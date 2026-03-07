XPeng G6 EREV ปลั๊กอินไฮบริดขับขี่ต่อเนื่อง 1,704 กม. เริ่มต้นไม่ถึงล้านที่จีน

Xpeng G6 Super Extended Range ขุมพลังปลั๊กอินไฮบริดถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่ประเทศจีน เน้นจุดขายระยะขับเคลื่อนไฟฟ้าไกลสูงสุด 430 กม. เมื่อรวมกับน้ำมันเต็มถังเพิ่มระยะทางขับขี่ต่อเนื่องสูงสุดเป็น 1,704 กม. เคาะราคาเริ่ม 186,800 หยวน หรือประมาณ 915,000 บาท
ไฮไลต์ของ XPeng G6 EREV อยู่ที่การติดตั้งแบตเตอรี่ขนาด 55.8 kWh พร้อมถังน้ำมันขนาด 60 ลิตร ระยะทางขับขี่ไฟฟ้าไกลสูงสุด 430 กม. (CLTC) และเมื่อขับขี่ในโหมดไฮบริดร่วมกับเครื่องยนต์ปั่นไฟจะสามารถทำระยะทางขับขี่รวมสูงสุด 1,704 กม. เป็นผลจากอัตราการใช้ไฟเฉลี่ยที่ 13.9 kWh / 100 กม. และอัตราสิ้นเปลืองโหมดไฮบริด 5.9 ลิตร / 100 กม. (WLTC)
XPeng G6 EREV เป็นรถไฮบริดเพียงรุ่นเดียวในระดับราคาไม่เกิน 200,000 หยวน ที่ติดตั้งสถาปัตยกรรมแรงดันไฟฟ้า 800V พร้อมรองรับการชาร์จเร็วระดับ 5C ทำให้สามารถชาร์จไฟจาก 10% ถึง 80% ได้ภายในเวลาเพียง 12 นาที หรือคิดเป็นระยะทางขับขี่ไฟฟ้าล้วนไกลถึง 314 กม.
รถรุ่นดังกล่าวยังมาพร้อมระบบขับขี่อัตโนมัติบนเทคโนโลยี VLA เจเนเรชันที่ 2 (Vision + Language + Action) มาพร้อมชิปประมวลผล Turing AI เพื่อรองรับระบบช่วยเหลือการขับขี่ขั้นสูง ขณะที่ห้องโดยสารติดตั้งระบบปฏิบัติการ Dimensity AIOS 6.0 ที่พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของ Visual Language Model (VLM) สามารถสั่งการด้วยเสียงและตอบโต้กับผู้ใช้งานได้เหมือนมนุษย์ พร้อมระบบนำทางแบบ 3D ที่แม่นยำระดับช่องจราจร
ช่วงล่างด้านหน้าแบบปีกนกคู่และด้านหลังแบบ 5-link พร้อมระบบ Taiji AI Chassis ที่ใช้โช้กอัปแบบปรับหน่วงอัตโนมัติอัจฉริยะ สามารถตรวจจับสภาพถนนล่วงหน้าได้ถึง 200 เมตร และปรับแต่งระบบทำงานภายในเวลาเพียง 300 มิลลิวินาที ติดตั้งระบบความปลอดภัยเชิงป้องกัน (Active Safety) ถึง 15 ฟังก์ชัน ซึ่งรวมถึงระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติที่ทำงานได้ที่ความเร็วสูงสุด 130 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ภายในใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ติดตั้งหลังคาพาโนรามิกขนาด 2.12 ตารางเมตร และระบบเสียง Xopera เซอร์ราวด์ 7.1.4 ทิศทาง พร้อมลำโพงระดับไฮไฟ 18 ตำแหน่ง มีสัดส่วนพื้นที่ใช้สอยจริงสูงถึงร้อยละ 85.6 และมีพื้นที่เก็บสัมภาระท้ายรถความจุ 635 ลิตร