าง Kia K3, Mazda2 และ MG5 ด้วยระดับราคาตั้งแต่ 382,900 - 470,900 เปโซ หรือประมาณ 690,000 - 850,000 บาท รวมถึงการเปิดรุ่นย่อย "Sense Base MT" สำหรับเจาะกลุ่มลูกค้าฟลีตและธุรกิจโดยเฉพาะ