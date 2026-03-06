กลุ่มธนบุรีผนึก NIO เปิดตัว Firefly เขย่าตลาด EV พรีเมียม

ธนบุรีบลูสกาย ในเครือกลุ่มธนบุรี ประกาศความร่วมมือยักษ์ใหญ่ EV โลก "NIO" เปิดตัวแบรนด์อย่างเป็นทางการ ส่ง "Firefly" พรีเมียมซิตี้คาร์พวงมาลัยขวารุ่นแรกบุกไทย ชูเทคโนโลยีอัจฉริยะ-ดีไซน์หรูหรา ภายใต้แนวคิด “Freedom to Glow” พร้อมโชว์ตัวและประกาศราคาจริงในงานมอเตอร์โชว์
นายรัฐพล วิริยะพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธนบุรี พร้อมด้วย มร.แดเนียล จิน รองประธานบริษัท NIO Inc. และประธานแบรนด์ Firefly ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวแบรนด์ NIO (นีโอ) อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท ธนบุรีบลูสกาย จำกัด พร้อมเผยโฉม “Firefly (ไฟเออร์ฟลาย)” ยนตรกรรมไฟฟ้า 100% รุ่นแรกที่ออกแบบมาเพื่อไลฟ์สไตล์คนเมืองยุคใหม่ มุ่งยกระดับมาตรฐานรถยนต์ไฟฟ้าพรีเมียมในไทยด้วยประสบการณ์กว่า 85 ปีของกลุ่มธนบุรี
ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการนำวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีระดับโลกของ NIO ที่โดดเด่นทั้งเรื่องระบบนิเวศพลังงาน ซอฟต์แวร์ และปัญญาประดิษฐ์ มาผสานกับความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเกือบศตวรรษของกลุ่มธนบุรี โดยเชื่อมั่นว่า "Firefly" จะเป็นหัวหอกสำคัญในการสร้างฐานลูกค้ากลุ่มคนรุ่นใหม่ ก่อนจะขยายไปสู่ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าระดับที่สูงขึ้นในอนาคต เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับตลาด EV พรีเมียมในระยะยาว
สำหรับ Firefly ถูกวางตำแหน่งเป็น Tech Premium Compact EV ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก "หิ่งห้อย" สื่อถึงแสงสว่างและความอิสระ ตัวรถพัฒนาบนแพลตฟอร์มเฉพาะสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า เน้นความคล่องตัวด้วยรัศมีวงเลี้ยวแคบเพียง 4.75 เมตร แต่ภายในกว้างขวาง (Compact outside, Spacious inside) มาพร้อมสมรรถนะที่ไม่ธรรมดา
ขุมพลัง มอเตอร์ไฟฟ้า 105 กิโลวัตต์ แรงบิด 200 นิวตันเมตร อัตราเร่ง: 0-100 กม./ชม. ภายใน 8.1 วินาที แบตเตอรี่: LFP ขนาด 42.1 kWh วิ่งไกล 400 กม. (มาตรฐาน NEDC) การชาร์จ: รองรับ DC Quick Charge 10-80% ใน 30 นาที และมีระบบ V2L จ่ายไฟให้อุปกรณ์ภายนอก
รูปลักษณ์ภายนอกโดดเด่นด้วยชุดไฟหน้า-ท้ายแบบ Trio Lights และหลังคาพาโนรามิกซันรูฟกรอง UV ภายในห้องโดยสารจัดเต็มด้วยหน้าจอกลางมัลติทัชขนาด 13.2 นิ้ว ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Aster เอกสิทธิ์ของ NIO รองรับการอัปเดตแบบ OTA และระบบเสียงเซอร์ราวด์ 7.1 จากลำโพง 14 จุด พร้อมเทคโนโลยี Dolby Atmos
นอกจากนี้ ยังชูจุดเด่นเรื่องพื้นที่ใช้สอยด้วยที่เก็บสัมภาระรวมสูงสุดถึง 1,253 ลิตร และช่องเก็บของอัจฉริยะรอบคัน รวมถึงระบบความปลอดภัยมาตรฐาน 5 ดาวจาก Euro NCAP และระบบช่วยขับขี่อัตโนมัติ อาทิ ระบบช่วยจอดอัจฉริยะและระบบช่วยเปลี่ยนเลนอัตโนมัติบนทางหลวง
แดเนียล จิน กล่าวปิดท้ายว่า ไทยเป็นตลาดศักยภาพสูงที่สุดแห่งหนึ่งในอาเซียน การนำ Firefly เข้ามาทำตลาดเป็นรุ่นแรก เพราะเชื่อมั่นในความลงตัวระหว่างเทคโนโลยีล้ำสมัยและความพรีเมียม ซึ่งจะตอบโจทย์ลูกค้าที่มองหาความต่างได้อย่างแน่นอน
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสัมผัสคันจริงและร่วมลุ้นการประกาศราคาอย่างเป็นทางการของ NIO Firefly ได้ที่บูธ A1 ในงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 47 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 5 เมษายน 2569 นี้