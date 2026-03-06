Wuling ตั้งบริษัทร่วมทุนแม่จากจีน ขนทัพ EV 5 รุ่นใหม่ ประเดิม DARION EV ราคาเริ่ม 799,000 บาท

บริษัท วู่หลิง เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (WULING THAILAND) สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าไทย ด้วยการประกาศจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่อย่างเป็นทางการระหว่าง บริษัท อีวี ไพรมัส จำกัด และ SGMW (SAIC-GM-Wuling) ผู้ผลิตยานยนต์ยักษ์ใหญ่จากประเทศจีนที่มียอดขายสะสมทั่วโลกกว่า 30 ล้านคัน การขยับตัวครั้งนี้เป็นการยืนยันพันธกิจระยะยาวเพื่อสร้างระบบนิเวศ EV ที่ยั่งยืนในไทย โดยมาพร้อมแผนยุทธศาสตร์ 5 ด้านหลัก ทั้งการขยายไลน์ผลิตภัณฑ์ การยกระดับมาตรฐานโชว์รูม การจัดตั้งศูนย์คลังอะไหล่ที่ทันสมัย และการเร่งสร้างการรับรู้แบรนด์ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายยอดขาย 8,000 คัน ภายในปี 2569 พร้อมความมั่นใจจากบริษัทแม่ที่ระบุว่า "ประเทศไทยคือตลาดสำคัญสูงสุด" และพร้อมนำรถยนต์ไฟฟ้าทุกรุ่นที่ประสบความสำเร็จในจีนเข้ามาจำหน่ายให้คนไทยได้สัมผัสครบทุกเซ็กเมนต์ ทั้งกลุ่มรถส่วนบุคคลและเชิงพาณิชย์
หัวใจสำคัญของการบุกตลาดในครั้งนี้คือการเปิดตัว WULING STARLIGHT DARION EV ซึ่งเป็นการสร้างเซ็กเมนต์ใหม่ในกลุ่ม Mass Market MPV-VAN 7 ที่นั่ง โดย นายพิทยา ธนาดำรงศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เผยจุดเด่นที่ไม่มีใครเทียบได้คือ "ประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้งสองฝั่ง" (Dual Electric Sliding Doors) ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่มักพบเฉพาะในรถตู้ระดับหรูราคาหลายล้านบาท แต่ Wuling นำมามอบให้ในราคาที่เอื้อมถึงได้เทียบเท่ารถเก๋งทั่วไป ภายใต้คอนเซ็ปต์ "Evolving family moment" ตอบโจทย์ทั้งครอบครัวยุคใหม่ ผู้บริหารที่ต้องการภาพลักษณ์ และธุรกิจรถเช่าพรีเมียม ด้วยมิติตัวถังที่กว้างขวาง จัดวางที่นั่งแบบ 2+2+3 พร้อมช่องทางเดินแถวสองที่กว้างถึง 230 มม. และพื้นที่เก็บสัมภาระสูงสุดถึง 1,202 ลิตร มอบความสะดวกสบายเหนือระดับกว่ารถ SUV ในระดับราคาเดียวกัน
ในด้านสมรรถนะ STARLIGHT DARION EV มาพร้อมขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้า 150 kW แรงบิด 310 N·m ทำระยะทางวิ่งได้ไกลถึง 540 กิโลเมตร (CLTC) และโดดเด่นด้วยระบบชาร์จเร็ว 2C Fast Charging ที่ชาร์จจาก 30% ถึง 80% ได้ในเวลาเพียง 20 นาที มั่นใจสูงสุดด้วย "Magic Battery" ขนาด 69.2 kWh เทคโนโลยีเอกสิทธิ์ที่ผ่านการพิสูจน์จากผู้ใช้งานทั่วโลกกว่า 3 ล้านคันโดยไม่เคยเกิดเหตุไฟไหม้แม้แต่ครั้งเดียว เสริมความปลอดภัยด้วยโครงสร้างเหล็กกล้าแรงสูงระดับการบินและถุงลมนิรภัย 6 จุดรอบคัน นอกจากนี้ยังได้รับการปรับจูนช่วงล่างและระบบระบายความร้อนให้เหมาะสมกับสภาพถนนและอากาศเมืองไทยโดยเฉพาะจากการทดสอบจริงกว่า 8,000 กิโลเมตร
สำหรับการดำเนินงานในไทย WULING THAILAND ภายใต้การนำของ Mr. Mike Chen รองกรรมการผู้จัดการ ได้เตรียมแผนรุกหนักด้วยการเตรียมเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มอีกรวม 5 รุ่นในปี 2569 ได้แก่ STARLIGHT DARION EV, STARLIGHT EKSION EV, PORTA EV, YEP PLUS และ Mini EV Gen 5 พร้อมแผนขยายโชว์รูมจาก 24 แห่ง เป็น 50 แห่งทั่วประเทศภายในสิ้นปีหน้า เพื่อให้ครอบคลุมการบริการทุกภูมิภาค ควบคู่ไปกับการจัดตั้งศูนย์กระจายอะไหล่ขนาดใหญ่ย่านเทพารักษ์ จ.สมุทรปราการ เพื่อให้การซ่อมบำรุงเป็นไปอย่างรวดเร็วและสร้างความมั่นใจสูงสุดให้กับลูกค้าในระยะยาว
ทั้งนี้ WULING STARLIGHT DARION EV เปิดตัวด้วยราคาเขย่าวงการ เริ่มจากรุ่น COMFORT EARLY BIRD ราคา 799,000 บาท (ราคาปกติ 839,000 บาท) และ รุ่น PREMIUM EARLY BIRD ราคา 859,000 บาท (ราคาปกติ 899,000 บาท
พร้อมอัดโปรโมชั่นฉลองเปิดบริษัทใหม่ด้วยส่วนลดพิเศษช่วงแนะนำ 40,000 บาท สำหรับผู้ที่จองตั้งแต่วันที่ 6 - 31 มีนาคม 2569 นี้เท่านั้น นอกจากนี้ยังได้รับสิทธิพิเศษฟรีประกันภัยชั้น 1 นาน 1 ปี, สิทธิ์แลกซื้อ Wallbox ราคาพิเศษเพียง 10,000 บาท พร้อมการรับประกันแบตเตอรี่ 8 ปี หรือ 150,000 กม. และการรับประกันตัวรถ 6 ปี หรือ 150,000 กม. ผู้ที่สนใจสามารถสัมผัสประสบการณ์ "รถตู้พรีเมี่ยมในราคารถเก๋ง" ได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Wuling ทั่วประเทศ