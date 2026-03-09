Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé ไฟฟ้าตัวแรงเผยภาพห้องโดยสารครั้งแรก

เมอร์เซเดส-เอเอ็มจี (Mercedes-AMG) เผยภาพห้องโดยสารของ Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé สปอร์ตคูเป้ 4 ประตูพลังงานไฟฟ้า 100% อย่างเป็นทางการครั้งแรก มุ่งเน้นการหลอมรวมสมรรถนะระดับมอเตอร์สปอร์ตเข้ากับเทคโนโลยีแห่งอนาคต
ไมเคิล ชีเบอ ประธานคณะกรรมการบริหารของ Mercedes-AMG GmbH ระบุว่า ทีมวิศวกรและนักออกแบบจงใจพัฒนาห้องโดยสารนี้ขึ้นมาเพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดที่สุดระหว่างมนุษย์และเครื่องยนต์ ทุกรายละเอียดถูกออกแบบด้วยความแม่นยำเพื่อสะท้อนถึงขีดความสามารถของตัวรถ แม้ในยามที่รถจอดนิ่งสนิทเพียงแค่มองเข้าไปในห้องโดยสาร ผู้ขับขี่จะสามารถสัมผัสได้ถึงพละกำลังและไดนามิกที่ซ่อนอยู่ภายใน
ไฮไลต์การออกแบบห้องโดยสารของ Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé คือระบบ AMG RACE ENGINEER ที่มาพร้อมปุ่มควบคุมแบบหมุน 3 ชุดบริเวณคอนโซลกลาง ประกอบด้วย Response Control สำหรับปรับการตอบสนองของมอเตอร์ไฟฟ้าตามจังหวะการเหยียบคันเร่ง, Agility Control สำหรับปรับแต่งความคล่องตัวและการเข้าโค้ง และ Traction Control ที่สามารถปรับการยึดเกาะได้ละเอียดถึง 9 ระดับ เพื่อให้เหมาะสมตามลักษณะการขับขี่
พื้นที่ผู้ขับขี่ถูกติดตั้งหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ขนาด 10.2 นิ้ว และหน้าจอความบันเทิงกลางขนาด 14 นิ้ว วางมุมเอียงเข้าหาคนขับเพื่อความสะดวกในการอ่านค่า สามารถติดตั้งออปชันเสริมเป็นหน้าจอสำหรับผู้โดยสารตอนหน้าขนาด 14 นิ้ว เสริมบรรยากาศด้วยช่องแอร์ทรงกลมดีไซน์แบบข้อโซ่ (Chain-link) ที่ใช้วัสดุโลหะกัลวาไนซ์ ตกแต่งด้วยไฟ Ambient Lighting ที่ปรับเปลี่ยนสีได้ตามต้องการ
ระบบอินโฟเทนเมนท์ MBUX ทำงานบนระบบปฏิบัติการ MB.OS (Mercedes-Benz Operating System) สามารถเชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ มีรูปแบบการแสดงผลที่หลากหลายให้เลือกตามอารมณ์การขับขี่ โดยเฉพาะโหมด AMG Special ที่แสดงข้อมูล Telemetry และค่าการเร่งความเร็วแบบเรียลไทม์ และโหมด AMG TRACK PACE สำหรับการบันทึกข้อมูลในสนามแข่ง รวมถึงระบบเครื่องเสียง Burmester 3D ครอบด้วยฝาลำโพงสแตนเลสฉลุลาย
เบาะนั่งคู่หน้าถูกออกแบบให้มีลักษณะต่ำเป็นพิเศษ เพื่อให้ผู้ขับขี่รู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับตัวรถและพื้นถนน สามารถเลือกติดตั้งเบาะนั่งแบบ AMG Performance ที่เน้นความสปอร์ตยิ่งขึ้นด้วยพนักพิงศีรษะแบบตายตัว ขณะที่เบาะหลังเน้นความสบายสไตล์รถจีทีด้วยการติดตั้งเบาะนั่งแบบเดี่ยว 2 ที่นั่ง พร้อมพื้นที่วางขาที่กว้างขวางเป็นพิเศษจากการออกแบบส่วนเว้าที่พื้นรถเพื่อให้องศาหัวเข่าอยู่ในตำแหน่งที่ผ่อนคลายสำหรับการเดินทางไกล
หลังคากระจกพาโนรามิกมาพร้อมเทคโนโลยี SKY CONTROL ที่สามารถปรับความทึบแสงได้ตามต้องการ โดยแบ่งเป็นส่วนๆ อย่างอิสระ อีกทั้งยังสามารถส่องสว่างเป็นตราสัญลักษณ์ AMG และแถบกราฟิกสไตล์มอเตอร์สปอร์ตที่แมตช์กับแสงไฟภายในห้องโดยสาร ช่วยสร้างบรรยากาศยามค่ำคืน ขณะที่กระจกนิรภัยชั้นนอกยังมีการเคลือบสารป้องกันความร้อนและรังสีอินฟราเรด เพื่อรักษาอุณหภูมิภายในห้องโดยสารให้เหมาะสมทั้งในฤดูร้อนและฤดูหนาว
เมอร์เซเดส-เบนซ์ ระบุว่าห้องโดยสารของ Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé คือการผสมผสานระหว่างงานหัตถศิลป์ที่ประณีตและการใช้พื้นที่อย่างชาญฉลาด ตอกย้ำให้เห็นว่าในยุคของยานยนต์ไฟฟ้า Mercedes-AMG ยังคงยึดมั่นในการส่งมอบจิตวิญญาณแห่งสมรรถนะแบบสปอร์ตและงานวิศวกรรมที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าทั่วโลกต่อไป