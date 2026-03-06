โตโยต้า ปรับไลน์อัพ โคโรลล่า อัลติส เพิ่ม 2 รุ่นใหม่ HEV Smart –1.8G ราคาเริ่ม 909,000 บาท

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย เดินหน้ากระตุ้นตลาดรถยนต์นั่งด้วยการเปิดตัว โตโยต้า โคโรลล่า อัลติส รุ่นปรับปรุงปี 2569 อย่างเป็นทางการ โดยชูจุดเด่นด้านความคุ้มค่า สมรรถนะการขับขี่ และเทคโนโลยีความปลอดภัย พร้อมแนะนำ 2 รุ่นย่อยใหม่ ได้แก่ “HEV Smart” เครื่องยนต์ไฮบริด 1.8 ลิตร และ “1.8G” เครื่องยนต์เบนซิน 1.8 ลิตร เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการรถซีดานขนาดกลางที่เข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น โดยทั้งสองรุ่นรองรับน้ำมัน E20 และผ่านมาตรฐานการควบคุมไอเสียระดับ Euro 6 พร้อมสานต่อจุดแข็งสำคัญของรุ่นนี้ที่ได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนานในด้าน QDR หรือ Quality คุณภาพ Durability ความทนทาน และ Reliability ความน่าเชื่อถือ
การปรับโฉมครั้งนี้ยังคงใช้โครงสร้างพื้นฐาน Toyota New Global Architecture ซึ่งช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของตัวถัง รองรับแรงบิดได้ดี และมีจุดศูนย์ถ่วงต่ำ ส่งผลให้การทรงตัวและการควบคุมรถมีความแม่นยำมากขึ้น พร้อมยกระดับประสบการณ์การขับขี่ให้มั่นใจและนุ่มนวลยิ่งขึ้น ภายในห้องโดยสารติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว รองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สาย รวมถึงระบบเชื่อมต่อรถยนต์ผ่านแอปพลิเคชัน T-Connect ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน พร้อมเสริมความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีช่วยขับขี่ขั้นสูง Toyota Safety Sense
รุ่นย่อยใหม่ “HEV Smart” ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับไลน์รถยนต์ไฮบริดของโตโยต้าในประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “TOYOTA NO.1 TRUSTED HEV” โดยใช้เครื่องยนต์ไฮบริดขนาด 1.8 ลิตร ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า ให้กำลังรวมสูงสุด 122 แรงม้า และมีอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ย 23.8 กิโลเมตรต่อลิตร ตามข้อมูล Eco Sticker
พร้อมติดตั้งระบบความปลอดภัย Toyota Safety Sense อย่างครบถ้วน อาทิ ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Dynamic Radar Cruise Control แบบ All-Speed ระบบเตือนการชนด้านหน้า Pre-Collision System ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนพร้อมพวงมาลัยหน่วงกลับ Lane Departure Alert ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลน Lane Tracing Assist รวมถึงระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ Automatic High Beam นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอย่างจอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่แบบสีขนาด 7 นิ้ว ระบบเบรกมือไฟฟ้า Electric Parking Brake พร้อม Auto Brake Hold เบาะหุ้มหนังและหนังสังเคราะห์สีดำ ระบบ Smart Entry สำหรับผู้ขับ ผู้โดยสารตอนหน้า และห้องเก็บสัมภาระท้ายรถ รวมถึงระบบปรับอากาศอัตโนมัติพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง
ขณะเดียวกัน โตโยต้ายังเพิ่มทางเลือกใหม่ด้วยรุ่น “1.8G” เครื่องยนต์เบนซินขนาด 1.8 ลิตร ให้กำลังสูงสุด 140 แรงม้า เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการรถซีดานเครื่องยนต์เบนซินในราคาที่คุ้มค่า โดยยังคงติดตั้งเทคโนโลยีความปลอดภัย Toyota Safety Sense และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ครบครัน เช่น หน้าจอสัมผัส 9 นิ้ว รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สาย ระบบเชื่อมต่อ T-Connect จอข้อมูลผู้ขับขี่ขนาด 7 นิ้ว เบาะหนังและหนังสังเคราะห์สีดำ ระบบ Smart Entry และระบบปรับอากาศอัตโนมัติพร้อมช่องแอร์ด้านหลัง รวมถึงกระจกไฟฟ้าพร้อมระบบป้องกันการหนีบทั้ง 4 บาน
สำหรับ โตโยต้า โคโรลล่า อัลติส รุ่นปรับปรุงปี 2569 มีให้เลือกทั้งหมด 4 รุ่นย่อย ได้แก่ รุ่น HEV GR Sport ราคา 1,129,000 บาท รุ่น HEV Premium ราคา 1,009,000 บาท รุ่นใหม่ HEV Smart ราคา 949,000 บาท และรุ่นใหม่ 1.8G ราคาเริ่มต้น 909,000 บาท
โดยมีตัวเลือกสีภายนอกหลากหลาย เช่น Cement Gray Metallic, Platinum White Pearl, Metal Stream Metallic และ Attitude Black Mica ขณะที่รุ่น HEV GR Sport มีสีทูโทนพิเศษหลังคาดำให้เลือกเพิ่มเติม
พร้อมกันนี้ โตโยต้ายังจัดข้อเสนอพิเศษสำหรับลูกค้าที่จองรถระหว่างวันที่ 6 มีนาคม – 30 เมษายน 2569 ด้วยอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Toyota Care PHYD (Pay How You Drive) ปีแรก รวมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง และส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้ากลุ่มอาชีพเฉพาะเพิ่มเติมอีก 10,000 บาท นอกจากนี้ ลูกค้าที่เลือกซื้อรุ่น HEV GR Sport, HEV Premium และ HEV Smart ยังได้รับสิทธิ์ฟรีค่าแรงและแพ็กเกจเช็กระยะ 10,000 – 50,000 กิโลเมตร ภายใต้ Smart Plan มูลค่าสูงสุดกว่า 10,000 บาท เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการใช้งานระยะยาว.