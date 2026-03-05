Honda เปิดตัว e:N2 รถไฟฟ้า 100% รุ่นใหม่ ดีไซน์ Fastback ราคาแตะ 1.4 ล้าน

ฮอนด้า เปิดตัว Honda e:N2 รถยนต์ไฟฟ้า 100% รุ่นใหม่ในไทย พร้อมเปิดจองสิทธิ์ล่วงหน้าระหว่างวันที่ 5 – 22 มีนาคม 2569 ด้วยราคาประมาณการ 1.4XX ล้านบาท ซึ่งถือว่าแอบแรงพอสมควร โดยรุ่นนี้นับเป็น รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่ 2 ของ Honda ที่ทำตลาดในประเทศไทย
ตัวรถมาในสไตล์ SUV ท้ายลาดแบบ Fastback ดีไซน์เส้นสายเฉียบคม โดดเด่นด้วยกระจังหน้าแบบ Grille-less ตามเอกลักษณ์รถไฟฟ้า พร้อมกระจกหลังแบบ Privacy Glass และกระจกโดยสารแบบกันเสียง ซึ่งถือเป็น ครั้งแรกของรถยนต์ฮอนด้าในไทย
ระบบขับเคลื่อนใช้มอเตอร์ไฟฟ้า กำลังสูงสุด 150 kW หรือ 204 แรงม้า แรงบิด 310 นิวตันเมตร บนแพลตฟอร์ม e:N Architecture F ขับเคลื่อนล้อหน้า ให้ระยะทางวิ่งสูงสุดประมาณ 530 กม. ต่อการชาร์จ (มาตรฐาน NEDC)
ด้านความปลอดภัยติดตั้ง Honda SENSING ครบชุด พร้อมระบบช่วยขับขี่ เช่น
-Blind Spot Information
-Cross Traffic Monitor
-กล้องมองรอบคัน
-เซนเซอร์หน้า-หลัง
รวมถึง ถุงลมกลางด้านหน้า ซึ่งเป็นครั้งแรกของรถฮอนด้าในประเทศไทย
Honda e:N2 มีสีตัวถังให้เลือก 3 สี ได้แก่
-เทาเออร์เบิน (มุก)
-ดำคริสตัล (มุก)
-ขาวไดมอนด์ดัสต์ (มุก)
-พร้อมห้องโดยสารทูโทน เทา/ดำ ตกแต่งแถบสีส้ม
ภายในห้องโดยสารออกแบบกว้างขวาง พร้อมฟีเจอร์อำนวยความสะดวกครบครัน เช่น
-เบาะคู่หน้าระบายอากาศ
-เบาะคนขับปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมระบบบันทึกตำแหน่ง
-ระบบ Easy Entry / Exit เลื่อนเบาะอัตโนมัติ
-ไฟ Ambient Light ปรับเฉดสีได้
-ระบบกรองฝุ่น PM2.5 และเครื่องฟอกอากาศ Plasmacluster
ด้านเทคโนโลยีความบันเทิงและการเชื่อมต่อ มาพร้อมหน้าจอสัมผัส 12.8 นิ้ว รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สาย มีแท่นชาร์จไร้สาย ช่อง USB-C 4 จุด และระบบ Honda CONNECT รวมถึงฟีเจอร์ใหม่ครั้งแรกของฮอนด้าในไทยอย่าง Aroma Diffuser และ กระจกมองหลังแบบกล้อง
Honda เตรียม ประกาศราคาจำหน่ายจริงวันที่ 23 มีนาคม 2569 ก่อนจัดแสดงคันจริงในงาน Motor Show 2026 และที่โชว์รูมฮอนด้าทั่วประเทศ
-ผู้ที่จองสิทธิ์ล่วงหน้าจะได้รับข้อเสนอพิเศษ เช่น
-ดอกเบี้ยเริ่ม 1.54% สำหรับลูกค้า Honda Loyalty
-ฟรีประกันภัยชั้น 1 นาน 1 ปี
-ขยายการรับประกันรถเป็น 5 ปี หรือ 140,000 กม.
-รับประกันแบตเตอรี่ EV 8 ปี หรือ 160,000 กม.
-ฟรี Home Charger พร้อมติดตั้ง
และพิเศษสำหรับ ลูกค้า 100 คันแรก ที่รับรถตามเงื่อนไข รับฟรี สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า Motocompacto มูลค่า 65,000 บาท