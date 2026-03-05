ฉางอานบุกหนัก เปิดแบรนด์ NEVO ,Q05 เคาะราคามอเตอร์โชว์ ปักธงปีนี้ 3 หมื่นคัน

CHANGAN Automobile ยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตยานยนต์พลังงานใหม่ (NEV) ประกาศยุทธศาสตร์รุกตลาดไทยปี2 026 อย่างเป็นทางการภายใต้งานใหญ่ ‘CHANGAN Thailand 2026 Press Conference and New Brand Launch’ โดยชูธงแบรนด์น้องใหม่ “CHANGAN NEVO” เข้ามาเสริมทัพ ลั่นกลยุทธ์ “Double Strategy” ปั๊มยอดขายโตสองเท่าพร้อมเผยโรดแมปปี 2027 เตรียมส่ง SUV รุ่นใหม่อีก 2 รุ่น ลงสนามต่อเนื่อง
นายเติ้ง จื้อเทา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฉางอาน ออโต้ เซาท์อีส เอเชีย จำกัด เปิดเผยถึงทิศทางภาพรวมว่า ปี 2025 ที่ผ่านมาเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญภายใต้กลยุทธ์ “VAST OCEAN Plan” โดยCHANGAN ได้เลือกประเทศไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์ (Strategic Location) หลักในภูมิภาคอาเซียน
“เราเปิดโรงงานที่ระยองเมื่อเดือนพฤษภาคม 2025 ซึ่งเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าพวงมาลัยขวาแห่งแรกนอกประเทศจีน และภายในเวลาเพียง 7 เดือน เราสามารถส่งออกรถยนต์ล็อตแรกจากไทยไปยังยุโรปได้สำเร็จ ตอกย้ำคอนเซปต์Made in Thailand, Sold Globally อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ในระดับโลก CHANGAN ยังทำสถิติผลิตรถยนต์สะสมทะลุ 30 ล้านคัน ซึ่งถือเป็นแบรนด์จีนที่ทำสถิตินี้ได้เร็วที่สุด จนก้าวขึ้นสู่Top 10 ผู้ผลิตรถยนต์ของโลกเรียบร้อยแล้ว"
ด้าน นายคริส วู ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดประจำประเทศไทย และรองประธาน บริษัท ฉางอาน ออโต้ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้ข้อมูลเจาะลึกว่า ในปี 2025 CHANGAN มียอดขายรวม 14,065 คัน (เติบโต 80.9%) ครองอันดับ 4 ของแบรนด์จีนในไทย แต่สำหรับปี 2026 นี้ บริษัทตั้งเป้าหมายที่ท้าทายกว่าเดิมคือการก้าวสู่Top 3 ด้วยยอดขาย 30,000 คัน โดยมี 5 เสาหลักในการขับเคลื่อน ดังนี้:
1. Dual-Brand Synergy: DEEPAL x NEVO CHANGAN จะใช้ความแตกต่างของ 2 แบรนด์มาเติมเต็มตลาดโดยDEEPAL จะยังคงภาพลักษณ์ความโฉบเฉี่ยว เทคโนโลยีล้ำสมัยสำหรับคนรุ่นใหม่ ขณะที่แบรนด์ใหม่ NEVO จะเดินหน้าภายใต้แนวคิด“The Smart Mobility Home” เน้นความคุ้มค่า ความปลอดภัย และพื้นที่ใช้สอยสำหรับครอบครัวยุคใหม่ ครอบคลุมช่วงราคาตั้งแต่ 400,000 ถึง 1,400,000 บาท
2. Building a Sustainable Product Matrix บริษัทวางโครงสร้างผลิตภัณฑ์ไว้อย่างชัดเจน โดยมีLumin เป็นรถคันที่สองสำหรับขับในเมือง, DEEPAL S05 และNew S07 เป็นตัวหลักในกลุ่ม SUV พรีเมียม และพระเอกของปีนี้คือ Nevo Q05 รถ SUV พลังงานใหม่สำหรับครอบครัวที่จะเป็นตัวเร่งการเติบโต (Growth Accelerator) ที่สำคัญ
3. Service System 4.0 & Battery Center หนึ่งในจุดที่น่าสนใจที่สุดคือการยกระดับบริการหลังการขาย โดยตั้งเป้าอัตราซ่อมสำเร็จในครั้งแรกและความพร้อมอะไหล่ต้องมากกว่า 93% พร้อมประกาศจัดตั้ง ศูนย์เทคนิคด้าน“Battery, E-drive และE-control” ครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้รถ EV ในระยะยาว
4. Community & Channel Expansion CHANGAN เตรียมขยายเครือข่ายดีลเลอร์ให้ครบ 100 แห่ง ครอบคลุม60 จังหวัด พร้อมปรับโฉมโชว์รูมสู่มาตรฐานCHANGAN 4.0 เต็มรูปแบบ และมุ่งเน้นการสร้างคอมมูนิตี้“withU” เพื่อเปลี่ยนลูกค้าให้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ผ่านการบอกต่อความประทับใจ
เตรียมพบกับการเปิดราคาอย่างเป็นทางการของNevo Q05 ในงานมอเตอร์โชว์ที่จะถึงนี้ ซึ่งคาดว่าจะเป็นราคาที่เขย่าตลาด SUV สำหรับครอบครัวได้อย่างแน่นอน นอกจากนี้ CHANGAN ยังมองไปถึงอนาคต โดยยืนยันว่าในปี 2027 จะมีการเปิดตัว SUV รุ่นใหม่อีก 2 รุ่น เพื่อรักษาความสดใหม่ของแบรนด์และนวัตกรรมในตลาดอย่างต่อเนื่อง
“เรายึดมั่นในการพัฒนาธุรกิจในประเทศไทย เพื่อคนไทย โดยจะไม่ขยายธุรกิจอย่างไร้เหตุผล หรือกระโดดเข้าสู่สงครามราคาที่ทำลายอุตสาหกรรม แต่เราจะเน้นสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนและการใช้งานที่ตอบโจทย์ตลาดไทยจริงๆ” นายคริส วู กล่าวสรุป