อีซูซุ พร้อมหนุนรัฐ เพิ่มสัดส่วนไบโอดีเซลสู้วิกฤตพลังงาน ย้ำรถทุกรุ่นรองรับ B20

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ประกาศความพร้อมในการสนับสนุนนโยบายภาครัฐ หากมีความจำเป็นในการปรับเพิ่มสัดส่วนการผสมน้ำมันไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซล เพื่อลดผลกระทบจากวิกฤตพลังงานโลกและราคาน้ำมันที่ผันผวน โดยย้ำว่าเทคโนโลยีเครื่องยนต์ของอีซูซุสามารถรองรับน้ำมันไบโอดีเซล B20 ได้ในรถทุกรุ่น
นายทาคาชิ ฮาตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เปิดเผยว่า ภายใต้สถานการณ์โลกที่กำลังเผชิญกับวิกฤตพลังงานและความผันผวนของราคาน้ำมัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคการขนส่งและค่าครองชีพของประชาชน อีซูซุในฐานะผู้นำตลาดรถปิกอัพและรถเพื่อการพาณิชย์ของประเทศไทย ตระหนักถึงบทบาทสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย จึงพร้อมสนับสนุนนโยบายภาครัฐ หากมีการพิจารณาปรับเพิ่มสัดส่วนการผสมน้ำมันไบโอดีเซลจากปัจจุบันที่ประมาณ 5% ให้เพิ่มขึ้นได้สูงสุดถึง 20% หรือ B20
ทั้งนี้ การส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซลซึ่งมีวัตถุดิบหลักจากน้ำมันปาล์มภายในประเทศ จะช่วยลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนและช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันของไทยอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
อีซูซุยังยืนยันว่า รถยนต์อีซูซุทุกรุ่นสามารถรองรับการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นรถปิกอัพ “อีซูซุ ดีแมคซ์” รถยนต์อเนกประสงค์ “อีซูซุ มิว-เอ็กซ์” รวมถึงรถบรรทุกอีซูซุขนาดกลางและขนาดใหญ่ โดยรถทุกคันได้ผ่านกระบวนการพัฒนาและทดสอบทางวิศวกรรมอย่างเข้มงวด เพื่อให้สามารถใช้น้ำมันไบโอดีเซลที่มีสัดส่วนผสมสูงสุดถึง B20 ได้อย่างเต็มสมรรถนะ
ในด้านสิ่งแวดล้อม การใช้น้ำมันไบโอดีเซลยังมีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และลดเขม่าควันดำจากเครื่องยนต์ดีเซล โดยเทคโนโลยีเครื่องยนต์ของอีซูซุที่รองรับ B20 ได้รับการรับรองว่าสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้จริง ตามแนวทางการรับรองขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
นอกจากนี้ ทีมวิศวกรของอีซูซุยังคงมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องยนต์อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการใช้น้ำมันไบโอดีเซลในสัดส่วนที่สูงกว่า B20 ในอนาคต รวมถึงการพัฒนาการใช้พลังงานทางเลือกใหม่ เช่น น้ำมัน HVO ซึ่งผลิตจากน้ำมันพืชใช้แล้ว เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศไทยอย่างยั่งยืน
อีซูซุยังย้ำถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด “Isuzu Trusted Buddy…อีซูซุเคียงข้างคุณ เคียงคู่ไทย” พร้อมยืนหยัดเคียงข้างผู้ใช้รถและสังคมไทยในทุกสถานการณ์ โดยพร้อมปรับตัวและพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายของโลกพลังงาน และสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยสามารถก้าวเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงในอนาคต